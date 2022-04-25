Право
Гуманитарный диод

Путин предложил на год отсрочить выплату страховых взносов для компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок Статьи редакции

По предварительным оценкам, эта мера затронет около 2,8 млн компаний.

  • Для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, отсрочка коснётся платежей за второй квартал 2022 года, для производственных предприятий — за второй и третий, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
  • Точный список отраслей определит правительство, но в него не войдут экспортеры, финансовые компании, организации оптовой торговли и бюджетного сектора, пишут «Ведомости».
  • По предварительной оценке, мера коснётся 2,8 млн компаний и позволит сохранить бизнесу около 1,1 трлн рублей во втором квартале и 500 млн рублей в третьем.
  • Эти средства будут «работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат поставщиков и подрядчиков», считает Путин.
  • Также для компаний-производителей позже могут ввести дополнительные меры поддержки, но только в случае сохранения занятости и фонда оплаты труда по состоянию на 1 июня 2022 года.

#новость #льготы

1118 просмотров
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14 комментариев
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Олег Михайлов

Не понимаю смысла в этих отсрочках, кредитных каникулах и т.д.

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Andrey Kulakov

А его и нет особо) Простить страховые взносы они не могут, жаба душит)

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Betty Boop

Отсрочить, что не понятно. По-моему они все время только этим и занимались, судя по состоянию экономики.

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Борис Вишневский

С учетом инфляции, можно платить фактически меньше налогов

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Valentin Dombrovsky

Ну я бы был не против «налоговых каникул», чтобы оставить хотя бы на 3 месяца деньги, которые сейчас пойдут на УСН. Но я типа не среди «пострадавших отраслей»…

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Sergey Vasiliev

В пенсионном фонде подавились устрицами

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D. Trump

По классике "вот льготы (все радуются, хлопают в ладоши)...."
Неделю спустя: "Но не вам. И не всем. И предоставьте тонну макулатуры чтобы доказать что вы достойны, а мы так и быть покрутим своей писькой и подумаем хотим ли мы делать вам послабления".

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Андрей Рядькин

а потом надо будет все разом оплатить? да нахуй надо
я вообще за первый квартал тянул как никогда за 10 лет оплату, че то не хотелось
ну, и по традиции - единственное, что поможет экономике, это когда работник сам пойдет платить свои взносы и налоги, тогда будут структурные изменения

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Евгений Симутин

Отсрочка неизбежного

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Бублик

только в случае сохранения занятости и фонда оплаты труда по состоянию на 1 июня 2022 года
 Это такой тонкий намёк на дедлайн кхм высвобождения работников?

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Alexander Weber

могут ввести дополнительные меры поддержки, но только в случае сохранения занятости

А что случилось, все же так ждали разрыва международных отношений, чтобы поднять свое внутреннее производство. По их словам клятый запад десятилетиями их душил. А по факту выходит откуда-то взялась безработица, странно...это получается капиталистический запад рабочие места создавал? Да не, бред какой-то..

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Roman Kotov

Какие отсрочки??? Освободить полностью и дать кредиты гос займа под 1% годовых на 10 лет

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Sergey Ryabov

Обещаний ещё будет сказано, сколько?
Скажи кукушка, пропой

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Дорожный пёс_анон

Чего не сделаешь для друзей

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