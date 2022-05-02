Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за бесконтактной оплаты через Apple Pay Статьи редакции
Если обвинения подтвердятся, компании придётся заплатить штраф и поменять правила работы её платёжной системы.
- Apple обвиняют в том, что она ограничивает сторонним компаниям доступ к технологии бесконтактной оплаты, следует из заявления Еврокомиссии. Пока это только предварительное заключение.
- В комиссии считают, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке мобильных устройств и запрещает банкам и другим финансовым организациям внедрить бесконтактную оплату по NFC в свои приложения. Также, например, разработчики не могут создавать сторонние приложения для бесконтактной оплаты на iOS — она возможна только через Apple Pay.
- В Apple заявили, что Apple Pay — один из многих способов оплаты, доступных в Европе, а возможные изменения в платёжной системе могут привести к проблемам с безопасностью, пишет CNBC.
- Если вину компании докажут, Apple оштрафуют, а правила работы её платёжной системы — изменят.
- 24 марта ЕС согласовал текст закона о цифровых рынках, который направлен на борьбу с монополией крупных технологических компаний. Он запрещает компаниям давать приоритет собственным сервисам, а также обязывает их обеспечить справедливые условия доступа к магазинам приложений. За несоблюдение закона компаниям грозят штрафы до 20% от оборота.
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Ох как для нас это актуально…
Они же могут как-то это зашить под европейский акк, если иск удовлетворится, но надеюсь что хоть какой-то пей у нас появится.
Так и будет. Если эпл прогнут, то они сделают все строго по закону и ни шагу в сторону. Ибо терять деньги в других регионах никому не хочется.
Монополия эпл пей для вас актуальна или ее отсутствие?
Какой еще Apple Pay?
Аналог «МИР Pay».
Ничего себе! Украли у нас что ли?
Похоже на то, идёт следствие.
Нужно подготовить жалобу на Еврокомиссию и создать ее аналоги, а то нехорошо получается, что они единственный регулятор.
Или это другое ?