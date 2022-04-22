ЕС планирует с 2024 года штрафовать ИТ-компании на 6% от оборота за таргетинг на детей и тёмные паттерны — Bloomberg Статьи редакции
Например, для Amazon такой штраф при нынешнем обороте может составить €26 млрд.
Законодатели ЕС 22 апреля должны согласовать Закон о цифровых услугах, пишет Bloomberg. Он должен помочь создать безопасное пространство для пользователей в интернете.
Если закон примут, он начнёт действовать с 2024 года, а за нарушение компаниям грозит штраф до 6% от всего годового оборота в мире. Bloomberg, опираясь на финансовые отчёты, посчитал, что для Amazon, например, такой штраф составит €26 млрд, а для Google — €14 млрд.
По данным источников Bloomberg, закон будет включать в себя:
- Запрет на использование для таргетинга рекламы персональных данных, например, расы или религии.
- Запрет таргетинга на несовершеннолетних.
- Запрет на тёмные паттерны — манипуляции поведением с помощью интерфейса сайта. В том числе и те, которые вынуждают пользователя согласиться на отслеживание данных.
Закону должны подчиняться все сайты, но платформы, у которых больше 45 млн пользователей, обязаны соблюдать более строгие правила — например, платить сбор в 0,1% от годового оборота в мире «для обеспечения соблюдения закона».
Компании вроде TikTok и PornHub обяжут раскрыть принципы работы алгоритмов, которые отвечают за продвижение контента среди пользователей.
- 24 марта ЕС согласовал текст закона о цифровых рынках, который направлен на борьбу с монополией крупных технологических компаний. За его несоблюдения компаниям грозят штрафы до 20% от оборота. Закон, как ожидается, вступит в силу в 2023 году.
- Согласно документу, компаниям запрещено давать приоритет собственным сервисам или мешать пользователям удалять предустановленные приложения, а также они обязаны обеспечить справедливые условия доступа к магазинам приложений.
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Давно пора…
Ну кто нибудь напишите умный коммент уже ...!
'Компании вроде TikTok и PornHub обяжут раскрыть принципы работы алгоритмов'
ТикТок еще понятно, а ПХ...
Хрень какая-то, игрушки, религиозные предметы нельзя, получается, рекламировать ЦА? Задолбали своими ограничениями