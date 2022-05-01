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Право
Полина Лааксо

Госкомпании обязали с 2025 года отказаться от средств защиты информации из «недружественных» стран Статьи редакции

И открыть подразделения по ИТ-безопасности.

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Владимир Путин. Источник: «РИА Новости»

Соответствующий указ подписал 1 мая президент России Владимир Путин. Мера направлена на повышение «устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов России».

Согласно указу, федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, государственные фонды и корпорации, стратегические предприятия и акционерные общества, а также системообразующие и иные организации (какие, не уточняется — vc.ru) должны будут:

  • Создать подразделение, которое обеспечит внутреннюю ИТ-безопасность. Оно будет обнаруживать и предупреждать кибератаки, а также устранять их последствия. Если подразделение уже есть, оно должно будет взять на себя те же обязанности.
  • При необходимости привлекать сторонние организации, чтобы обеспечить ИТ-безопасность, но только тех, у кого есть государственная лицензия на техзащиту.
  • Незамедлительно вводить необходимые для безопасности меры по требованию ФСБ и обеспечивать ей беспрепятственный доступ к используемым ими ИТ-ресурсам.

Указ уже вступил в силу, но в какой срок нужно открыть подразделение, пока неизвестно. В ближайшие месяцы также предстоит определить, каким структурам нужна помощь в оценке защищённости систем, каким госцентрам выдать аккредитацию на мониторинг и ликвидацию кибератак, а также как будет работать мониторинг в целом.

С 1 января 2025 года Путин также запретил государственным органам и учреждениям использовать «средства защиты информации от недружественных стран». Что это за средства, президент не уточнил.

Речь может идти о SIEM-системах, которые обнаруживают атаки и оценивают общую защищённость систем, или о запрете иностранных сертификатов шифрования и последующем внедрении государственных. Так власть сможет собирать логины, пароли и переписки, но незаметно подменить сертификаты не получится. Браузер будет блокировать доступ к ресурсу.

#новость

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19 комментариев
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Сплошной цветок

а также системообразующие и иные организации
 То есть - ВСЕ.

Люблю резиновые указы, такое поле для манёвра))

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Alexander Weber

Только эти маневры как правило "карательные", но мы опустим эту незначительную деталь.

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Вася Пражкин

Нет, не все, в указе сказано какие:

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Цифровые комплексы

Жду новость, когда уже заставят отказаться от интернета

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Пришелец

Что же Вы так сгущаете краски? Не от всего интернета, а только интернета "недружественных стран". Можно будет и дальше пользоваться рунетом, белорусьнетом, эритреянетом...

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Евгений Смиренников

Довольный такой сидит)))

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Илья Попов

Разумеется, он один у нас неповторимый и незаменимый.

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Alex Petrov

Это старое фото.

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Alex Petrov

Запретит также , как запретит ценам на сахар и масло повышаться?

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Олег Комаров

Министерство Информационной Безопасности – свой IT чекист в каждое ИП.

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Nikolay Vandau

ФСБ и обеспечивать ей беспрепятственный доступ к используемым ими ИТ-ресурсам

Вот же старый п-р…

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Alexander Weber

Можно ли предположить, что цена на акки госууслуг теперь можно будет оптом покупать дешевле?

Должен же сработать закон рынка, чем больше предложение, тем ниже цена.. 🤔

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Alexey Bannikov

Будет востребовано больше, чем акки на соцсети)

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Антон Кузьмин

А я думал «недружественные страны» - это термин на время спецоперации. А если речь теперь идёт про 2025 год, то либо эта операция будет идти до 2025 года, либо «развиваться» будем по модели чучхе теперь уже официально?)

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Антон Кузьмин

Да, и что делать, если я хочу дружить с недружественным странами?)

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Павел Воронов

Не до 2025, а с 2025. Так что это очень надолго

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Илья Попов

"И открыть подразделения по ИТ-безопасности." - как? Все сбежали или ушли на фронт.

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Onetwo Threefour

А разве у нас есть зарубежные средства зашиты инф? Все эти касперские итп и так наши

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kernel panic

Он смотрит распечатки Youtube в красной папке и телефоном не пользуется
Что он вообще может понимать в IT чтобы подписывать указы

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