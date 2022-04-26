Право
Рая Хачатрян

Суд временно арестовал счета и имущество российского подразделения Google на 500 млн рублей Статьи редакции

По иску «Газпром-медиа» о блокировке Youtube-канала.

  • Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры — временное ограничение по иску «ГПМ Развлекательное телевидение», который принадлежит холдингу «Газпром-медиа», пишет «Интерфакс». Согласно базе суда, решение было принято 20 апреля.
  • Компания требует восстановить свой аккаунт на YouTube и заявляет, что Google расторгла с ней договор в одностороннем порядке. Она потребовала принять обеспечительные меры: 13 апреля суд отказал, а 20 апреля — согласился.
  • Google может подать жалобу в течение месяца. Аресту подлежат также все деньги, которые будут поступать на банковские счета. Заседание по делу пройдёт 1 июня 2022 года.
  • 21 апреля суд оштрафовал Google на 11 млн рублей за отказ удалять «фейки» о «спецоперации» на Украине. А в конце 2021 года компания получила оборотный штраф в 7,2 млрд рублей за неудаление информации.
  • В начале апреля «Газпром-медиа» перезапустила Rutube — добавила просмотр видео без регистрации и монетизацию контента. До этого компания обещала сделать платформу «не хуже YouTube».

#новость #google

2948 просмотров
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34 комментария
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Слегка Придурковатый

Власти делают всё, чтобы Гугл ушёл как бы сам. По итогу, думаю, всё же и уйдёт - смысла оставаться здесь ему с каждым днём всё меньше и меньше.

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Ватный бургер

ну уйдёт и уйдет. Дальше что? заходить на него все равно можно будет.

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Иришка Галыгина

Тут можно было бы включить мозг и задуматься, что гугл это не только поисковик, но и огромное количество инструментов, которые используют многие отрасли в России…но как бы зачем🤷🏼‍♀️

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Serpantin74

Слишком много просите от людей которые рассуждают: " а я ютуб не смотрю и пох"

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Sergio Le-Marshe

Если он уйдет, есть большая вероятность блокировки их сервисов. А это не только поисковик.

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Ватный бургер

Что мешает, переадресацию траффика сделать в нужное русло на пару месяцев в случае блокировки?

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Re Mora

Пару месяцев? Очень оптимистичная оценка для замены огромной инфраструктуры.

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dry9goincer

да ты походу действительно ватный бургер

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Gradient clipping

Вот это темнота, конечно.

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Дмитрий Ковач

Вот иногда лучше промолчать воистину

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Analyst

как я понимаю в этом случае рухнет вообще вся ИТ инфраструктура страны...

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Вадим Д.

"13 апреля суд отказал, а 20 апреля — согласился" - вот это сильно! Видимо, была мощная аргументация.
Сарказм.

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Иван Чепурнов

- Не хочу, не будуу!
- Алло, пицот мультов! Магарыч занесем позже!
- ЗАБЛОКИРОВАТЬ!!

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Максим Попов

Может правильнее "весомая"))))

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Волоцкой Дмитрий

Самая афигенная бизнес модель, ну. Согласны?) Впереди планеты всей движется этот стартап 😁

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Иван Чепурнов

Ага, а говорят IT-бизнес у нас не работает в стране.
Роскомнадзор думает иначе!
Жернова крутятся, лавэха мутится!

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Глеб Корсунов

Оставьте Google в покое.
Пусть работают.

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Noblesse. tv

Газпром-Медиа: "Мы сделаем лучше чем Ютуб".
Гугл: "Не нужен наш Ютуб?- расторгаем договор, бан"
Газпром-Медиа: "Самый честный суд помоги" - нет?
Газпром: "Помоги я сказал!"
Суд: "Всё имущество и бабло арестовать!"
Гугл: "Да пошли вы все, совсем йобнулись там в своей рашке"
"Уходит сам из РФ"
Газпром-Медиа: "Ура мы лучше Ютуба в РФ, ещё бы VPN запретить..."

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Whoami

Ну то есть, второй этап в этой утрированной ситуации - с баном каналов никого не смущает, здесь все демократично,
а вот арест имущества по иску - тоталитаризм и беззаконие? Все верно?)

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Илья Попов

Мечты сбываются!
😁

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Кипарис Барбос

А Google об этом знает?

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Александр Крот

ахах плачу просто .Вся суть этих арестов и штрафов

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Давид Муравьёв

Очень много Рос компаний работают с сервисами гугл,чего добиваются не понятно

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Re Mora

Им уже пох на экономику, так как ее не спасти в любом случае. Сфокусировались на цензуре по максимуму.

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Сергей Леопольдович

Неужели непонятно: сколько не пытайся прикармливать котика печеньками вкусными, пускать поспать на кроватке, дать ключи от всех дверей, котику абсолютно пофиг если ему захочется вот прямо сейчас вкусно покушать ...

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Demyan Belyakov

Мне интересно, что будет если гугл забанит РФ. Вот любое упоминание о России запрещено в выдаче и тд. Гипер-кэнселинг такой устроит на своем уровне)) Это будет заметнее и забавнее, чем потуги чиновников России показать свою значимость.

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Заинтересованный бас

500млн.руб - $6.5млн.долл. Сумма для гугл на уровне погрешности.

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Волоцкой Дмитрий

Уборщик в Гугл случайно задев провод в серверах и то больше урона наносит, пфффф ☺️

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Сибирский клуб

И еще не факт что они лежат на счете

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Заинтересованный бас

И это тоже факт.

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vic smirnoff

А замы РКН могут себе охеренные дачи отстроить )

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Заинтересованный бас

Объекты по форме v, z, o.

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SilanseR

Ютуб глючит у многих?

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Максим Першин

Они просто списать не успели, а ну верните быстро!1

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