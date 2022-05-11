Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет агрегаторов такси передавать данные ФСБ Статьи редакции
А ещё установить минимальные тарифы и обязать такси устанавливать устройства контроля за вниманием водителя.
Согласно законопроекту, службы заказа легкового такси (агрегаторы или таксопарки со своим приложением) будут обязаны предоставить ФСБ «автоматизированный удалённый доступ» к своим информационным системам и данным.
- Речь про данные, используемые для получения, хранения, обработки и передачи заказов.
- Законопроект в марте 2022 года разработал Минтранс. Кроме передачи данных ФСБ, он предлагает, например, передавать данные о перевозках пассажиров в региональную или муниципальную информационную систему.
- Среди других предложений — обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя, открывать представительства в регионах, заключать договор с самозанятыми и другие меры.
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Скоро ЖКХ обяжут поставить датчики в унитазы, чтобы передавать данные в ФСБ на предмет употребления запрещенных веществ, включая польские яблочки и пармеджано риджано
василий, подскажите-ка, где вы обедали вчера? а то заметили, что ели вы не что иное, как подсанкционный сыр, посему возникли вопросики к владельцам едальни. побеседуем?
Съел бутерброд в столовой ФСБ, пока ждал допроса по прошлому делу об обнаружении литовских корнеплодов.
Враги какие-то у метро что-то жрали под покровом ночи, я просто мимо шёл, видимо пару крошек в нос порывом ветра затянуло.
Скорее заставят сдавать анализы кала каждые 3 дня, ибо по датчику разобрать состав не получится + интернет не у всех есть) Но, плюсы тоже будут - введут льготы на баночки для анализа, гос-во будет компенсировать тебе 20% от стоимости баночки. Запилят приложения "Мой КАЛог", на каждой баночке будет свой штрих-код, считывай его и компенсация будет падать бонусами, которыми ты сможешь компенсировать оплату ЖХК раз в квартал, именно тогда, когда квартплата индексируется и поднимается)
Человек не работает — а туалет шумит! На нетрудовые доходы живет.
ну здравствуй такси "пять девяток" и прочие в которых звонишь диспетчеру "можно машинку"
Тоже об этом подумал, причем сейчас даже иногда дешевле яндекса выходит
Почему сразу встречную систему не поставить для фсб, что бы установить контроль за силовым ведомством?
Она как бы есть. Просто отечественная и не работает
Не понял, террористы на такси что ли ездят?
Ездишь на такси? Да ты потенциальный иноагент. Иначе откуда у тебя денежки на такую роскошь.
А почему нет
Уклонисты
Наши люди в булочную на такси не ездят
SOON
Скорей бы уже просто по личному ФСБшнику каждому выдали. Многим хоть не так скучно будет. Да и безопаснее.
https://www.youtube.com/watch?v=qVkQif8opaA
а можно мне хотя бы красивого 😂
Мы не на базаре. Какой попадётся по распределению, такой и будет.
Любовь зла.
Идентифицироваться в такси тоже надо будет? Какой смысл от этой "передачи данных", если нет идентификации?
Товарищ майор вас идентифицирует прямо на месте.
Главное, чтобы не деидентифицировал, как сейчас модно...
Наверное, система контроля усталости водителя - это видеокамера охватывающая весь салон
Чем больше людей имеют доступ… Короче, ждём слива всех маршрутов:)
Так данные от яндекса можно и в даркнете купить, чего господа силовики мелочатся?
зачем покупать? когда будут обязаны ключи на стол и ещё чтоб в удобном формате, типа найти все поездки номера телефона, или всех кто ездил на конкретном таксёре и т.д.
А фашист все равно ты
Надо сразу такой проект , чтобы все передавали данные туда . От Киоски с сигаретами до Магнита
Закон который обяжет данные передавать сами себя.
Возможно, готовят систему для поиска уклонистов после объявления могилизации.
Веселые покатушки с товарищем майором. ☺️👍
А яндекс ещё не все данные раздал? Там и без приказов/законов могут, даже просить не надо.
Сарказм.
Как же все это з@ебало уже…
Во!
Смысл в законопроекте, ведь Яндекс и так сливает данные со всех своих сервисов кому попало.