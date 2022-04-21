Суд оштрафовал Google на 11 млн рублей за отказ удалять «фейки» о «спецоперации» на Украине Статьи редакции
По двум протоколам.
- Таганский суд Москвы оштрафовал Google по двум протоколам — на 4 млн рублей и 7 млн рублей.
- Протоколы по частям 2 и 4 ст. 13.41 КоАП в середине апреля на компанию составил Роскомнадзор.
- По версии ведомства, Google не удаляет с YouTube «фейковые материалы, дискредитирующие вооруженные силы России» и ролики с призывами к «насильственным действиям в отношении российских военнослужащих» и материалами «экстремистских организаций» — «Правого сектора» и «Азова».
На платформе представлено программное обеспечение и оборудование от российских компаний, способное полноценно заменить иностранные решения. У пользователей есть возможность выбора ПО и оборудования по областям применения и отраслям.
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Когда небольшой бренд завоевывает очень узкий рынок, у него есть два пути развития. Одни остаются «лучшими в своей песочнице», другие ищут себе новые рынки. Бренд Dali начинал с производства одежды для танцев на пилоне, а теперь в линейке – вещи для фитнеса и в стиле casual.
И сделала это в день рождения Гитлера.
Компания строит подземные тоннели, в которых можно передвигаться на машинах.
Тем временем Яндекс.Еда получил штраф 60к рублей за утечку персональных данных.
Ущерб, как и штраф, несопоставимы...
А коллективный иск рассмотрели уже? Вроде по 100 тыщ там требовали выплатить.
Да кому простой народ сдался. Максимум своих ассесоров выпустят насрать в комментариях
Иронично смотрится
Если американцы поедут защищать за тысячи км Украину, кто то скажет что они лезут не в свое дело? Или весь мир уже их дело?
Если их пригласит Украина, а они согласятся, в чем проблема?
А если США скажет Украине, чтобы Украина позвала США, а США согласятся, то что?🤔
А если Украина скажет США чтобы те сделали вид как будто США просит Украину их позвать и Украина берёт и зовет, тогда что ?
А если правительство России скажет Украине чтобы они попросили США чтобы те сделали вид как будто США просит Украину их позвать и Украина берёт и зовет, тогда что ?
Сюрр какой-то.
Ну тогда надо поставить Венесуэле и Кубе ядерные ракеты и посмотреть что будет дальше. А то воевать за тысячи км хорошо, а если война придёт домой то что?
Попробуйте) посмотрим вместе.
Да так и будет.
Не нужно говорить, весь пар в свисток уйдёт, действуйте
Бурятам в поездку за стиралкой на обратке можно, а Джону уже зась ?
А Яндекс на 60к ₽ оштрафовали за утечку данных.
Добро пожаловать в Путинскую Россию)
Вот в такой реальности живете, ребята
11кк для Гугла это же копейки.
Тут важно, чтобы заплатил и извинился
Иначе бан?
Посмотрим, выросла ли банилка)
Таки хде мой попкорн?
Я вам своего отсыплю, мне не жалко)
Интересно, гугл признают экстремистами ?)
Интересно какими поисковиками и платформами тогда будут пользоваться сами органы власти, раз все станут экстремистскими
Нигмой наверное, и тем что Яша "наклепал".
Сколько же у гугла в России денег хранится? Их недавно на млрд оштрафовали, а бабки все не кончаются
Так наши суды могут оштрафовать хоть на охулиард. Заплатил ли он - вот в чём вопрос. Там же Царьград, а им верить нельзя.
Вот и моя подписка на облако 👺
Оштрафовали и взыскали, по идее, разное. А может, там взаимозачет?
на Адсенс перекидывают по кабинетам сразу.
Не просто заплатить! Чтобы сделал это с уважением!!!