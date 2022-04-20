Госдума поддержала в первом чтении законопроект об оборотных штрафах для ИТ-компаний за отказ «приземляться» Статьи редакции
Штрафами грозят также провайдерам и рекламодателям.
- Закон «о приземлении» обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.
- Согласно законопроекту, который депутаты поддержали в первом чтении 20 апреля, сумма штрафа за отказ открыть представительство может составить от одной десятой российской выручки ИТ-компании. За отказ открыть личный кабинет или разместить форму — до одной десятой совокупной выручки иностранного лица.
- Также авторы документа предложили штрафовать операторов поисковиков, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей «за невыполнение мер, понуждающих иностранные ИТ-компании исполнять требования закона» — на сумму до 5 млн рублей.
- Если законопроект примут, провайдерам хостинга, отказавшимся дать Роскомнадзору данные, которые позволяют идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного юрлица, будет грозить до 300 тысяч рублей штрафа. Рекламодателям и рекламораспространителям — до 3 млн рублей: как за рекламу нарушителей закона, так и за рекламу на ресурсах этой компании.
- Сейчас за нарушение закона «о приземлении» ИТ-компаниям грозит исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка. Все требования закона «о приземлении» исполнила, например, Apple.
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Но они вряд ли вернутся в страну в ближайшие пять лет, и скорее всего, перестанут это делать, считают эксперты.
Раньше в Турции можно было достаточно просто получить ВНЖ: купить жилье и получить ВНЖ на основании свидетельства о собственности, или арендовать на год, и как раз получить ВНЖ на год. Сейчас получить ВНЖ все труднее и труднее, а догадаться о том, что ВНЖ от Турции никто не получит можно только косвенно.
Кажется, такое будет лишь мотивировать сворачивать деятельность в стране.
И лишаться возможности влиять на умы, если не зарабатывать деньги?)
Ни зарабатывать денег, ни платить налогов.
Не на что тут влиять, да и денег.. Каких тут денег заработаешь...
Сейчас кто платит - уже завел себе впн и зарубежные виртуальные карты с пополнением через крипту или левыми выводами денег. Я думаю налоговая, штрафные организации и т.д. теперь не скоро увидят деньги. А зарубежным компаниям и лучше - лояльная аудитория на месте, а остальные разгрузили сервера.
Определенно
Вообще, идея понятная и полезная. «Ты оказываешь услуги гражданам РФ? Куда они могут на тебя пожаловаться? Пусть пишут в Гондурас? Ну, нет, будь добр открыть представительство и отвечать на запросы в РФ!» Это как сервисные центры производителя, всё правильно.
Кококо. Я сделал игру в одиночку, она продалась миллиону пользователей во 50 странах, я должен представительство в каждой открыть?
Только там где требуется
Когда сделаешь и продашь, обращайся, помогу приземлиться за определенную сумму.
Это скорее уже к Маркету вопрос - AppStore или Google Play. Если кто-то вам через них заплатил, но не получил в игре, куда им жаловаться за получением услуг или возвратом денег?
Туда, куда заплатил, то есть в Google/Apple. У обоих весьма лояльная к покупателю политика возвратов.
Я думаю, что при таком раскладе аудитория будет меньше 500т российских пользователей
Идея понятная и полезная, но она тонет в 99453458932482 непонятных и бесполезных;) У нас же как всегда все начинается с защиты детишичек, а заканчивается тотальной блокировкой всех сми
Все это само собой образуется в нормальных развитых странах - ради лояльности клиентов организации сами и с удовольствием открывают представительства, если они нужны. А если они не нужны, то не открывают. А жаловаться можно проще-не пользоваться.
Но нет, у нас свой путь.
Для этого нужна аудебная система в стране. Стоит начать с нее.
В штрафы у нас могут гораздо лучше, чем в поощрение.
Шутка из 90: можно платить все налоги, а можно платить все штрафы, второе иногда выгоднее ;)
По этому так много работают в серую а то и в черную, лучше постоянно скрывать и иногда откупаться. Чем работая в белую систематически давать на лапу проверкам разного рода
Очень смешно на фоне всеобщего шухера
обязывает... открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора...
А если не послушаются, то доступ на сладчайший рынок под жесточайшими санкциями, беднеющим населением, суровыми репутационными рисками и запретом на свободное хождение валюты будет закрыт.
Напоминает чем-то "только не бросай меня в терновый куст".
Цензура
Интересно, есть ли среди поддержавших депутаты из списка умного голосования
Что интересного: Смысл УГ — кто угодно, кроме Единой России. Очевидно, что в такой выборке самые разные депутаты.
Я голосовал по спискам уг и даже если они там есть, что мне теперь делать ?
что мне теперь делать?
Больше так не делать.
так остался же только гугл, который закрыл всю рекламу и у которого нет теперь оборота с которого нужно штраф платить
Теперь вообще хз кто остался. Карты не работают, платежи не ходят, признаны экстремистами... Закон прямо вовремя вышел - все ушли уже.
Из-за ухода визы и мастеркарда прием платежей практически остановлен, значит рублевые обороты околонулевые, значит оборотные штрафы будут ни о чем. А до зарубежных счетов руки штрафующих не дотянутся.
О размерах приземлялки не спрашивать, да ведь?
Платят же налоги 🥺
Интересно как будут штрафовать того, кого юридически в стране нет? Ни счетов, ни юрлица, ничего. Напишут на email с просьбой оплатить штраф?)
Конфискуют исходники Android и объявят российской собственностью!
Напишут свой гугл и подменят dns!
Делают же хуже или нет? Сначала пытаются дать преференции IT, а потом вводят новые законы, которые только усугубляют ситуацию
Подумать на 2 шага вперёд это слишком сложна для них
Ну и с какого боку это в интересах народа?
Все правильно сделали, а то как че я иностранный гражданин (компания) и на меня не действуют законы рф. Да и фиолетово мне на ваши жалобы. А здесь хочешь не хочешь, а придется с нами работать по нашим законам.
Точнее - не придется. В нынешних условиях тот же Гугл просто уйдет нафиг.
Никто никуда не уйдет. Все зарегистрируются и будут как паиньки себя вести )
Уже начался отток, а гугл собирался уходить еще в 2014 году, но теперь просто вывозит последних сотрудников.
Теперь Россия настолько токсична, а финансовые потери у гугла уже настолько велики, что у нас его не будет еще долго.
Разве что сервера наши местные чуваки у них разворуют, и на этом всё.
источник? если ваши домыслы, можете засунуть их себе в пятую точку кек
tiktok не аргумент к сожалению. Это компания с китайской головой. В любом случае будем смотреть через месяц и по факту, пока какие либо прогнозы строить бессмысленно. Слишком высокая неопределенность всего.
Где в списке Google? :) Новость довоенная еще, кстати.