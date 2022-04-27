Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева арестовали на два месяца — за неоднократные призывы к забастовкам Статьи редакции
Его задержали 25 апреля на фоне забастовок курьеров Delivery Club.
Савёловский суд Москвы арестовал главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева до 25 июня, сообщил правозащитный проект «Апология».
Его обвиняют по ст. 212.1 УК за неоднократное нарушении порядка проведения митинга. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.
По версии следствия, Украинцев размещал в интернете призывы к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав.
Украинцева задержали после обыска в его квартире 25 апреля. В тот же день на забастовку к офису Delivery Club вышло 30 курьеров, которые протестовали против снижения оплаты.
По подсчётам «Медиазоны», Украинцева не меньше шести раз привлекали по статье 20.2 КоАП о нарушении правил митингов. Три решения суда вступили в силу осенью 2021 года.
- Профсоюз «Курьер» занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов.
- Например, летом 2020 года он призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису VK из-за задержек выплат. После встречи сервис пообещал рассчитаться с курьерами, ужесточить контроль за партнёрами и подать в суд на посредника, который перестал платить.
Компания также начала продавать оригинальные комплектующие.
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В марте они уже предупреждали о рисках для отрасли и просили выделить субсидии.
Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!
А как тогда делать забастовки, если к ним не призывать? Подать заявление в госуслуги?
Просто не бухтеть. В стране все хорошо. Телевизор врать не будет.
У нас в 21м веке его уже не смотрят
У нас ещё не все в 21 веке живут
Кто без телевизора — выдадут.
С функцией контроля отвлеченного внимания
Одиночная забастовка дома, которую, если что, назвать "больничный"
Главу профсоюза арестовали за выполнение своих прямых обязанностей. Прикол, конечно...
В фамилии всё дело
Про это уже в прошлой новости шутили переобшутились... Хотелось бы приколов поновее чем "дело в фамилии" и "а что случилось"...
не видела прошлую новость
Так и живем 🤷♂️ Только минусяки ставить и научились ;)
Я вас не минусовала
Я не вам, Виктория. Я к вам без претензий был изначально.
Изначально претензии были
Согласованные забастовки должны проходить только в нерабочее время и на свалках каких-нибудь, чтобы на мешать остальным.
И желательно сотрудниками других компаний.
... И из других стран.
Начальник свалки может принять за своих и вызвать полиционеров...
*Шутка про фамилию*
Надобно прийти к барину, да прошение подать:
- "соизволите ли нам, холопам опротив вас народ собрать, да галдеть, аки бесы акаянные? "
- "нет"
- "добро барин, нет так нет"
- "а ты чай не в ойти роботаешь, холоп?"
Программироваю чуть-чуть
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
А как по правилам он не знал или не давали?
По правилам - это когда ты подаешь заявку, а тебе ее не согласовывают под тупыми предлогами. А потом люди без мозга тебе доказывают, что у нас ничего не запрещено, просто надо порядок соблюдать, а в Америке вон вообще все в жопу трахаются.
Про жопу вы того, а то и нас начнут. Типа, хотели как в Америках ваших, получайте. На зонах это уже давно обыденность.
Сюр
Ну чувак такой, неприкаянный, нашел куда пристроить свое неудовлетворенное ЧСВ. Сам он хоть был курьером? А тут чувак прямо заделался профессиональным поджигателем.
Оседлал тренд, по сути это его стартап, власть и возможные финансовые бенефиты. Выбрал эту нишу, а мог другую, на русском марше шагать или организовать союз православных хоругвеносцев.
Кто-то неудовлетворенный своими достижениями идет в благотворительность, хвала таким, а кто-то вот в такой токсичный активизм.
Но конечно арест в любом случае политический, не оправдываю.
Профсоюзы 100% зло. Рынок сам отрегулирует и условия и зарплаты, а попытки шантажа через эти «объединения» рушат сам принцип рыночной экономики.
В европейских странах профсоюзы основной фактор низких темпов роста экономики
Рынок отрегулирует, когда рабов из ближних стран не будут пускать, так всё быстро рынок отрегулирует. Правда остановятся стройки, уборки и прочее но рынок порешает естественно
Да это вредительство. Шантаж, рэкет и ущерб клиентам, они плевать хотели на компанию и клиентов.
Как показывает практика, уровень жизни и социальных благ выше в тех странах, где сильные профсоюзы. Пример Скандинавии очень показательный
Да, главное не бухтеть
Как там говорил дорогой усатый партнёр: сейчас не до законов. Инагенты кругом
По идее, в профсоюзах "один за всех и все за одного", в чем и суть профсоюза, но что-то подсказывает, что в суде отмахиваться Украинцев будет все-таки один
Типичная Российская ситуация. Когда ты говоришь "руковоДятелам" - тебя не слышат, когда ты поднимаешь вопрос на публику и люди тебя поддерживают - ты виноват.
Очередной особо опасный преступник пойман, народ может спать спокойно.
Очередной хайп решил поднять…
Ебнули Кирилла
Украинцева
Ух повезло. В великой Америке глав профсоюзов вообще "убирают" (судя по фильмам Скорсезе и тп). Так что мы впереди всех!!!
Ну так они там по сути мафия, это как патентные тролли, или юристы-экстремисты, люди используют законодательство в своих коммерческих интересах.
Рэкетиры.
Печаль
Очень странно когда руководитель профсоюза призывает к забастовкам. Нигде такого нет. *сарказм*
Лейтенант в окно глядит.
Пьёт – не остановится…
Полстраны уже сидит.
Полстраны готовится
(с) Рождественский, 1973