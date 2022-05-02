Право
Недостаточный Денис

Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за бесконтактной оплаты через Apple Pay Статьи редакции

Если обвинения подтвердятся, компании придётся заплатить штраф и поменять правила работы её платёжной системы.

  • Apple обвиняют в том, что она ограничивает сторонним компаниям доступ к технологии бесконтактной оплаты, следует из заявления Еврокомиссии. Пока это только предварительное заключение.
  • В комиссии считают, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке мобильных устройств и запрещает банкам и другим финансовым организациям внедрить бесконтактную оплату по NFC в свои приложения. Также, например, разработчики не могут создавать сторонние приложения для бесконтактной оплаты на iOS — она возможна только через Apple Pay.
  • В Apple заявили, что Apple Pay — один из многих способов оплаты, доступных в Европе, а возможные изменения в платёжной системе могут привести к проблемам с безопасностью, пишет CNBC.
  • Если вину компании докажут, Apple оштрафуют, а правила работы её платёжной системы — изменят.
  • 24 марта ЕС согласовал текст закона о цифровых рынках, который направлен на борьбу с монополией крупных технологических компаний. Он запрещает компаниям давать приоритет собственным сервисам, а также обязывает их обеспечить справедливые условия доступа к магазинам приложений. За несоблюдение закона компаниям грозят штрафы до 20% от оборота.

#новость #apple

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9 комментариев
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Big Boss

Ох как для нас это актуально…

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Дима Анонимный

Они же могут как-то это зашить под европейский акк, если иск удовлетворится, но надеюсь что хоть какой-то пей у нас появится.

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Слава Мак

Так и будет. Если эпл прогнут, то они сделают все строго по закону и ни шагу в сторону. Ибо терять деньги в других регионах никому не хочется.

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Павел Воронов

Монополия эпл пей для вас актуальна или ее отсутствие?

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Eduard Mirchev

Какой еще Apple Pay?

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Sergey Khohlachev

Аналог «МИР Pay».

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Eduard Mirchev

Ничего себе! Украли у нас что ли?

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Sergey Khohlachev

Похоже на то, идёт следствие.

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Anton Ryabchikov

Нужно подготовить жалобу на Еврокомиссию и создать ее аналоги, а то нехорошо получается, что они единственный регулятор.

Или это другое ?

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