Право
Предвыборный яд

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об оборотных штрафах для ИТ-компаний за отказ «приземляться» Статьи редакции

Штрафами грозят также провайдерам и рекламодателям.

  • Закон «о приземлении» обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.
  • Согласно законопроекту, который депутаты поддержали в первом чтении 20 апреля, сумма штрафа за отказ открыть представительство может составить от одной десятой российской выручки ИТ-компании. За отказ открыть личный кабинет или разместить форму — до одной десятой совокупной выручки иностранного лица.
  • Также авторы документа предложили штрафовать операторов поисковиков, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей «за невыполнение мер, понуждающих иностранные ИТ-компании исполнять требования закона» — на сумму до 5 млн рублей.
  • Если законопроект примут, провайдерам хостинга, отказавшимся дать Роскомнадзору данные, которые позволяют идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного юрлица, будет грозить до 300 тысяч рублей штрафа. Рекламодателям и рекламораспространителям — до 3 млн рублей: как за рекламу нарушителей закона, так и за рекламу на ресурсах этой компании.
  • Сейчас за нарушение закона «о приземлении» ИТ-компаниям грозит исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка. Все требования закона «о приземлении» исполнила, например, Apple.

#новость #законы

3911 просмотров
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47 комментариев
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Данияр Салахутдинов

Кажется, такое будет лишь мотивировать сворачивать деятельность в стране.

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Игорь

И лишаться возможности влиять на умы, если не зарабатывать деньги?)

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Данияр Салахутдинов

Ни зарабатывать денег, ни платить налогов.

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Леонид Гнездилов

Не на что тут влиять, да и денег.. Каких тут денег заработаешь...

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-EK-

Сейчас кто платит - уже завел себе впн и зарубежные виртуальные карты с пополнением через крипту или левыми выводами денег. Я думаю налоговая, штрафные организации и т.д. теперь не скоро увидят деньги. А зарубежным компаниям и лучше - лояльная аудитория на месте, а остальные разгрузили сервера.

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Михаил Корнышев

Определенно

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Алексей Трухин

Вообще, идея понятная и полезная. «Ты оказываешь услуги гражданам РФ? Куда они могут на тебя пожаловаться? Пусть пишут в Гондурас? Ну, нет, будь добр открыть представительство и отвечать на запросы в РФ!» Это как сервисные центры производителя, всё правильно.

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Павел Сафонов

Кококо. Я сделал игру в одиночку, она продалась миллиону пользователей во 50 странах, я должен представительство в каждой открыть?

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Alexander Carter

Только там где требуется

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Александр Кабешов

Когда сделаешь и продашь, обращайся, помогу приземлиться за определенную сумму.

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Алексей Трухин

Это скорее уже к Маркету вопрос - AppStore или Google Play. Если кто-то вам через них заплатил, но не получил в игре, куда им жаловаться за получением услуг или возвратом денег?

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Denis Zotov

Туда, куда заплатил, то есть в Google/Apple. У обоих весьма лояльная к покупателю политика возвратов.

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Miron Shapka

Я думаю, что при таком раскладе аудитория будет меньше 500т российских пользователей

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Роберт Госпарян

Идея понятная и полезная, но она тонет в 99453458932482 непонятных и бесполезных;) У нас же как всегда все начинается с защиты детишичек, а заканчивается тотальной блокировкой всех сми

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Леонид Гнездилов

Все это само собой образуется в нормальных развитых странах - ради лояльности клиентов организации сами и с удовольствием открывают представительства, если они нужны. А если они не нужны, то не открывают. А жаловаться можно проще-не пользоваться.
Но нет, у нас свой путь.

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Alexey Melikhov

Для этого нужна аудебная система в стране. Стоит начать с нее.

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Revenant

В штрафы у нас могут гораздо лучше, чем в поощрение.

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Oleg Zhuravlev

Шутка из 90: можно платить все налоги, а можно платить все штрафы, второе иногда выгоднее ;)

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Антон Дымов

По этому так много работают в серую а то и в черную, лучше постоянно скрывать и иногда откупаться. Чем работая в белую систематически давать на лапу проверкам разного рода

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Михаил

Очень смешно на фоне всеобщего шухера

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Evil Pechenka

обязывает... открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора...
 А если не послушаются, то доступ на сладчайший рынок под жесточайшими санкциями, беднеющим населением, суровыми репутационными рисками и запретом на свободное хождение валюты будет закрыт.

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Константин Кузнецов

Напоминает чем-то "только не бросай меня в терновый куст".

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Igor Kalashnikov

Цензура

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Антон Дымов

Интересно, есть ли среди поддержавших депутаты из списка умного голосования

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Сергей Исаков

Что интересного: Смысл УГ — кто угодно, кроме Единой России. Очевидно, что в такой выборке самые разные депутаты.

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Михаил

Я голосовал по спискам уг и даже если они там есть, что мне теперь делать ?

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Evil Pechenka

что мне теперь делать?
 Больше так не делать.

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Mikhail Che

так остался же только гугл, который закрыл всю рекламу и у которого нет теперь оборота с которого нужно штраф платить

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-EK-

Теперь вообще хз кто остался. Карты не работают, платежи не ходят, признаны экстремистами... Закон прямо вовремя вышел - все ушли уже.

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Re Mora

Из-за ухода визы и мастеркарда прием платежей практически остановлен, значит рублевые обороты околонулевые, значит оборотные штрафы будут ни о чем. А до зарубежных счетов руки штрафующих не дотянутся.

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compostirony

О размерах приземлялки не спрашивать, да ведь?

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Katya Pavlenko

Платят же налоги 🥺

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alex b

Интересно как будут штрафовать того, кого юридически в стране нет? Ни счетов, ни юрлица, ничего. Напишут на email с просьбой оплатить штраф?)

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Dmitry Protasov

Конфискуют исходники Android и объявят российской собственностью!

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alex b

Напишут свой гугл и подменят dns!

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Луиджи Вампа

Делают же хуже или нет? Сначала пытаются дать преференции IT, а потом вводят новые законы, которые только усугубляют ситуацию

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Anthony A.

Подумать на 2 шага вперёд это слишком сложна для них

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Киприан Лейн
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Zamir Saidov

Ну и с какого боку это в интересах народа?

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Alex

Все правильно сделали, а то как че я иностранный гражданин (компания) и на меня не действуют законы рф. Да и фиолетово мне на ваши жалобы. А здесь хочешь не хочешь, а придется с нами работать по нашим законам.

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Dmitry Protasov

Точнее - не придется. В нынешних условиях тот же Гугл просто уйдет нафиг.

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Балкон.Ру

Никто никуда не уйдет. Все зарегистрируются и будут как паиньки себя вести )

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Dmitry Protasov

Уже начался отток, а гугл собирался уходить еще в 2014 году, но теперь просто вывозит последних сотрудников.
Теперь Россия настолько токсична, а финансовые потери у гугла уже настолько велики, что у нас его не будет еще долго.
Разве что сервера наши местные чуваки у них разворуют, и на этом всё.

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Phil Mikheyev

источник? если ваши домыслы, можете засунуть их себе в пятую точку кек

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Балкон.Ру
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Phil Mikheyev

tiktok не аргумент к сожалению. Это компания с китайской головой. В любом случае будем смотреть через месяц и по факту, пока какие либо прогнозы строить бессмысленно. Слишком высокая неопределенность всего.

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Dmitry Protasov

Где в списке Google? :) Новость довоенная еще, кстати.

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