Бизнес предложил Госдуме отменить запрет на создание «фирм-матрёшек» Статьи редакции
Запрет устарел и его легко обойти, а его отмена облегчит структурирование бизнеса в условиях санкций, считают в профильной ассоциации.
- Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина председателю комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову.
- По мнению Шохина нужно отменить введённый в 1995 году запрет на создание «фирм-матрёшек» — когда одной компании принадлежит 100% другой организации, а её — 100% третьей. Сейчас в законе есть исключение для госкомпаний: например, «внучек» оборонных концернов и «Роскосмоса» с «Ростехом».
- Россия, когда передает активы на 100% принадлежащим государству организациям, оставляет за собой одну акцию для соблюдения закона. Шохин счёл дискриминацией, что из-под запрета не выводят частный бизнес, регионы и муниципальные образования. Например, им нужно соблюдать его при структурировании компании для обхода санкций.
- РСПП считает, что запрет на «фирмы-матрешки» неэффективный, а обойти его легко. При этом требования закона несут издержки для бизнеса по проведению корпоративных мероприятий, и потому надо как можно быстрее избавиться от этого «правового рудимента 1990-х».
- Норма действительно устаревшая, сообщил изданию исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук. Отмена запрета поможет организациям, которым грозит попадание под санкции, отметила адвокат Forward Legal Юлия Буныгина.
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Номиналов ещё можно разрешить,фирмы однодневки, массовую регистрацию на один юр адрес, все для пользы во время санкций 😁
Еще разрешить заплывать за буйки, стоять под стрелой и влезать туда, куда влезать бы не следовало в мирное время.
И прислоняться к дверям в метрополитене!
Станем пиратским государством
Мы итак пиратское государство
Можно смело раздел УКРФ, посвященный экономическим преступлениям, декриминализировать во имя обеспечения дальнейшей стабильности
Онлайн кассы тоже предлагаю отменить.
Маркировку и платон туда же
УУУ ясно ,понятно теперь нашим богатеям можно даже не скрываться