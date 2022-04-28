Право
Крестьянский лолипоп

Рейтинг налогоплательщиков и доставка рецептурных лекарств: какие поручения дал Путин после встречи с бизнесом в феврале Статьи редакции

В том числе — выравнивание налогов для общепита.

Владимир Путин выдал поручения правительству по итогам встречи с членами общественной организации «Деловая Россия», которую он провёл в начале февраля.

  • Разработать законопроект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Срок — до 1 июля. В феврале 2022 года проект такого закона разработало Минэкономразвития: эксперимент должен был проходить в течение трёх лет на территории Москвы, Московской и Белгородской областей.
  • Cоздать рейтинг «добросовестных налогоплательщиков». Срок — до 1 июня. Лидерам такого рейтинга будут предоставлять налоговые льготы — например, право подавать заявку на возмещение НДС без предоставления банковской гарантии.
  • Разработать механизм отказа от возбуждения дел о неуплате налогов в случае возмещения недоимки. Срок — до 1 июня. Также необходимо сократить срок давности по привлечению к уголовной ответственности по этим преступлениям.
  • Рассмотреть вопрос о выравнивании налоговой нагрузки для общепита, в том числе при переходе на общую систему налогообложения. Срок — до 20 мая. Основатель «Теремка» Михаил Гончаров писал, что при обороте выше 2 млрд рублей налоговая нагрузка увеличивается втрое.

#новость #законы

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40 комментариев
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Аполлон Степанов

Если честно, я не понимаю, почему Путин встречается со структурами типо деловой России или РСПП?? Почему нельзя сделать крупное мероприятие и пригласить туда, например, ТОП-10000 бизнесменов и инвесторов?? И выслушать не руководителей структур и аффелированных лиц, а иных лиц??

Чтобы понять реальные проблемы бизнес. Чтобы понят то, что его предложения не увеличивают прибыль бизнеса, особенно в условиях санкций и закрытия международных рынков. И так далее.

Чтобы бизнесмены ему высказали всё что думают о нем, его внешний и внутренней политике, чиновниках и депутатах, да и вообще о всех проблемах.

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Михаил

Может ему еще и в дебатах учавствовать ?

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Пришелец

И господряды друзьям детства не отдавать?

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Артем П.

Чего бы друзьям детства не создавать организации, которые будут иметь квалификацию учавствовать в гос подрядах?

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Аполлон Степанов

Да, было бы не плохо.)

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Новорег здорового человека

Боюсь не найдется стол такой длины

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Wega

наш президент знатный спец по длинным столам, не недооценивайте)

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ROME

По-моему такие вопросы были актуальны лет 10 назад, сегодня ответ многим очевиден.

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Аполлон Степанов

На мой взгляд, никогда не поздно признать ошибки и развернуть курс страны. Тем более, что когда-то это придется делать. И лучше раньше, чем позже.

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ROME

по-моему Ваш взгляд последнее время не туда смотрел. Курс уже развернули если что

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Аполлон Степанов

Жизнь покажет. Я думаю как и многие, что это мишура и популизм. Но я готов дать шанс государству, если они осознали свою вину и ошибки.

Но я не думаю, что что-то поменяется. 20 лет деградации во всех смыслах, развития попов, спорта и силовиков сделали свое дело. И сейчас даже если завалить бизнес и науку миллиардами будет трудно.

Но я признаю, что могу ошибаться. Но вряд ли. Вот увидите.

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Soulis

Это людей во власти менять надо, имеющиеся уже вряд ли изменятся

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ROME

Соберите все мысли по полочкам, а не в кучу

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Аполлон Степанов

За мои мысли вам переживать не стоит, на вашу жить, слава богу, они не влияют. Лучше пожелайте того же самого Путину, депутатам и чиновникам. А то довели страну до ... нет того цензурного слова, которым хочется выразить текущую ситуацию.

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DeepFakescovery channel

Курс уже развернули если что
даже не близко.
Больше похоже на глотание аспирина для снятия симптомов.

