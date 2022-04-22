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Право
Рая Хачатрян

Бывший глава «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик ушёл из «Яндекса» на фоне сообщений о возможном уголовном деле Статьи редакции

Он покинул пост главы «Яндекс.Лавки» ещё в ноябре 2021 года, но оставался внутри компании.

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Об уходе из компании Красильщик заявил в своём Telegram-канале. По собственным словам, официально он «ничего не делал с февраля».

Мы уже полтора месяца планировали мой выход из «Яндекса». Но думаю, что после сегодняшних новостей, я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании (официально, реально я ничего не делал с февраля). Это мое решение, всех люблю и уважаю.

Илья Красильщик

Заявление об уходе Красильщик сделал на фоне новостей об уголовном деле на него: по данным некоторых Telegram-каналов, среди которых Baza, «Осторожно, новости» и 112, его обвиняют по первой части статьи 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ» — из-за поста от 3 апреля про Бучу. За это ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Информацию подтвердил также источник «Интерфакса». Официальных документов и заявлений, подтверждающие слухи, пока нет. Красильщик рассказал «Медузе», что он тоже узнал о деле из Baza — ему ничего не сообщали, но намекали, «что хорош писать в соцсетях». Из России он уехал после начала «военной операции» и возвращаться не собирается.

  • Красильщик, один из основателей «Медузы», покинул издание в конце 2018 года. Он перешёл в «Яндекс» в 2019 году — сначала он занимался международными проектами компании, а потом стал руководить «Лавкой».

  • В ноябре 2021 года он покинул пост главы «Яндекс.Лавки», но оставался внутри компании. В «Яндексе» тогда заявили, что Красильщик сосредоточится на запуске новых проектов и продолжит участвовать в развитии «Лавки».
  • С ноября «Илья был в творческом поиске, мы искали роль, в которой он мог бы помогать продуктам "Яндекса"», сказали The Bell в компании.

#новость

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56 комментариев
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Bruce Robertson

Скорее всего его настоятельно попросили уйти. И поделом.
Если человек не понимает, что работая в должности руководителя крупного сервиса, является по сути 24/7 представителем компании и не имеет права публично транслировать мнение, которое может негативно отразиться на компании и сотрудниках — ему не место на любой руководящей должности вообще. Это сопутствующее бремя таких должностей, увы.

Как говорится, личное мнение — оно как половые органы, есть у каждого, но показывать их всем совершенно не обязательно. И какое именно это мнение — вообще не важно. Не понимают этого только инфантилы-максималисты, для которых их мнение (несомненно очень важное и истинное) заслоняет вообще все.

Вопрос в другом — как подобные додики попадают на руководящие позиции в Яндекс? Думать о том, что ты говоришь и пишешь — это же простейший софт-скил.

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Dmitriy

это в вашей реальности руководитель не имеет права транслировать публично свое мнение. например в моей реальности, не только имеет право, но и должен. проблема лишь в том, что в стране теперь остались только два мнения: мнение партии и неправильное, за которое светит срок.

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5 комментариев
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Revenant

В России есть только одна правда - партийная.

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evilnw

Наши депутаты и публичные личности в открытую призывают отрезать головы, превращать страны в радеактивный пепел и т.д. Я что-то не вижу заведенных на них дел или каких-то последствий.

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3 комментария
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Mike Kosulin

Если человек не понимает, что работая в должности руководителя крупного сервиса,
Вопрос в другом — как подобные додики попадают на руководящие позиции в Яндекс?
Вопрос как такие комментаторы не могут прочитать пост или фактчек сделать хотя бы

Илья Красильщик покинул пост главы…
Его место займёт Дмитрий Масюк, который отвечает за развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании.
vc.ru
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Прикладной Илья

Ща тебе минусов за щеку накидают.

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1 комментарий
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Ivan Ognev

И как его мнение может негативно отразиться на компании или сотрудниках?

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9 комментариев
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Mr. Anderson

Поделом, что завели дело? Или то, что он добровольно уволился?

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5 комментариев
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Илья Попов

Демократия по российскому.

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Павел Воронов

"Транслировать мнение, которое может негативно сказаться" - бля, где тот компас по которому сверяться?

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Eka

А с чего вы взяли что его мнение не может коррелировать с мнением Яндекса? Яндекс это в первую очередь компания, которую единственное что волнует, это стабильность и прибыль
Очень сомневаюсь что его оттуда гнали ссаными тряпками и вероятно это обоюдное решение, что бы не подставлять друг друга
P.s. очень наверное удобно каждую минуту переписывать комментарий

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Airat Kafman

Яндекс - найдется все (на каждого)

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Вероника Каримова

Подержи-ка мое пиво

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Маркетолог

Самый главный вопрос, как журналист без какого-либо опыта в е-коме, логистики или фудтехе стал руководить яндекс лавкой. Кто его туда поставил и почему. Над ним давно все в яндексе угорают.

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Дешевый томагавк_два

Главный вопрос какого черта в нашей стране преследуют уголовкой за высказывания

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3 комментария
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Андрей

Стал, руководил и теперь Яндекс.Лавка вполне себе успешный сервис.
Оказывается, опыт в е-коме, логистике и фудтехе не так уж и нужен, если ты умеешь руководить и нанимать правильных людей. Кто бы мог подумать.

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Gollut

С ноября «Илья был в творческом поиске, мы искали роль, в которой он мог бы помогать продуктам "Яндекса"»
 Полезный кадр

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Red Boy

Хорошо живет, обычные работяги так не живут

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1 комментарий
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Mishka

Хорошо, что Яндекс вне политики

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Илья Попов

Яндекс вне политики, но остались родственные связи.

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Igor Kiselev

Каждому - своё, как говорится)
А если без шуток, то это выглядит как минимум абсурдно. И на примере, можно представить, как футболисту сообщают, что за излишние разговоры с судьей, по правилам, можно получить желтую. Продолжаешь - красную. Все знают правила игры. И вот ты начинаешь общаться с судьей, получаешь желтую, и начинаешь возмущаться, да как же так, да почему, да что это за беспредел…
Корпоративный мир и его правила вполне очевидны для всех его участников.

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Evgeniy Zorin

2012: вот бы сесть за книгу
2022: вот бы не сесть за книгу

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Dancing Clown

Будет возглавлять ФСИН.Ларёк

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Артемий

Давно ждал этой новости, наконец-то

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Александр Перепелица

Dj smash - беги

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Сергей Щукин

Большоооооой патриот (с)

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Виктор Абрамов

Хороший парень, похож на Noize MC

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Ivan Ognev

Яндекс, вам там как, нормально? Все считаете себя водопроводом и электричеством?

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Денис Мартынов

Только что читал,что не смотря на заявление что он покинул пост,он все еще сторудник Яндекса и руководитель " Яндекс лавки"

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