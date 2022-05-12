Право
Маша Цепелева

Роскомнадзор составил протокол на Internet Archive за неудаление информации Статьи редакции

Суд рассмотрит дело 16 июня.

  • Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол Роскомнадзора в отношении американской Internet Archive. Организации грозит штраф в 4 млн рублей.
  • Претензии связаны с неудалением информации о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.
  • Internet Archive — это некоммерческая организация, основанная в 1996 году Брюстером Кейлом. Она собирает архивы сайтов, оцифрованные книги, аудио и видео, игры, программы и открывает их для бесплатного доступа.

#новость #internetarchive

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73 комментария
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Alexey Melikhov

Учитель истории составил протокол на 20 век за случившиеся события

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Джон Картошкин

давно пора

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C Ever

У Жюль Верна в "Таинственном острове" тоже описывается изготовление динамита. И что, теперь нужно запретить книги Жюль Верна? Может не доводить население до необходимости изготавливать взрывные устройства? Какого хуя блять МРОТ 200$ в стране???

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تقي

Как же радостно что есть здравомыслящие люди.

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Похожий щит

Вы зачем им подсказываете? Они книг не читают, а теперь Жюля запретят.

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5 комментариев
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Юности вольная птица

Вот вы так говорите, как будто первый раз! Просто селитру вообще было не купить даже пакет, пользуйтесь навозом. Фу.
То марганцовка пропала, то зелёнка пропала, потом хотя бы дали в карандашах, и то спасибо! То вон, у бабЭрны, весь мак выкорчевали тогда, в 2005м, не разбираясь, такой он или не такой, вы, видите ли, в 4 км от казахстанской границы, здесь всё - такое!

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Виталий Полянский

что-то запрещать это как смысл жизни

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Abo Truk

К сравнению:

The federal minimum wage for covered nonexempt employees is $7.25 per hour. Many states also have minimum wage laws. In cases where an employee is subject to both the state and federal minimum wage laws, the employee is entitled to the higher of the two minimum wages.

$7.25 * 168 часов = $1218 / месяц gross
Много это или мало для американского уровня жизни?

https://www.dol.gov/general/topic/wages/minimumwage#:~:text=The%20federal%20minimum%20wage%20for,of%20the%20two%20minimum%20wages.

Minimum Wage | U.S. Department of Labor
The federal minimum wage for covered nonexempt employees is $7.25 per hour. Many states also have…
www.dol.gov
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4 комментария
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Evil Jedi

Это в изначальном варианте, его попросили убрать рецепт. Ещё скажи по рецепту из бойцовского клуба можно сварить из мыла динамит)

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2 комментария
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aeli mill

Нитроглицерина, причем насколько я читал в рецепте сознательно допущена ошибка / опущеная критическая часть, поэтому повторить его нельзя.

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Мурад Муртазалиев

Надо создать ещё одно силовое ведомство по выдиранию нужных страниц из книг. Плюс 200 к силовиков для этого хватит)

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Андрей Путра

Экстремизмом попахивает)

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Дэвид Шариф

Вот нафига правительство даже в это время сама себя позорит?!

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AAAAA

В любом государстве есть орган который контролирует интернет, в чем здесь позор? На их ресурсе хранится опасная информация из-за которой может произойти терракт

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13 комментариев
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Ivan Hafizov

Репутация для них ничего не значит. Присяга, преданность и служебное рвение — вот основы основ 🤷🏻‍♂️

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1 комментарий
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Александр Добриневский
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Территориальный цвет

Make me

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Алексей Кириленко

Эффект Барабары Стрейзенд они знают?

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Dimitri

Там Данинг Клюгер эффект в действие. Нечего они не знают, не понимают и менять ситуацию они тоже не хотят.

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Алексей Дымов

Интересно, они детское порно тоже сохраняют для потомков или есть цензура?

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Похожий щит

Я выскажу непопулярное нынче мнение: правильно, что блокируют такие материалы, неправильно, что работают некомпетентные люди. Сколько лет прошло с момента первых блокировок, а они только сейчас про вебархив вспомнили.

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3 комментария
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Территориальный цвет

А давно darkweb стал индексироваться?

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1 комментарий
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Сергей Бондаренко

С какой целью интересуетесь?

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3 комментария
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Вадим Д.

Какой идиотизм. А из днк участки, отвечающие за те или иные признаки, например, расовые, не захотят удалить?
Вебархив заблокируют? Те, кто им пользуется, впн уже много лет знают и умеют, а всем остальным 99,5% людей он и нужен.

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Ярослав Яшин

Охренеть предложение... Евгеника против нацизма.

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3 комментария
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Слегка Придурковатый

А можно ли составить протокол на, например, ммм, кэш?

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Ярослав Яшин

Вообще, чтобы что-то найти на IA надо постараться. Вопрос: как нашли? Почему нет претензий к поисковику?

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Noblesse. tv

Всё просто- они сами запилили информацию о том, как изготовить, потом дождались, пока IA её занесёт в свой архив и подали в суд- PROFIT!
P.S. Ща ещё на китайские трактаты об изготовлении пороха и на чертежи средневековых пушек в суд подадут.

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3 комментария
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Сергей

Так таких веб архиваторов как минимум несколько, почему претензии к одному?

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Илья Шевелев

В том архиваторе старые версии сайтов госорганов, в том числе pdf-копии законодательных актов.

Неудобно будет рассказывать школьникам про величие вождя, если где-то в свободном доступе собрана практически полная история «обнуления».

Сложно называть группу людей врагами народа, пока копии их произведений и соцсеток доступны онлайн – и каждый может сам оценить степень «предательства».

Нереально окуклить так называемое население в общий информационный пузырь, если есть архивы (любые, не только электронные), поэтому доступ к ним усложняется и/или закрывается.

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تقي

До всех очередь дойдёт.
Это новый вид заработка.

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Alexey Shabolkin

Кстати этот протокол Роскомнадзора тоже заархивируют

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Artem Borisenko

Клоуны, что роскомпозор, что ссут.

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Dev

Учебники химии еще надо изъять у народа и сжечь

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Юности вольная птица

И ножи. А то одни хлеб режут, детей кормят, другие на людей кидаются. И электричество тоже! Нечего! Вон сколько тупых гномиков поубивалось!

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