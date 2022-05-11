Право
Дневной Даниль

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет агрегаторов такси передавать данные ФСБ Статьи редакции

А ещё установить минимальные тарифы и обязать такси устанавливать устройства контроля за вниманием водителя.

  • Согласно законопроекту, службы заказа легкового такси (агрегаторы или таксопарки со своим приложением) будут обязаны предоставить ФСБ «автоматизированный удалённый доступ» к своим информационным системам и данным.

  • Речь про данные, используемые для получения, хранения, обработки и передачи заказов.
  • Законопроект в марте 2022 года разработал Минтранс. Кроме передачи данных ФСБ, он предлагает, например, передавать данные о перевозках пассажиров в региональную или муниципальную информационную систему.
  • Среди других предложений — обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя, открывать представительства в регионах, заключать договор с самозанятыми и другие меры.

#новость #такси

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36 комментариев
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Василий Степанофф

Скоро ЖКХ обяжут поставить датчики в унитазы, чтобы передавать данные в ФСБ на предмет употребления запрещенных веществ, включая польские яблочки и пармеджано риджано

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Полина Лааксо

василий, подскажите-ка, где вы обедали вчера? а то заметили, что ели вы не что иное, как подсанкционный сыр, посему возникли вопросики к владельцам едальни. побеседуем?

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Василий Степанофф

Съел бутерброд в столовой ФСБ, пока ждал допроса по прошлому делу об обнаружении литовских корнеплодов.

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Вадим Д.

Враги какие-то у метро что-то жрали под покровом ночи, я просто мимо шёл, видимо пару крошек в нос порывом ветра затянуло.

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Александр Лаптев

Скорее заставят сдавать анализы кала каждые 3 дня, ибо по датчику разобрать состав не получится + интернет не у всех есть) Но, плюсы тоже будут - введут льготы на баночки для анализа, гос-во будет компенсировать тебе 20% от стоимости баночки. Запилят приложения "Мой КАЛог", на каждой баночке будет свой штрих-код, считывай его и компенсация будет падать бонусами, которыми ты сможешь компенсировать оплату ЖХК раз в квартал, именно тогда, когда квартплата индексируется и поднимается)

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Случайный каякер

Человек не работает — а туалет шумит! На нетрудовые доходы живет.

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неформат

ну здравствуй такси "пять девяток" и прочие в которых звонишь диспетчеру "можно машинку"

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Михаил Загоскин

Тоже об этом подумал, причем сейчас даже иногда дешевле яндекса выходит

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Yan

Почему сразу встречную систему не поставить для фсб, что бы установить контроль за силовым ведомством?

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Проклятый блик

Она как бы есть. Просто отечественная и не работает

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Denis Bystruev

Не понял, террористы на такси что ли ездят?

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Василий Степанофф

Ездишь на такси? Да ты потенциальный иноагент. Иначе откуда у тебя денежки на такую роскошь.

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Mik Petrov

А почему нет

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Павел

Уклонисты

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Grigvik Fake

Наши люди в булочную на такси не ездят

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Om a

SOON

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Alex Shokhin

Скорей бы уже просто по личному ФСБшнику каждому выдали. Многим хоть не так скучно будет. Да и безопаснее.

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Василий Степанофф

https://www.youtube.com/watch?v=qVkQif8opaA

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неформат

а можно мне хотя бы красивого 😂

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Alex Shokhin

Мы не на базаре. Какой попадётся по распределению, такой и будет.

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Щитпостер на зарплате

Любовь зла.

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Влад Борщ

Идентифицироваться в такси тоже надо будет? Какой смысл от этой "передачи данных", если нет идентификации?

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Василий Степанофф

Товарищ майор вас идентифицирует прямо на месте.
Главное, чтобы не деидентифицировал, как сейчас модно...

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Юрий Другач

Наверное, система контроля усталости водителя - это видеокамера охватывающая весь салон

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Местный кран

Чем больше людей имеют доступ… Короче, ждём слива всех маршрутов:)

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Сергей

Так данные от яндекса можно и в даркнете купить, чего господа силовики мелочатся?

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неформат

зачем покупать? когда будут обязаны ключи на стол и ещё чтоб в удобном формате, типа найти все поездки номера телефона, или всех кто ездил на конкретном таксёре и т.д.

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تقي

А фашист все равно ты

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Vasiliy coconut

Надо сразу такой проект , чтобы все передавали данные туда . От Киоски с сигаретами до Магнита

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Om a

Закон который обяжет данные передавать сами себя.

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evilnw

Возможно, готовят систему для поиска уклонистов после объявления могилизации.

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Щитпостер на зарплате

Веселые покатушки с товарищем майором. ☺️👍

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Вадим Д.

А яндекс ещё не все данные раздал? Там и без приказов/законов могут, даже просить не надо.
Сарказм.

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Big Boss

Как же все это з@ебало уже…

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Maxim Hantsev

Во!

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Дэвид Шариф

Смысл в законопроекте, ведь Яндекс и так сливает данные со всех своих сервисов кому попало.

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