Право
Рая Хачатрян

Суд в Москве оштрафовал Meta* на 4 млн рублей за неудаление информации Статьи редакции

Постов «ОВД-инфо» с «пропагандой ЛГБТ» и публикаций, оскорбляющих российскую власть, президента и флаг.

  • Решение принял Таганский районный суд, пишет «Интерфакс». На сайте московских судов информации о решении нет.
  • Протоколы по части 2 статьи 13.41 КоАП на компанию составил Роскомнадзор. Максимальная сумма штрафа по этой части — 4 млн рублей.

  • 21 апреля по той же статье суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалять «фейки» о «спецоперации» на Украине». Компания получила и другой штраф — на 7 млн рублей по части 4 статьи 13.41.

  • В конце 2021 года Meta получил оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей, а до этого — ещё 83 млн рублей.

*Meta признана в России экстремистской организацией.

#новость #meta

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22 комментария
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Kirill Sidorov

А если они заплатят штраф, то это будет считаться получением денег от экстремистов, и кем тогда станет получивший деньги?

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Кирилл Фотькин

Готов взять труд снятия скверны за небольшой процент.

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Станислав Назаров

Орки штрафуют рептилойдов — вот это я понимаю метавселенная.

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Либеральный химик

Орки штрафуют Эльфов скорее. Штрафы пишут эльфийскими чернилами, одеваются в эльфийские наряды, даже свои баллисты украшают эльфийскими буквами

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Send_Nukes

Так компания уже признана экстремисткой и её сайты заблокированы. Почему ей продолжают выписывать штрафы?

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Илья О.

Тоже не понял, вроде как он полностью заблочен на территории РФ

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Виктория Никанорова

Так vpn-то можно)

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Илья О.

Это ясное дело, но по бумажкам-то он заблокирован) Типа почему его до сих пор за что-то штрафуют)

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Виктория Никанорова

Повторюсь, можно использовать vpn, и используют его даже сами заблокировавшие)

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Alexandr Gunich

Потому что тут зарегистрирована. Есть выручка, с неё все штрафы в гозказну.

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Альберт Штерн

Выручки уже нет. О чем ты

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Владимир Лопатин

Ну так блокировка блокировкой а штрафы по расписанию

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Brain Juice

Не знаю почему Google прогибается под диктаторское государства и его законы, видимо хорошо они в России зарабатывают, а так я думаю козырь у Google и при его блокировке пострадает российская экономика, а не сама компания, аналогов нет, да и не будет, кто-нибудь например пользовался Яндекс Видео, такого убожества я нигде не видел, мало того, что контент ужасный, так и еще для того чтобы посмотреть двухминутное видео, надо 3 рекламных ролика посмотреть :D Вот он русский подход) Тоже самое с туризмом, кто сейчас в здравом уме поедет в Крым, где никакого сервиса нет, а цены на уровне турецких, они пытаются обобрать по максимуму, при этом не давая турецкий сервис

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Re Mora

Уже не очень прогибается, раз удаляет каналы гос думы и гос СМИ.

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Andrey Shevtsov

Потому что это все инструменты распространения западной пропаганды.

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Максим

Как можно оштрафовать запрещенную экстремистскую организацию?)

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R-Globus

- Видишь суслика? - Нет. - И я нет, а он есть (с)

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Максим

вижу)

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Артём К

Что эти за штрафами вверх-вниз бегают, что репилоиды 46% на криптодрочильне отбирают...

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Слегка Придурковатый

Клоунада.

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Om a

А яндексе еде за слив данных 60 к 👍

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Альберт Штерн

1. Я также не понимаю почему им штрафы выписывают и тем более почему они будут платить. Они же теперь экстремистская организация, т.е. юридически не работают в РФ.

2. А про пропаганду ЛГБТ смешно. Там пользователи сами публикуют такое. Да и когда я так сидел, ни разу ЛГБТ постов не видел. Возможно, их надо специально искать, чтоб увидеть. Офигеть можно бесконечно штрафы выписывать. Суд конечно у нас - *****.

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