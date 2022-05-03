Право
Невыносимый Илья

Еврокомиссия подала антимонопольное обвинение к Apple из-за жалобы PayPal — Bloomberg Статьи редакции

Компания предлагает бесконтактную оплату на Android, но не может добавить её на смартфоны Apple.

  • PayPal «помог спровоцировать официальную антимонопольную жалобу», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Сам сервис заинтересован в обвинении, так как предлагает пользователям Android бесконтактную оплату на основе NFC, но из-за ограничений Apple не может добавить её на iPhone.
  • При этом Bloomberg указывает, что PayPal — только одна из нескольких компаний, подавших официальные жалобы в Еврокомиссию. Их названия издание не уточняет.
  • 2 мая Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за бесконтактной оплаты через Apple Pay. По мнению регулятора, компания запрещает банкам и другим финансовым организациям внедрить бесконтактную оплату по NFC в свои приложения на iOS.

#новость #apple #paypal

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17 комментариев
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Несчастный спрей

Apple, PayPal.. новости из другой реальности

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Mr Yellow

Помню дед рассказывал про оплату телефоном ))) говорил было круто

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volodya

Так и щас можно платить мир пей. Или привязать крипто карту (но там бакс по 82) к гугл пей и платить во всем мире

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Иван Шеметов

мир пей работает, правда нужно в настройках отключить голосовое оповещение об оплате, а то как то на кассе неудобно получается

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Несчастный спрей

голосовое оповещение об оплате
 Точно. Вот эту дичь я вообще не понимаю какая светлая голова придумала.

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Несчастный спрей

Те-ле-фон... Что это?

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Степан Фадеев

Пока что дед не пользуется телефоном.

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Степан Фадеев

В Еврокомиссию наши лазутчики прокрались что-ли?

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Terri Brown

Шпионы из Московского суда со своим желанием всех оштрафовать D

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Mr Yellow

сотрудники рос к надзора ))

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Совет безопасности

Что-то на иностранном.

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Внутренний цвет

До сих пор забываю карту взять с собой, приходится возвращаться домой. К хорошему быстро привыкаешь😕

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Дмитрий Леонов

раньше забывали маску возвращались, теперь забыли телефон возвращаемся.... а еще говорят все делают, чтоб людям легче жилось

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Александр Св-Ко

Купи себе нормальный телефон, где этот функционал работает, делов то

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Николай Шкрабков

в деревянных как-то спокойней...)

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Внутренний цвет

История показывает, что нет. От слова СОВСЕМ.

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Бублик

Что кстати по цифрам, если пересчитать, скажем, на разницу ставок по депозитам? Есть хоть какая-то причина в рублях хранить?

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