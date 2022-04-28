Рейтинг налогоплательщиков и доставка рецептурных лекарств: какие поручения дал Путин после встречи с бизнесом в феврале Статьи редакции
В том числе — выравнивание налогов для общепита.
Владимир Путин выдал поручения правительству по итогам встречи с членами общественной организации «Деловая Россия», которую он провёл в начале февраля.
- Разработать законопроект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Срок — до 1 июля. В феврале 2022 года проект такого закона разработало Минэкономразвития: эксперимент должен был проходить в течение трёх лет на территории Москвы, Московской и Белгородской областей.
- Cоздать рейтинг «добросовестных налогоплательщиков». Срок — до 1 июня. Лидерам такого рейтинга будут предоставлять налоговые льготы — например, право подавать заявку на возмещение НДС без предоставления банковской гарантии.
- Разработать механизм отказа от возбуждения дел о неуплате налогов в случае возмещения недоимки. Срок — до 1 июня. Также необходимо сократить срок давности по привлечению к уголовной ответственности по этим преступлениям.
- Рассмотреть вопрос о выравнивании налоговой нагрузки для общепита, в том числе при переходе на общую систему налогообложения. Срок — до 20 мая. Основатель «Теремка» Михаил Гончаров писал, что при обороте выше 2 млрд рублей налоговая нагрузка увеличивается втрое.
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Если честно, я не понимаю, почему Путин встречается со структурами типо деловой России или РСПП?? Почему нельзя сделать крупное мероприятие и пригласить туда, например, ТОП-10000 бизнесменов и инвесторов?? И выслушать не руководителей структур и аффелированных лиц, а иных лиц??
Чтобы понять реальные проблемы бизнес. Чтобы понят то, что его предложения не увеличивают прибыль бизнеса, особенно в условиях санкций и закрытия международных рынков. И так далее.
Чтобы бизнесмены ему высказали всё что думают о нем, его внешний и внутренней политике, чиновниках и депутатах, да и вообще о всех проблемах.
Может ему еще и в дебатах учавствовать ?
И господряды друзьям детства не отдавать?
Чего бы друзьям детства не создавать организации, которые будут иметь квалификацию учавствовать в гос подрядах?
Да, было бы не плохо.)
Боюсь не найдется стол такой длины
наш президент знатный спец по длинным столам, не недооценивайте)
По-моему такие вопросы были актуальны лет 10 назад, сегодня ответ многим очевиден.
На мой взгляд, никогда не поздно признать ошибки и развернуть курс страны. Тем более, что когда-то это придется делать. И лучше раньше, чем позже.
по-моему Ваш взгляд последнее время не туда смотрел. Курс уже развернули если что
Жизнь покажет. Я думаю как и многие, что это мишура и популизм. Но я готов дать шанс государству, если они осознали свою вину и ошибки.
Но я не думаю, что что-то поменяется. 20 лет деградации во всех смыслах, развития попов, спорта и силовиков сделали свое дело. И сейчас даже если завалить бизнес и науку миллиардами будет трудно.
Но я признаю, что могу ошибаться. Но вряд ли. Вот увидите.
Это людей во власти менять надо, имеющиеся уже вряд ли изменятся
Соберите все мысли по полочкам, а не в кучу
За мои мысли вам переживать не стоит, на вашу жить, слава богу, они не влияют. Лучше пожелайте того же самого Путину, депутатам и чиновникам. А то довели страну до ... нет того цензурного слова, которым хочется выразить текущую ситуацию.
Курс уже развернули если что
даже не близко.
Больше похоже на глотание аспирина для снятия симптомов.
Реальная смена курса предполагает возвращение конкуренции за гос подряды, а не выдача их фирмам друзей "кооператива связаного с водными ресурсами™
Также массовые посадки в регионах, а этого не произойдет, потому что все повязаны вплоть до солнцеликого.
Чтобы бизнесмены ему высказали всё что думают о нем, его внешний и внутренней политике, чиновниках и депутатах, да и вообще о всех проблемах.
Да вы что такое предлагаете-то? Это же экстремизм!
/s
Этим вообще не Путину надо заниматься, а отраслевым ведомствам и министерствам, но для этого последним надо дать какую-то автономность и в жопу палки с политической волей не пихать, чего не будет.
Путин формирует правительство. И если он поставил ТАКИХ чиновников во главе отраслей то это его прямая вина.
Вы я уже не говорю даже о других вещах. В том числе последних событиях.
вы хотите на 2 недели всех на карантин посадить?
Вроде бы для встречи с Путиным не нужно двух недель карантина, там только пцр-тесты были нужны. Или я ошибаюсь??
Ха-ха, даже Жириновский 2 недели на карантине пролежал )))
ну спортсмены сидят по 2 недели))) насчет чиновников не уверен на 100%, но думаю также
Тоже. Две недели всем отсиживать надо - будь ты хоть спортсмен, хоть премьер-министр.
В прошлом году на Питерском форуме нужно было специальный пцр-тест проходить перед заседанием с Путиным. Возможно с тех пор многое поменялось.
Потому что он вор с ширмой для представлений и интерпретаций с опцией показа всему населению. Без возможности увидеть альтернативу и осознать на 100% что Путин простой вор
Как минимум потому, что проведение встречи с таким участием - пустая трата времени.
Это примерно как «зачем собирать встречу для C-level, давайте соберём всю компанию и пусть каждый озвучит свои боли и предложения».
Это должно работать через цепочки обратной связи.
Есть региональные представительные органы власти, которые должны собирать обратную связь от предпринимателей в подконтрольной области.
Есть федеральные представительные органы, которые должны эту обратную связь получать и транслировать наверх и в законодательные органы.
А вот это вот «придёт мудрый царь, будет по очереди слушать каждого вопрошающего и восстанавливать справедливость - это буллшит.
Я с вами не согласен. Да и вообще, если ниже Путина нормальные чиновники, то наверное они сами должны сделать всё о чём, вы сказали, но этого нет. Значит нужно по субординации выше ...
Если не работает вся иерархия обратной связи и принятия решений, то надо, как бы, эту проблему решать, а не очередной телемост организовывать.
вообще в принципе удивительно что он еще куда то ходит)
под себя ходит каждый раз когда слышит "Навальный" или "майдан"
А вообще, Путин не понимает, что если невозможно заработать, то невозможно платить налоги. И никакой рейтинг налогоплательщиков не исправит ситуацию.
События последних месяцев, а может и лет, показали, что он не то что не понимает, он живет в своей реальности.
Невозможное возможно
Путин хорош.
В разрушении Вашего будущего и будущего Ваших детей? Да, несомненно, хорош.
Ты меня везде преследуешь ?
Человек-сам творец своего будущего.
И мы все знаем имя этого человека
Лидер рейтинга «добросовестных налогоплательщиков» это как? Ладно если бы всем добросовестным. А лидеры это значит те, кто больше всего налогов заплатил? Т.е. самые богатые?
Рейтинг лиц которых можно отжать)))
Я где-то читал историю-анекдот, как акционеры сняли гендиректора после того, как тот принес из налоговой грамоту "лучшему налогоплательщику"