И открыть подразделения по ИТ-безопасности.

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Соответствующий указ подписал 1 мая президент России Владимир Путин. Мера направлена на повышение «устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов России».

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Согласно указу, федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, государственные фонды и корпорации, стратегические предприятия и акционерные общества, а также системообразующие и иные организации (какие, не уточняется — vc.ru) должны будут:

Создать подразделение, которое обеспечит внутреннюю ИТ-безопасность. Оно будет обнаруживать и предупреждать кибератаки, а также устранять их последствия. Если подразделение уже есть, оно должно будет взять на себя те же обязанности.

При необходимости привлекать сторонние организации, чтобы обеспечить ИТ-безопасность, но только тех, у кого есть государственная лицензия на техзащиту.

Незамедлительно вводить необходимые для безопасности меры по требованию ФСБ и обеспечивать ей беспрепятственный доступ к используемым ими ИТ-ресурсам.

Указ уже вступил в силу, но в какой срок нужно открыть подразделение, пока неизвестно. В ближайшие месяцы также предстоит определить, каким структурам нужна помощь в оценке защищённости систем, каким госцентрам выдать аккредитацию на мониторинг и ликвидацию кибератак, а также как будет работать мониторинг в целом.

С 1 января 2025 года Путин также запретил государственным органам и учреждениям использовать «средства защиты информации от недружественных стран». Что это за средства, президент не уточнил.