Акционеры Netflix подали иск к сервису — они требуют компенсацию за падение акций из-за снижения подписчиков Статьи редакции
Они требуют возместить убытки с октября 2021-го по апрель 2022-го.
- Акционеры обвиняют компанию в том, что она своевременно не уведомила их о снижении роста платных подписчиков и падении их общего количества, пишут Axios и Reuters.
- По данным Reuters, иск от лица инвесторов подал техасский инвестиционный фонд. Ответчиками по делу указаны соруководители Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос и финансовый директор Спенсер Нейман.
- Акционеры требуют возместить убытки инвесторов с октября 2021 года по апрель 2022-го.
- В январе акции Netflix упали на 20% после отчётности за четвёртый квартал 2021-го — в ней сервис спрогнозировал рост подписчиков в три раза меньше ожиданий аналитиков.
- В апреле после очередной отчётности акции Netflix упали на 35%. В ней компания сообщила о первой за десять лет потере подписчиков — в первом квартале 2022 года количество подписчиков сократилось на 200 тысяч. Это первое падение за 10 лет.
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а что так можно было?
Может тоже стоит подать иск к российскому правительству за то, что из-за СВО российские акции рухнули?
Как обычно русские все испортили и обвалили капитализацию нетфликса
Так ведь Нетфликс добровольно из России ушел.
вы,конечно,можете попробовать...но нет никакой гарантии,что в итоге еще вас виноватым не оставят
Гарантия 100%
В чем логика сего действия? Обвалить акции еще больше?
пустое
когда подобное происходит в компаниях дешевле 10 млрд, никто и не замечает
обычное дело, если следить за рынком, то такие иски - рутина.
как только акции падают на неоправданных ожиданиях, всегда найдутся активисты.
А что, где-то есть закон, что за неоправданные ожидания можно получить компенсацию?
Похоже Netflix ждёт нерадостное будущее
Пакет гуманитарной помощи куда отправить
1. Вкладываешься в акции компании
2. Если растут - профит
3. Если падают - подаём в суд, чтоб возместили падение и возвращаемся к пункту 2.
Из-за войны, Андрей. Из-за войны... Называйте вещи своими именами.
"Вы нас предупредите плз, что акции упадут в цене, чтобы мы успели их продать"