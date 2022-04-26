Суд в Москве оштрафовал Meta* на 4 млн рублей за неудаление информации Статьи редакции
Постов «ОВД-инфо» с «пропагандой ЛГБТ» и публикаций, оскорбляющих российскую власть, президента и флаг.
- Решение принял Таганский районный суд, пишет «Интерфакс». На сайте московских судов информации о решении нет.
- Протоколы по части 2 статьи 13.41 КоАП на компанию составил Роскомнадзор. Максимальная сумма штрафа по этой части — 4 млн рублей.
21 апреля по той же статье суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалять «фейки» о «спецоперации» на Украине». Компания получила и другой штраф — на 7 млн рублей по части 4 статьи 13.41.
- В конце 2021 года Meta получил оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей, а до этого — ещё 83 млн рублей.
*Meta признана в России экстремистской организацией.
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А если они заплатят штраф, то это будет считаться получением денег от экстремистов, и кем тогда станет получивший деньги?
Готов взять труд снятия скверны за небольшой процент.
Орки штрафуют рептилойдов — вот это я понимаю метавселенная.
Орки штрафуют Эльфов скорее. Штрафы пишут эльфийскими чернилами, одеваются в эльфийские наряды, даже свои баллисты украшают эльфийскими буквами
Так компания уже признана экстремисткой и её сайты заблокированы. Почему ей продолжают выписывать штрафы?
Тоже не понял, вроде как он полностью заблочен на территории РФ
Так vpn-то можно)
Это ясное дело, но по бумажкам-то он заблокирован) Типа почему его до сих пор за что-то штрафуют)
Повторюсь, можно использовать vpn, и используют его даже сами заблокировавшие)
Потому что тут зарегистрирована. Есть выручка, с неё все штрафы в гозказну.
Выручки уже нет. О чем ты
Ну так блокировка блокировкой а штрафы по расписанию
Не знаю почему Google прогибается под диктаторское государства и его законы, видимо хорошо они в России зарабатывают, а так я думаю козырь у Google и при его блокировке пострадает российская экономика, а не сама компания, аналогов нет, да и не будет, кто-нибудь например пользовался Яндекс Видео, такого убожества я нигде не видел, мало того, что контент ужасный, так и еще для того чтобы посмотреть двухминутное видео, надо 3 рекламных ролика посмотреть :D Вот он русский подход) Тоже самое с туризмом, кто сейчас в здравом уме поедет в Крым, где никакого сервиса нет, а цены на уровне турецких, они пытаются обобрать по максимуму, при этом не давая турецкий сервис
Уже не очень прогибается, раз удаляет каналы гос думы и гос СМИ.
Потому что это все инструменты распространения западной пропаганды.
Как можно оштрафовать запрещенную экстремистскую организацию?)
- Видишь суслика? - Нет. - И я нет, а он есть (с)
вижу)
Что эти за штрафами вверх-вниз бегают, что репилоиды 46% на криптодрочильне отбирают...
Клоунада.
А яндексе еде за слив данных 60 к 👍
1. Я также не понимаю почему им штрафы выписывают и тем более почему они будут платить. Они же теперь экстремистская организация, т.е. юридически не работают в РФ.
2. А про пропаганду ЛГБТ смешно. Там пользователи сами публикуют такое. Да и когда я так сидел, ни разу ЛГБТ постов не видел. Возможно, их надо специально искать, чтоб увидеть. Офигеть можно бесконечно штрафы выписывать. Суд конечно у нас - *****.