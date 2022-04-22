Право
Крохотный рак

Издательство «Мнемозина» из-за похожих учебников потребовало от конкурента отдать двойную стоимость всех спорных книг Статьи редакции

Сумма требований к «Просвещению» больше, чем в аналогичных спорах — но истцу нужно будет доказать объём продаж.

  • Арбитражный суд Москвы принял к производству иск «Мнемозины» » к «Просвещению» 19 апреля, обнаружил «Коммерсантъ». Иск подан 29 марта, заседание по делу назначено на 19 июля.
  • Юрист «Мнемозины» Анатолий Костоусов пояснил изданию, что спор возник из-за прав на учебники и пособия по математике для 5–6-х классов. Издательству принадлежат исключительные права на них, а «Просвещение» выпустило пособия, «представляющие собой переработку».
  • В издательстве утверждают, что в пособиях «Просвещения» есть «значительные фрагменты», права на которые принадлежат «Мнемозине». При этом «Просвещение» не оформило их как цитаты, не указало ссылки на источник и не получало согласия у правообладателя.
  • В «Просвещении» пояснили, что такие споры возникают периодически — когда авторы уходят работать от одного издательства к другому. Права на учебники принадлежат ему на основе договоров с авторами и их наследниками.
  • По мнению опрошенных «Коммерсантом» юристов, «Мнемозине» ещё предстоит доказать, что ей принадлежат исключительные права, а у авторов не оставалось прав на переработку произведений для коммерческих целей. Тогда «Просвещение» сможет заявить, что нарушения не было.
  • Спор между издательствами выделяется большой суммой компенсации, отметил управляющий партнёр «Зуйков и партнёры» Сергей Зуйков. Сумма требований, вероятно, рассчитана как двойной размер стоимости проданных учебников, и для взыскания нужно будет доказать объём продаж. При этом обычно суды удовлетворяют требования правообладателей, но снижают сумму компенсации, иногда больше, чем на 90%, говорит юрист Forward Legal Яна Медведева.

#новость #просвещение #мнемозина

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12 комментариев
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Russian lives matter

Такие же ответы на задачу 2+2?

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under construction

такое же название

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Сложный Валера

Мнемозина, просвещение, авторы. Нихрена не понял что тут написано.

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Игорь Крафт

А это вообще бесполезная статья, никакой информации в народ не несёт, кроме как кто то хотел разбогатеть, но и идею спиздили бесплатно, впрочем как обычно.

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Виктория Шибакова

Люди любят истории где кто то кого то хотел наепать

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Партийный микрофон

Похоже, некий автор или авторы ушли в Просвещение и издали там свой переработанный учебник. Мнемозина считает что это неправильно и хочет компенсацию.

По моему мнению, Мнемозина быдлит и я надеюсь что она проиграет в суде. Одинаковые фрагменты можно найти в учебниках всегда.

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Зарубежный Валера

"Так, у кого права на математику?"

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Партийный микрофон

У Мнемозимы вестимо, а права на Библию у Литреса: https://m.roem.ru/28-03-2013/117920/litres-dobivaetsya-udaleniya-biblii-v-svyazi-s-jalobami-pravoobladatelya/

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Илья Добряков

Девочки косметику не поделили

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Airat Kafman

Зачем мне ваш издат, я и самиздат.

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Лев Коптев

Я думаю, выиграет суд та сторона, у которой в учебнике термин "теорема" назван "специальной научной операцией"

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Андрей Рядькин

В конце ротенберг заберёт эту мнемозину в счёт судебных издержек

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