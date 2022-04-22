Например, для Amazon такой штраф при нынешнем обороте может составить €26 млрд.

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Законодатели ЕС 22 апреля должны согласовать Закон о цифровых услугах, пишет Bloomberg. Он должен помочь создать безопасное пространство для пользователей в интернете.

Если закон примут, он начнёт действовать с 2024 года, а за нарушение компаниям грозит штраф до 6% от всего годового оборота в мире. Bloomberg, опираясь на финансовые отчёты, посчитал, что для Amazon, например, такой штраф составит €26 млрд, а для Google — €14 млрд.

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По данным источников Bloomberg, закон будет включать в себя:

Запрет на использование для таргетинга рекламы персональных данных, например, расы или религии.

Запрет таргетинга на несовершеннолетних.

Запрет на тёмные паттерны — манипуляции поведением с помощью интерфейса сайта. В том числе и те, которые вынуждают пользователя согласиться на отслеживание данных.

Закону должны подчиняться все сайты, но платформы, у которых больше 45 млн пользователей, обязаны соблюдать более строгие правила — например, платить сбор в 0,1% от годового оборота в мире «для обеспечения соблюдения закона».

Компании вроде TikTok и PornHub обяжут раскрыть принципы работы алгоритмов, которые отвечают за продвижение контента среди пользователей.