{"id":13442,"url":"\/distributions\/13442\/click?bit=1&hash=728007538b08efee7da5bbd7adc2e0153999894923fe29427aea66e95abaa2fc","title":"\u0418\u0422-\u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u0432\u043e\u0440\u0434 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u0445 \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044b?","buttonText":"\u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"e0d4e1aa-db0d-591d-9204-c1748bce1773","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
Крохотный рак

ЕС планирует с 2024 года штрафовать ИТ-компании на 6% от оборота за таргетинг на детей и тёмные паттерны — Bloomberg Статьи редакции

Например, для Amazon такой штраф при нынешнем обороте может составить €26 млрд.

521 просмотров

Законодатели ЕС 22 апреля должны согласовать Закон о цифровых услугах, пишет Bloomberg. Он должен помочь создать безопасное пространство для пользователей в интернете.

Если закон примут, он начнёт действовать с 2024 года, а за нарушение компаниям грозит штраф до 6% от всего годового оборота в мире. Bloomberg, опираясь на финансовые отчёты, посчитал, что для Amazon, например, такой штраф составит €26 млрд, а для Google — €14 млрд.

По данным источников Bloomberg, закон будет включать в себя:

  • Запрет на использование для таргетинга рекламы персональных данных, например, расы или религии.
  • Запрет таргетинга на несовершеннолетних.
  • Запрет на тёмные паттерны — манипуляции поведением с помощью интерфейса сайта. В том числе и те, которые вынуждают пользователя согласиться на отслеживание данных.

Закону должны подчиняться все сайты, но платформы, у которых больше 45 млн пользователей, обязаны соблюдать более строгие правила — например, платить сбор в 0,1% от годового оборота в мире «для обеспечения соблюдения закона».

Компании вроде TikTok и PornHub обяжут раскрыть принципы работы алгоритмов, которые отвечают за продвижение контента среди пользователей.

  • 24 марта ЕС согласовал текст закона о цифровых рынках, который направлен на борьбу с монополией крупных технологических компаний. За его несоблюдения компаниям грозят штрафы до 20% от оборота. Закон, как ожидается, вступит в силу в 2023 году.
  • Согласно документу, компаниям запрещено давать приоритет собственным сервисам или мешать пользователям удалять предустановленные приложения, а также они обязаны обеспечить справедливые условия доступа к магазинам приложений.

#новость #законы

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Владимир Купер

Давно пора…

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Крафт

Ну кто нибудь напишите умный коммент уже ...!

Ответить
Развернуть ветку
Криминальный волк

'Компании вроде TikTok и PornHub обяжут раскрыть принципы работы алгоритмов'
ТикТок еще понятно, а ПХ...

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

Хрень какая-то, игрушки, религиозные предметы нельзя, получается, рекламировать ЦА? Задолбали своими ограничениями

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Миграция
vetexpert.ru
C собакой или кошкой в Казахстан: подробный гайд с актуальной информацией по документам + чат взаимопомощи для хозяев

Необходимый пакет документов и тонкости для поездки в Казахстан с питомцем – так звучит один из самых актуальных запросов в нашем сервисе телеветеринарии «ВетЭксперт».

Личный опыт
Аспро
SCRUM, здравствуйте! Как разработчики Аспро работают по гибкой методологии

Если задать программисту вопрос «Чем ты занимаешься на работе?», он ответит что-то вроде: «Работаю» или «Да я просто кнопочки раскрашиваю». Зависит от настроения. На самом же деле такие простые ответы — результат хорошо организованного рабочего процесса. Создать среду, в которой программист может просто заниматься своим делом — задача любого…

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Selectel
Объявляем миграционные каникулы для переноса данных в объектное хранилище

Они продлятся до 18 мая и помогут компаниям, которые сейчас заняты реорганизацией инфраструктуры.

Миграционные каникулы позволят не оплачивать запросы и хранение 30 дней с момента одобрения заявки. Этот период полностью покрывает время на подготовительные работы и снижает нагрузку на бизнес.

Техника
Skillbox
Стартер-пак для создания музыки без классического образования

Почему сейчас самое время задуматься о создании собственной музыки? Как музыка влияет на медицину, помогает людям преодолевать стресс и общаться? И какие существуют инструменты для того, чтобы начать писать музыку без классического образования? Узнали у основателя международного проекта Chromatone, автора курса «Визуальная теория музыки» Skillbox…

Маркетинг
Яндекс Дзен
Дзен и IAB Russia провели исследование рынка контент-маркетинга. Выводы, которые могут пригодиться маркетологам

Дзен совместно с IAB Russia провёл исследование рынка контент-маркетинга в России, чтобы определить тренды и особенности использования контента для продвижения товаров и услуг.

Selectel
Построим сеть с зарубежным провайдером в прямом эфире

И в формате вебинара обсудим, как организовать мультиоблачную архитектуру и настраивать сетевую связность.

СберКорус
Решаем 3 главные проблемы в работе с самозанятыми

Зачастую компании проще нанять самозанятого, нежели оформлять нового человека в штат по трудовому договору. Да, работа с такими сотрудниками может помочь сэкономить время и деньги компании.

Торговля
Рая Хачатрян
Производитель туалетной бумаги Zewa и прокладок Libresse заявил об уходе из России Статьи редакции

Российский рынок принёс ему 2% от общего объёма продаж в 2021 году.

Сервисы
Битрикс24
Битрикс24 теперь поддерживает продажи внутри Telegram

16 апреля Telegram разрешил создавать собственные интерфейсы для ботов. Мы не смогли пройти мимо и уже выпустили интеграцию с интернет-магазинами Битрикс24. Рассказываем, как запустить онлайн-торговлю прямо внутри Telegram — от выбора товаров до заказа доставки

Приёмная
Дмитрий Остапенко
Странное поведение авито при проблемах с доставкой

Всегда покупал через авито доставку, ведь был уверен, что все риски там только для продавца(кроме электроники), но тут произошло это. Опишу ситуацию:

GenerationS
#20вопросов Павлу Веселовскому, эксперту центра цифровых продуктов, PwC в России
Авито
Итоги I квартала 2022 года: на Авито вырос спрос на развлекательные компании и сельхозпредприятия
Больше статей
null