Госкомпании обязали с 2025 года отказаться от средств защиты информации из «недружественных» стран Статьи редакции
И открыть подразделения по ИТ-безопасности.
Соответствующий указ подписал 1 мая президент России Владимир Путин. Мера направлена на повышение «устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов России».
Согласно указу, федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, государственные фонды и корпорации, стратегические предприятия и акционерные общества, а также системообразующие и иные организации (какие, не уточняется — vc.ru) должны будут:
- Создать подразделение, которое обеспечит внутреннюю ИТ-безопасность. Оно будет обнаруживать и предупреждать кибератаки, а также устранять их последствия. Если подразделение уже есть, оно должно будет взять на себя те же обязанности.
- При необходимости привлекать сторонние организации, чтобы обеспечить ИТ-безопасность, но только тех, у кого есть государственная лицензия на техзащиту.
- Незамедлительно вводить необходимые для безопасности меры по требованию ФСБ и обеспечивать ей беспрепятственный доступ к используемым ими ИТ-ресурсам.
Указ уже вступил в силу, но в какой срок нужно открыть подразделение, пока неизвестно. В ближайшие месяцы также предстоит определить, каким структурам нужна помощь в оценке защищённости систем, каким госцентрам выдать аккредитацию на мониторинг и ликвидацию кибератак, а также как будет работать мониторинг в целом.
С 1 января 2025 года Путин также запретил государственным органам и учреждениям использовать «средства защиты информации от недружественных стран». Что это за средства, президент не уточнил.
Речь может идти о SIEM-системах, которые обнаруживают атаки и оценивают общую защищённость систем, или о запрете иностранных сертификатов шифрования и последующем внедрении государственных. Так власть сможет собирать логины, пароли и переписки, но незаметно подменить сертификаты не получится. Браузер будет блокировать доступ к ресурсу.
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а также системообразующие и иные организации
То есть - ВСЕ.
Люблю резиновые указы, такое поле для манёвра))
Только эти маневры как правило "карательные", но мы опустим эту незначительную деталь.
Нет, не все, в указе сказано какие:
Жду новость, когда уже заставят отказаться от интернета
Что же Вы так сгущаете краски? Не от всего интернета, а только интернета "недружественных стран". Можно будет и дальше пользоваться рунетом, белорусьнетом, эритреянетом...
Довольный такой сидит)))
Разумеется, он один у нас неповторимый и незаменимый.
Это старое фото.
Запретит также , как запретит ценам на сахар и масло повышаться?
Министерство Информационной Безопасности – свой IT чекист в каждое ИП.
ФСБ и обеспечивать ей беспрепятственный доступ к используемым ими ИТ-ресурсам
Вот же старый п-р…
Можно ли предположить, что цена на акки госууслуг теперь можно будет оптом покупать дешевле?
Должен же сработать закон рынка, чем больше предложение, тем ниже цена.. 🤔
Будет востребовано больше, чем акки на соцсети)
А я думал «недружественные страны» - это термин на время спецоперации. А если речь теперь идёт про 2025 год, то либо эта операция будет идти до 2025 года, либо «развиваться» будем по модели чучхе теперь уже официально?)
Да, и что делать, если я хочу дружить с недружественным странами?)
Не до 2025, а с 2025. Так что это очень надолго
"И открыть подразделения по ИТ-безопасности." - как? Все сбежали или ушли на фронт.
А разве у нас есть зарубежные средства зашиты инф? Все эти касперские итп и так наши
Он смотрит распечатки Youtube в красной папке и телефоном не пользуется
Что он вообще может понимать в IT чтобы подписывать указы