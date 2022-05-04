Минпромторг предложил разрешить ритейлерам покупать иностранные сети без ограничений по доле рынка Статьи редакции
Например, это может позволить X5 Group приобрести супермаркеты Prisma в Петербурге, считает эксперт.
- Минпромторг подготовил и внёс в правительство законопроект об отмене до 1 января 2023 года ограничений по максимальной доле рынка для торговых сетей, пишут «Ведомости».
- Ведомство хочет внести изменения в статью 14 закона о торговле. Она запрещает продуктовым ритейлерам покупать доли в компаниях на определённой территории, если их товарооборот превысил 25% в её границах.
- Цель законопроекта — сохранить рабочие места для сотрудников торговых сетей, которые уходят с российского рынка. Документ дорабатывается и в ближайшее время попадёт в Госдуму. Источник, близкий к правительству, уточнил, что мера включена в оперативный план правительства по поддержке экономики в условиях санкций.
- В ФАС сообщили изданию, что мера позволит позволит избежать снижения доступности товаров и потери рабочих мест. В службе напомнили, что сделки по-прежнему требуют согласования, если они могут привести к доминирующему положению на рынке.
- Предложение Минпромторга может позволить X5 Group купить сеть финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Владеющая супермаркетами S-Group объявила об уходе из России 4 марта. В ФАС отказались комментировать возможную сделку.
- По оценке «Infoline-аналитики», доля Х5 в Санкт-Петербурге в 2021 году снизилась до 24,4%, доля «Ленты» составила 13,6%, доля Prisma — 1,36%. Основной претендент на превышение порога в 25% — это X5 Group, сказал Бурмистров.
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Конечно. Монополии в ритейле — это ведь именно то, что нам сейчас нужно. По факту и так остались только х5 и магнит.
Я прижмусь к тебе щекою
Ты смахнешь слезу рукою
Монополизация.
полечу как птиицааа яяяяя
Жизнь начнётся без авралов
Сундуков и генералов
Монополизациияяяя
Ааа-ааааа
Кому война, а кому спецоперация как мать родна.
Мутная водичка, класс....
За то неона будет много.
Ваши предложения?
Нулевой налог для новых игроков. Прогрессивный налог в зависимости от доли рынка.
Новых игроков? Это вы про кого? Про тех кто выращивает еду или хочет свой магазин создать?
И это всё, на что способны "светлые" умы в правительстве?
Ждём пустые полки и очереди как в "лучшие" времена...
А что в этих супермаркетах Prisma продавали? Если продукция финская, то смысл X5 покупать это всё? А если нет, тогда ясно что будет - просто поменяют таблички и будет там условные "Пятёрочки" и "Перекрёстки". Привет ФАС.
Каши финские, творог хороший, плотный, лососи приличные дешевле, чем в Метро, финские конфеты в мелких пачках, леденцы и лакрица, северные десерты - я обожаю миндальные пироги и торты-мороженые, замороженная выпечка (круассики мммм), хороший импорт, вяленые нарезки без такого количества нитрита, что аж глаз сам мигает, как наш основной Ремит сейчас. Порошки. Я про стиральные. Очень хорошие. Сыры - да, но я не любитель. Рыбные паштеты (я подсела в 2004м на тунцовый, а тут разные стали), сметана вот, хорошая, а не потекучка. Была. У них еще марка Экстра, там многое, но так, типа пищешлака, а вот всякое целенаправленное - типа филадельфии, как Буко в прошлом было - очень да. Прям!
Вот именно, что привет ФАС, только "а...толку". Всё портится, за что ни берутся эти люди.
Банальное поглощение. Бренд может быть даже и не нужен. Отроют на их площадь свой магазин. Не так просто найти площади и вернуться потом на рынок будет, если такое произойдёт. Если они вообще планируют возращение.
"Предложение Минпромторга может позволить X5 Group купить сеть финских супермаркетов Prisma"- а что если они возьмут и все равно не купят
Думаю, они это послабление делают по запросу х5.
Интересно, сколько стоит : пролобировать такую поправку.
3кг сахара и 2кг гречи
Политическим давлением. х5 может устроить революцию в России за пару дней, просто увеличив цену на гречу с макаронами.
И к вечеру дня повышения х5 в лучшем случае станет принадлежать государству.
Наивная наивность... В этой стране, как и в любой другой капиталистической, все принадлежит банкам. В том числе и власть.
Рыбой очень хороши эти магазы были, очень не хватает их после переезда в Москву, жаль-жаль
Форелечка под посол, мм