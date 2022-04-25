Путин предложил на год отсрочить выплату страховых взносов для компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок Статьи редакции
По предварительным оценкам, эта мера затронет около 2,8 млн компаний.
- Для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, отсрочка коснётся платежей за второй квартал 2022 года, для производственных предприятий — за второй и третий, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
- Точный список отраслей определит правительство, но в него не войдут экспортеры, финансовые компании, организации оптовой торговли и бюджетного сектора, пишут «Ведомости».
- По предварительной оценке, мера коснётся 2,8 млн компаний и позволит сохранить бизнесу около 1,1 трлн рублей во втором квартале и 500 млн рублей в третьем.
- Эти средства будут «работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат поставщиков и подрядчиков», считает Путин.
- Также для компаний-производителей позже могут ввести дополнительные меры поддержки, но только в случае сохранения занятости и фонда оплаты труда по состоянию на 1 июня 2022 года.
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Основные тезисы из материала BBC.
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Не понимаю смысла в этих отсрочках, кредитных каникулах и т.д.
А его и нет особо) Простить страховые взносы они не могут, жаба душит)
Отсрочить, что не понятно. По-моему они все время только этим и занимались, судя по состоянию экономики.
С учетом инфляции, можно платить фактически меньше налогов
Ну я бы был не против «налоговых каникул», чтобы оставить хотя бы на 3 месяца деньги, которые сейчас пойдут на УСН. Но я типа не среди «пострадавших отраслей»…
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а потом надо будет все разом оплатить? да нахуй надо
я вообще за первый квартал тянул как никогда за 10 лет оплату, че то не хотелось
ну, и по традиции - единственное, что поможет экономике, это когда работник сам пойдет платить свои взносы и налоги, тогда будут структурные изменения
Отсрочка неизбежного
только в случае сохранения занятости и фонда оплаты труда по состоянию на 1 июня 2022 года
Это такой тонкий намёк на дедлайн кхм высвобождения работников?
могут ввести дополнительные меры поддержки, но только в случае сохранения занятости
А что случилось, все же так ждали разрыва международных отношений, чтобы поднять свое внутреннее производство. По их словам клятый запад десятилетиями их душил. А по факту выходит откуда-то взялась безработица, странно...это получается капиталистический запад рабочие места создавал? Да не, бред какой-то..
Какие отсрочки??? Освободить полностью и дать кредиты гос займа под 1% годовых на 10 лет
Обещаний ещё будет сказано, сколько?
Скажи кукушка, пропой
Чего не сделаешь для друзей