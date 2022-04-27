Право
Актерский пистолет

Суд отказался расторгнуть соглашение Маска с SEC — по нему он должен согласовывать твиты о Tesla с юристами Статьи редакции

Предприниматель заявлял, что заключил соглашение под давлением — судья счёл, что никакого давления не было.

  • Федеральный судья США Льюис Лиман отклонил ходатайство Илона Маска об отмене соглашения с Комиссия по ценным бумагам США (SEC) от 2018 года, пишет Bloomberg.
  • Маск заявлял, что соглашение с SEC было заключено под давлением, а регулятор злоупотребляет проверками. Предприниматель опасался, что отказ сотрудничать мог негативно повлиять на другие его компании — SpaceX, Neuralink и The Boring Company. Судья решил, что никакого давления не было, а у Маска нет оснований разрывать сделку, на которую он пошёл добровольно.
  • В сентябре 2018 года SEC обвинила Илона Маска в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla после того, как предприниматель в Twitter пообещал сделать компанию частной. Маск утверждал, что готов предложить акционерам по $420 за акцию и что финансирование для сделки «обеспечено».
  • В феврале 2019 года SEC подала в суд на Маска и обвинила его во введении акционеров в заблуждение. Комиссия также обнаружила, что он не советовался с юристами перед твитами. После этого Маск согласился не раскрывать в соцсетях планы и показатели Tesla без одобрения юриста.
  • В апреле 2021 года инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов и нарушения соглашения с регулятором.
  • В феврале 2022 года SEC начала расследование против Илона Маска и его брата Кимбала. Второй продал акции Tesla на $108 млн до их падения, которое произошло после опроса Маска о продаже 10% своих акций Tesla.

#новость #илонмаск #sec

709 просмотров
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10 комментариев
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Современный микрофон

Следующая покупка Маска — суд

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Ilya Miller

Проще переименовать твиттер в джиттер, и он будет постить уже не твиты, а джиты. А джиты судом не запрещены. :)

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Владимир

или SEC

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Максим Ростокин

Басманный

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Невидимый магнит

Когда владеешь компанией, а сказать что хочешь — не можешь

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Cyril Rusanov

Теперь твиты Маска могут негативно повлиять на еще одну его компанию - Twitter 🤔

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Chris Rea

парадокс — когда не можешь говорить о компании, которую создал

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Александр Туров

Создал ее не Маск)

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Evil Pechenka

Когда не можешь манипулировать рынком и гонять стоимость акций как захочется. И всем срать, что ты Маск. Люблю США!

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Бублик

Ни на что не намекаю, но во главе SEC демократ, как и отклонивший иск федеральный судья

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