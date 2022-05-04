Право
Часовой Петя

ЕС запланировал запретить россиянам покупать недвижимость в Европе — Bloomberg Статьи редакции

Запрет не коснётся тех, у кого есть гражданство или вид на жительство в ЕС и Швейцарии.

  • ЕС добавил запрет к шестому пакету санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. В него уже входят поэтапный отказ от российской нефти, запрет на трансляцию в ЕС трёх российских госканалов и отключение от SWIFT «Сбера» и ещё двух банков.
  • Согласно предложению, запретят сделки с российскими гражданами, резидентами и юрлицами. Речь идёт о прямой или косвенной продаже или передаче прав собственности на недвижимость в ЕС.
  • При этом запрет не коснётся тех, у кого есть гражданство или вид на жительство в ЕС или Швейцарии.
  • Страны, входящие в ЕС, должны одобрить пакет санкций в ближайшее время, сейчас он находится на рассмотрении, указывает издание.

#новость #санкции

2702 просмотров
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57 комментариев
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Maxim Demin

Я конечно все понимаю, но я ничего не понимаю. Как это все бьется с заявлением, что санкции не направлены против народа России?

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Александр Кремлёв

А как отличить Zиганутого фрика от нормального человека ? Правильно-никак,вот и стреляют из пушки по воробьям.

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4 комментария
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color

Запрет не коснётся тех, у кого есть гражданство или вид на жительство
А что за "народ" такой, что может без ВНЖ себе домик в Италии взять? Соловьев что ли? Или другой олигарх из РФ?

Путь стандартного гражданина РФ для жизни в ЕС (и покупки домика в Италии) это как минимум рабочая виза (или бизнес виза), которая через какое то время дает ВНЖ и, соответственно, право покупать недвигу.

А залетные россияне с миллиардами в кармане неизвестно откуда взявшимися им теперь не очень то желанны, спасибо Владимиру за это.

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6 комментариев
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John Doe

А у нас много "народа", которые просто покупали недвижку в Европе без вида на жительство или гражданства?
Думаю, что нет. Скорее это против товарищей вроде Соловьева, которые таким образом готовили себе запасные аэродромы.

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1 комментарий
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Дмитрий Королёв

Народу России, недвижимость в Европе, не по карману. Да чё там Европа, и в России не очень то доступно. Так что никаких нестыковок.

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1 комментарий
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S.Capusta

А как сортировать? Хороший - нехороший- не очень хороший

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Maxim Navarski

а отключение каналов - не цензура, а война это мир.

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Михаил Загоскин

не против были в 2014 году, сейчас ясно сказали, что уничтожают экономику России.

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Александр Кремлёв

Ждём "симметричных" ответных мер,запрета европейцам покупать недвижимость в ЯМАО и Сыктывкаре,а в последствии и Мордовии,что нанесет чудовищный удар по европейско-американским инвесторам в сфере недвижимости

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S.Capusta

Санкции - ху*ня, а вот ответными нас могут добить.
# Ройзман

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1 комментарий
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Zamir Saidov

В духе наших законотворцев запрет на сделки с недвижимостью для нерезидентов. Т.е. для живущих заграницей россиян в том числе. Прикроются еще этим фиговым листком "недружественных стран".
Я что-то слышал, что подобный запрет уже есть, но не вникал в детали.

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Андрей Николаев

А вот и санкции подъехали объективные)) мы ж не против народа, санкции исключительно на правительство рф направлены, обычных граждан мы не ущемляем

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Валентин Малиновски

Речь о запрете только гражданам рф.
Если вы имеете или получите внж или гражданство страны ес,то никаких ,никаких проблем.

По моему,все справедливо-обычный гражданин рф,решивший связать свою судьбу с европой,получит там внж,а потом будет покупать что либо.
Те же кто покупает недвижимость без внж,как правило ,являються российскими чиновными лицами,пропагандистами или владельцами бизнеса в рф,и используют это как возможность перевести свои капиталы на запад,,при этом продолжая жить и зарабатывать в рф

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1 комментарий
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роман долгополов

Ответка будет быстрой и смешной

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Sergey Luzgin

Запрет гражданам ЕС покупать однушки в Воронеже?

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1 комментарий
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Юности вольная птица

Как это всё выглядит сбоку в комментариях

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Александр Кремлёв

Вовка и тут всех переиграл,запретил россиян задолго до пресловутого ЕС,многоходовочка !

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jonewayne

...ам дёргать анус

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Виктор Корнеплод

"Санкции не направлены против граждан России". Ага, да

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Андрей Захаров

Прекрасный подарок планирующим релоцироваться))

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John Doe

запрет не коснётся тех, у кого есть гражданство или вид на жительство в ЕС или Швейцарии
Планирующие релоцироваться явно планирую получить вид на жительство.
Этот закон против разных "патриотов", которые использовали недвижку в Европе, как "кубышку" на будущее.

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7 комментариев
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Shoo

Ну давай, расскажи мне как это влияет на тех, кто собирается релоцироваться.

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2 комментария
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Aleksey Bobkov

это точечный удар по вате

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Александр Борцов

И всю текущую собственность конфискуют? Коронавирус мозги знатно людям пожрал. Всем людям можно покупать, но этим людям нельзя?

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Konstantin Ufimskij

Всю жизнь мечтал на з.п. в 100к. рублей итальянскую виллу прикупить. Как дальше жить без мечты?!🤔

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Вадим

Домик в Итальянской деревушке стоит дешевле квартиры в новостройке в Мск

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Gutal1n

Если уход нетфликса со спотифаем еще худо бедно Путин пережил, то теперь точно выведет войска

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MEGAtraXXXer666

Не то чтобы у меня была, есть и будет возможность что-либо купить в ЕС, но спасибо ЕС, очень приятно

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MEGAtraXXXer666

Каким-то значимым себя почувствовал

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Sergey Khohlachev

«Поэтапный отказ от российской нефти».
Перекрыть трубу в Европу немедленно — одних только безработных итальянцев наберётся на полмиллиона человек, занятых в нефтяной сфере.
Пусть Европа поэтапно их обустраивает.

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unknown

Европейские дятлы

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Mika Vesta

Удар в псину!

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Kv4Nt

Так это же хорошо, пусть у нас деньги тратят, которые тут заработали а не в Европе

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