Реальная смена курса предполагает возвращение конкуренции за гос подряды, а не выдача их фирмам друзей "кооператива связаного с водными ресурсами™

Также массовые посадки в регионах, а этого не произойдет, потому что все повязаны вплоть до солнцеликого.

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Елена Кучерявенко

Чтобы бизнесмены ему высказали всё что думают о нем, его внешний и внутренней политике, чиновниках и депутатах, да и вообще о всех проблемах.
 Да вы что такое предлагаете-то? Это же экстремизм!
/s

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Михаил Желтухин

Этим вообще не Путину надо заниматься, а отраслевым ведомствам и министерствам, но для этого последним надо дать какую-то автономность и в жопу палки с политической волей не пихать, чего не будет.

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Аполлон Степанов

Путин формирует правительство. И если он поставил ТАКИХ чиновников во главе отраслей то это его прямая вина.
Вы я уже не говорю даже о других вещах. В том числе последних событиях.

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Александр Соколов

вы хотите на 2 недели всех на карантин посадить?

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Аполлон Степанов

Вроде бы для встречи с Путиным не нужно двух недель карантина, там только пцр-тесты были нужны. Или я ошибаюсь??

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Новорег здорового человека

Ха-ха, даже Жириновский 2 недели на карантине пролежал )))

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Александр Соколов

ну спортсмены сидят по 2 недели))) насчет чиновников не уверен на 100%, но думаю также

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John Doe

Тоже. Две недели всем отсиживать надо - будь ты хоть спортсмен, хоть премьер-министр.

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Аполлон Степанов

В прошлом году на Питерском форуме нужно было специальный пцр-тест проходить перед заседанием с Путиным. Возможно с тех пор многое поменялось.

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Легкий кубок

Потому что он вор с ширмой для представлений и интерпретаций с опцией показа всему населению. Без возможности увидеть альтернативу и осознать на 100% что Путин простой вор

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Shoo

Как минимум потому, что проведение встречи с таким участием - пустая трата времени.
Это примерно как «зачем собирать встречу для C-level, давайте соберём всю компанию и пусть каждый озвучит свои боли и предложения».

Это должно работать через цепочки обратной связи.
Есть региональные представительные органы власти, которые должны собирать обратную связь от предпринимателей в подконтрольной области.
Есть федеральные представительные органы, которые должны эту обратную связь получать и транслировать наверх и в законодательные органы.
А вот это вот «придёт мудрый царь, будет по очереди слушать каждого вопрошающего и восстанавливать справедливость - это буллшит.

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Аполлон Степанов

Я с вами не согласен. Да и вообще, если ниже Путина нормальные чиновники, то наверное они сами должны сделать всё о чём, вы сказали, но этого нет. Значит нужно по субординации выше ...

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Shoo

Если не работает вся иерархия обратной связи и принятия решений, то надо, как бы, эту проблему решать, а не очередной телемост организовывать.

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Wega

вообще в принципе удивительно что он еще куда то ходит)

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fffggg gggfff

под себя ходит каждый раз когда слышит "Навальный" или "майдан"

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Аполлон Степанов

А вообще, Путин не понимает, что если невозможно заработать, то невозможно платить налоги. И никакой рейтинг налогоплательщиков не исправит ситуацию.

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Константин Кузнецов

События последних месяцев, а может и лет, показали, что он не то что не понимает, он живет в своей реальности.

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ROME

Невозможное возможно

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Рафаэль Алиев

Путин хорош.

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Новорег здорового человека

В разрушении Вашего будущего и будущего Ваших детей? Да, несомненно, хорош.

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Рафаэль Алиев

Ты меня везде преследуешь ?

Человек-сам творец своего будущего.

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Новорег здорового человека

И мы все знаем имя этого человека

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RomanistHere

Лидер рейтинга «добросовестных налогоплательщиков» это как? Ладно если бы всем добросовестным. А лидеры это значит те, кто больше всего налогов заплатил? Т.е. самые богатые?

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Николай Владимирович Грудинин

Рейтинг лиц которых можно отжать)))

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Andrey Dmitriev

Я где-то читал историю-анекдот, как акционеры сняли гендиректора после того, как тот принес из налоговой грамоту "лучшему налогоплательщику"

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