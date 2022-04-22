Правда о том, сколько зарабатывают основатели стартапов

Горячая тема! Я раньше очень много и тесно работал с основателями стартапов, а теперь и сам им являюсь, выпускник прошлогоднего батча Y Combinator S21 (так что есть внутрячки-инсайты-бенчмарки). Видел разные подходы к этому вопросу. Сколько платят себе основатели? Ниже речь пойдет прежде всего о pre-seed/seed компаниях.