Суд временно арестовал счета и имущество российского подразделения Google на 500 млн рублей Статьи редакции
По иску «Газпром-медиа» о блокировке Youtube-канала.
- Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры — временное ограничение по иску «ГПМ Развлекательное телевидение», который принадлежит холдингу «Газпром-медиа», пишет «Интерфакс». Согласно базе суда, решение было принято 20 апреля.
- Компания требует восстановить свой аккаунт на YouTube и заявляет, что Google расторгла с ней договор в одностороннем порядке. Она потребовала принять обеспечительные меры: 13 апреля суд отказал, а 20 апреля — согласился.
- Google может подать жалобу в течение месяца. Аресту подлежат также все деньги, которые будут поступать на банковские счета. Заседание по делу пройдёт 1 июня 2022 года.
- 21 апреля суд оштрафовал Google на 11 млн рублей за отказ удалять «фейки» о «спецоперации» на Украине. А в конце 2021 года компания получила оборотный штраф в 7,2 млрд рублей за неудаление информации.
- В начале апреля «Газпром-медиа» перезапустила Rutube — добавила просмотр видео без регистрации и монетизацию контента. До этого компания обещала сделать платформу «не хуже YouTube».
Также под санкции попали Faberlic, «Лаборатория Касперского, «1С», КамАЗ и другие компании.
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Власти делают всё, чтобы Гугл ушёл как бы сам. По итогу, думаю, всё же и уйдёт - смысла оставаться здесь ему с каждым днём всё меньше и меньше.
ну уйдёт и уйдет. Дальше что? заходить на него все равно можно будет.
Тут можно было бы включить мозг и задуматься, что гугл это не только поисковик, но и огромное количество инструментов, которые используют многие отрасли в России…но как бы зачем🤷🏼♀️
Слишком много просите от людей которые рассуждают: " а я ютуб не смотрю и пох"
Если он уйдет, есть большая вероятность блокировки их сервисов. А это не только поисковик.
Что мешает, переадресацию траффика сделать в нужное русло на пару месяцев в случае блокировки?
Пару месяцев? Очень оптимистичная оценка для замены огромной инфраструктуры.
да ты походу действительно ватный бургер
Вот это темнота, конечно.
Вот иногда лучше промолчать воистину
как я понимаю в этом случае рухнет вообще вся ИТ инфраструктура страны...
"13 апреля суд отказал, а 20 апреля — согласился" - вот это сильно! Видимо, была мощная аргументация.
Сарказм.
- Не хочу, не будуу!
- Алло, пицот мультов! Магарыч занесем позже!
- ЗАБЛОКИРОВАТЬ!!
Может правильнее "весомая"))))
Самая афигенная бизнес модель, ну. Согласны?) Впереди планеты всей движется этот стартап 😁
Ага, а говорят IT-бизнес у нас не работает в стране.
Роскомнадзор думает иначе!
Жернова крутятся, лавэха мутится!
Оставьте Google в покое.
Пусть работают.
Газпром-Медиа: "Мы сделаем лучше чем Ютуб".
Гугл: "Не нужен наш Ютуб?- расторгаем договор, бан"
Газпром-Медиа: "Самый честный суд помоги" - нет?
Газпром: "Помоги я сказал!"
Суд: "Всё имущество и бабло арестовать!"
Гугл: "Да пошли вы все, совсем йобнулись там в своей рашке"
"Уходит сам из РФ"
Газпром-Медиа: "Ура мы лучше Ютуба в РФ, ещё бы VPN запретить..."
Ну то есть, второй этап в этой утрированной ситуации - с баном каналов никого не смущает, здесь все демократично,
а вот арест имущества по иску - тоталитаризм и беззаконие? Все верно?)
Мечты сбываются!
😁
А Google об этом знает?
ахах плачу просто .Вся суть этих арестов и штрафов
Очень много Рос компаний работают с сервисами гугл,чего добиваются не понятно
Им уже пох на экономику, так как ее не спасти в любом случае. Сфокусировались на цензуре по максимуму.
Неужели непонятно: сколько не пытайся прикармливать котика печеньками вкусными, пускать поспать на кроватке, дать ключи от всех дверей, котику абсолютно пофиг если ему захочется вот прямо сейчас вкусно покушать ...
Мне интересно, что будет если гугл забанит РФ. Вот любое упоминание о России запрещено в выдаче и тд. Гипер-кэнселинг такой устроит на своем уровне)) Это будет заметнее и забавнее, чем потуги чиновников России показать свою значимость.
500млн.руб - $6.5млн.долл. Сумма для гугл на уровне погрешности.
Уборщик в Гугл случайно задев провод в серверах и то больше урона наносит, пфффф ☺️
И еще не факт что они лежат на счете
И это тоже факт.
А замы РКН могут себе охеренные дачи отстроить )
Объекты по форме v, z, o.
Ютуб глючит у многих?
Они просто списать не успели, а ну верните быстро!1