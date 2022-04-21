Право
Генетический ГОСТ

Суд оштрафовал Google на 11 млн рублей за отказ удалять «фейки» о «спецоперации» на Украине Статьи редакции

По двум протоколам.

  • Таганский суд Москвы оштрафовал Google по двум протоколам — на 4 млн рублей и 7 млн рублей.
  • Протоколы по частям 2 и 4 ст. 13.41 КоАП в середине апреля на компанию составил Роскомнадзор.
  • По версии ведомства, Google не удаляет с YouTube «фейковые материалы, дискредитирующие вооруженные силы России» и ролики с призывами к «насильственным действиям в отношении российских военнослужащих» и материалами «экстремистских организаций» — «Правого сектора» и «Азова».

#новость #google

1087 просмотров
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33 комментария
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Cramol

Тем временем Яндекс.Еда получил штраф 60к рублей за утечку персональных данных.
Ущерб, как и штраф, несопоставимы...

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Слегка Придурковатый

А коллективный иск рассмотрели уже? Вроде по 100 тыщ там требовали выплатить.

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Евгений Широков

Да кому простой народ сдался. Максимум своих ассесоров выпустят насрать в комментариях

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Vladimir Voloshin

Иронично смотрится

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Хафизов Дамир

Если американцы поедут защищать за тысячи км Украину, кто то скажет что они лезут не в свое дело? Или весь мир уже их дело?

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Igor Kalashnikov

Если их пригласит Украина, а они согласятся, в чем проблема?

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Сергей Я

А если США скажет Украине, чтобы Украина позвала США, а США согласятся, то что?🤔

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Екатерина Продавцова

А если Украина скажет США чтобы те сделали вид как будто США просит Украину их позвать и Украина берёт и зовет, тогда что ?

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Александр Сергунов

А если правительство России скажет Украине чтобы они попросили США чтобы те сделали вид как будто США просит Украину их позвать и Украина берёт и зовет, тогда что ?

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Сергей Я

Сюрр какой-то.

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Хафизов Дамир

Ну тогда надо поставить Венесуэле и Кубе ядерные ракеты и посмотреть что будет дальше. А то воевать за тысячи км хорошо, а если война придёт домой то что?

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Igor Kalashnikov

Попробуйте) посмотрим вместе.

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Хафизов Дамир

Да так и будет.

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Igor Kalashnikov

Не нужно говорить, весь пар в свисток уйдёт, действуйте

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Екатерина Продавцова

Бурятам в поездку за стиралкой на обратке можно, а Джону уже зась ?

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Сергей Я

А Яндекс на 60к ₽ оштрафовали за утечку данных.

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Mikhail Novikov

Добро пожаловать в Путинскую Россию)

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Mikhail Novikov

Вот в такой реальности живете, ребята

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Щитпостер на зарплате

11кк для Гугла это же копейки.

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Igor Kalashnikov

Тут важно, чтобы заплатил и извинился

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Щитпостер на зарплате

Иначе бан?

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Igor Kalashnikov

Посмотрим, выросла ли банилка)

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Щитпостер на зарплате

Таки хде мой попкорн?

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Igor Kalashnikov

Я вам своего отсыплю, мне не жалко)

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Артем Порубаев

Интересно, гугл признают экстремистами ?)

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Михаил Сватов

Интересно какими поисковиками и платформами тогда будут пользоваться сами органы власти, раз все станут экстремистскими

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TLGM x Event

Нигмой наверное, и тем что Яша "наклепал".

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Andrey Dmitriev

Сколько же у гугла в России денег хранится? Их недавно на млрд оштрафовали, а бабки все не кончаются

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Слегка Придурковатый

Так наши суды могут оштрафовать хоть на охулиард. Заплатил ли он - вот в чём вопрос. Там же Царьград, а им верить нельзя.

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Щитпостер на зарплате

Вот и моя подписка на облако 👺

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Melniki Music Lab

Оштрафовали и взыскали, по идее, разное. А может, там взаимозачет?

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Екатерина Продавцова

на Адсенс перекидывают по кабинетам сразу.

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Валерий Николаев

Не просто заплатить! Чтобы сделал это с уважением!!!

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