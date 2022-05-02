Питер – Геленджик на машине, или за три дня из зимы в лето

Расскажу о первом опыте дальней поездки на море. С чего начали подготовку, к чему были готовы, а что оказалось неожиданным. 2315 километров, 143 литра бензина, и 40 часов в дороге. В трех статьях. Это первая.