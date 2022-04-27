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Право
Актерский пистолет

Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева арестовали на два месяца — за неоднократные призывы к забастовкам Статьи редакции

Его задержали 25 апреля на фоне забастовок курьеров Delivery Club.

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Савёловский суд Москвы арестовал главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева до 25 июня, сообщил правозащитный проект «Апология».

Его обвиняют по ст. 212.1 УК за неоднократное нарушении порядка проведения митинга. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

По версии следствия, Украинцев размещал в интернете призывы к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав.

Украинцева задержали после обыска в его квартире 25 апреля. В тот же день на забастовку к офису Delivery Club вышло 30 курьеров, которые протестовали против снижения оплаты.

По подсчётам «Медиазоны», Украинцева не меньше шести раз привлекали по статье 20.2 КоАП о нарушении правил митингов. Три решения суда вступили в силу осенью 2021 года.

Кирилл Украинцев
  • Профсоюз «Курьер» занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов.
  • Например, летом 2020 года он призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису VK из-за задержек выплат. После встречи сервис пообещал рассчитаться с курьерами, ужесточить контроль за партнёрами и подать в суд на посредника, который перестал платить.

#новость

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45 комментариев
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ART

А как тогда делать забастовки, если к ним не призывать? Подать заявление в госуслуги?

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Maxim Petrukhin

Просто не бухтеть. В стране все хорошо. Телевизор врать не будет.

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Павел Селин

У нас в 21м веке его уже не смотрят

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Илья

У нас ещё не все в 21 веке живут

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Невидимый магнит

Кто без телевизора — выдадут.

С функцией контроля отвлеченного внимания

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Сергей

Одиночная забастовка дома, которую, если что, назвать "больничный"

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Сергей

Главу профсоюза арестовали за выполнение своих прямых обязанностей. Прикол, конечно...

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Виктория Никанорова

В фамилии всё дело

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Сергей

Про это уже в прошлой новости шутили переобшутились... Хотелось бы приколов поновее чем "дело в фамилии" и "а что случилось"...

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Виктория Никанорова

не видела прошлую новость

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Сергей

Так и живем 🤷‍♂️ Только минусяки ставить и научились ;)

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Виктория Никанорова

Я вас не минусовала

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Сергей

Я не вам, Виктория. Я к вам без претензий был изначально.

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Степан Фадеев

Изначально претензии были

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Betty Boop

Согласованные забастовки должны проходить только в нерабочее время и на свалках каких-нибудь, чтобы на мешать остальным.

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lakoros

И желательно сотрудниками других компаний.

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Anton Do

... И из других стран.

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Сергей

Начальник свалки может принять за своих и вызвать полиционеров...

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Цифровые комплексы

*Шутка про фамилию*

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Семён Сердюков

Надобно прийти к барину, да прошение подать:
- "соизволите ли нам, холопам опротив вас народ собрать, да галдеть, аки бесы акаянные? "
- "нет"
- "добро барин, нет так нет"

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Сергей

- "а ты чай не в ойти роботаешь, холоп?"

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Семён Сердюков

Программироваю чуть-чуть

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Anton Do

"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

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Алексей Трухин

А как по правилам он не знал или не давали?

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Maxim Petrukhin

По правилам - это когда ты подаешь заявку, а тебе ее не согласовывают под тупыми предлогами. А потом люди без мозга тебе доказывают, что у нас ничего не запрещено, просто надо порядок соблюдать, а в Америке вон вообще все в жопу трахаются.

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Very Sexy & Beautiful

Про жопу вы того, а то и нас начнут. Типа, хотели как в Америках ваших, получайте. На зонах это уже давно обыденность.

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Я никто и звать меня никак

Сюр

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Ware Wow

Ну чувак такой, неприкаянный, нашел куда пристроить свое неудовлетворенное ЧСВ. Сам он хоть был курьером? А тут чувак прямо заделался профессиональным поджигателем.

Оседлал тренд, по сути это его стартап, власть и возможные финансовые бенефиты. Выбрал эту нишу, а мог другую, на русском марше шагать или организовать союз православных хоругвеносцев.

Кто-то неудовлетворенный своими достижениями идет в благотворительность, хвала таким, а кто-то вот в такой токсичный активизм.

Но конечно арест в любом случае политический, не оправдываю.

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Александр Проскурин

Профсоюзы 100% зло. Рынок сам отрегулирует и условия и зарплаты, а попытки шантажа через эти «объединения» рушат сам принцип рыночной экономики.

В европейских странах профсоюзы основной фактор низких темпов роста экономики

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Семён Сердюков

Рынок отрегулирует, когда рабов из ближних стран не будут пускать, так всё быстро рынок отрегулирует. Правда остановятся стройки, уборки и прочее но рынок порешает естественно

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Ware Wow

Да это вредительство. Шантаж, рэкет и ущерб клиентам, они плевать хотели на компанию и клиентов.

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Andrey Petrov

Как показывает практика, уровень жизни и социальных благ выше в тех странах, где сильные профсоюзы. Пример Скандинавии очень показательный

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Andrey Petrov

Да, главное не бухтеть

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Zamir Saidov

Как там говорил дорогой усатый партнёр: сейчас не до законов. Инагенты кругом

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Сергей

По идее, в профсоюзах "один за всех и все за одного", в чем и суть профсоюза, но что-то подсказывает, что в суде отмахиваться Украинцев будет все-таки один

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Muxa84

Типичная Российская ситуация. Когда ты говоришь "руковоДятелам" - тебя не слышат, когда ты поднимаешь вопрос на публику и люди тебя поддерживают - ты виноват.

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Walter Kovacs

Очередной особо опасный преступник пойман, народ может спать спокойно.

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Gosha Saks

Очередной хайп решил поднять…

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Green Base

Ебнули Кирилла

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Павел Воронов

Украинцева

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Волоцкой Дмитрий

Ух повезло. В великой Америке глав профсоюзов вообще "убирают" (судя по фильмам Скорсезе и тп). Так что мы впереди всех!!!

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Ware Wow

Ну так они там по сути мафия, это как патентные тролли, или юристы-экстремисты, люди используют законодательство в своих коммерческих интересах.

Рэкетиры.

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Твой кот

Печаль

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Philip Poteryahin

Очень странно когда руководитель профсоюза призывает к забастовкам. Нигде такого нет. *сарказм*

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Evgeniy Zorin

Лейтенант в окно глядит.
Пьёт – не остановится…
Полстраны уже сидит.
Полстраны готовится
(с) Рождественский, 1973

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