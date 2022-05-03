Еврокомиссия подала антимонопольное обвинение к Apple из-за жалобы PayPal — Bloomberg Статьи редакции
Компания предлагает бесконтактную оплату на Android, но не может добавить её на смартфоны Apple.
- PayPal «помог спровоцировать официальную антимонопольную жалобу», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
- Сам сервис заинтересован в обвинении, так как предлагает пользователям Android бесконтактную оплату на основе NFC, но из-за ограничений Apple не может добавить её на iPhone.
- При этом Bloomberg указывает, что PayPal — только одна из нескольких компаний, подавших официальные жалобы в Еврокомиссию. Их названия издание не уточняет.
- 2 мая Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за бесконтактной оплаты через Apple Pay. По мнению регулятора, компания запрещает банкам и другим финансовым организациям внедрить бесконтактную оплату по NFC в свои приложения на iOS.
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Apple, PayPal.. новости из другой реальности
Помню дед рассказывал про оплату телефоном ))) говорил было круто
Так и щас можно платить мир пей. Или привязать крипто карту (но там бакс по 82) к гугл пей и платить во всем мире
мир пей работает, правда нужно в настройках отключить голосовое оповещение об оплате, а то как то на кассе неудобно получается
голосовое оповещение об оплате
Точно. Вот эту дичь я вообще не понимаю какая светлая голова придумала.
Те-ле-фон... Что это?
Пока что дед не пользуется телефоном.
В Еврокомиссию наши лазутчики прокрались что-ли?
Шпионы из Московского суда со своим желанием всех оштрафовать D
сотрудники рос к надзора ))
Что-то на иностранном.
До сих пор забываю карту взять с собой, приходится возвращаться домой. К хорошему быстро привыкаешь😕
раньше забывали маску возвращались, теперь забыли телефон возвращаемся.... а еще говорят все делают, чтоб людям легче жилось
Купи себе нормальный телефон, где этот функционал работает, делов то
в деревянных как-то спокойней...)
История показывает, что нет. От слова СОВСЕМ.
Что кстати по цифрам, если пересчитать, скажем, на разницу ставок по депозитам? Есть хоть какая-то причина в рублях хранить?