Он покинул пост главы «Яндекс.Лавки» ещё в ноябре 2021 года, но оставался внутри компании.

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Об уходе из компании Красильщик заявил в своём Telegram-канале. По собственным словам, официально он «ничего не делал с февраля».

Мы уже полтора месяца планировали мой выход из «Яндекса». Но думаю, что после сегодняшних новостей, я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании (официально, реально я ничего не делал с февраля). Это мое решение, всех люблю и уважаю. Илья Красильщик

Заявление об уходе Красильщик сделал на фоне новостей об уголовном деле на него: по данным некоторых Telegram-каналов, среди которых Baza, «Осторожно, новости» и 112, его обвиняют по первой части статьи 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ» — из-за поста от 3 апреля про Бучу. За это ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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Информацию подтвердил также источник «Интерфакса». Официальных документов и заявлений, подтверждающие слухи, пока нет. Красильщик рассказал «Медузе», что он тоже узнал о деле из Baza — ему ничего не сообщали, но намекали, «что хорош писать в соцсетях». Из России он уехал после начала «военной операции» и возвращаться не собирается.