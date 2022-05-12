Роскомнадзор составил протокол на Internet Archive за неудаление информации Статьи редакции
Суд рассмотрит дело 16 июня.
- Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол Роскомнадзора в отношении американской Internet Archive. Организации грозит штраф в 4 млн рублей.
- Претензии связаны с неудалением информации о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.
- Internet Archive — это некоммерческая организация, основанная в 1996 году Брюстером Кейлом. Она собирает архивы сайтов, оцифрованные книги, аудио и видео, игры, программы и открывает их для бесплатного доступа.
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Учитель истории составил протокол на 20 век за случившиеся события
давно пора
У Жюль Верна в "Таинственном острове" тоже описывается изготовление динамита. И что, теперь нужно запретить книги Жюль Верна? Может не доводить население до необходимости изготавливать взрывные устройства? Какого хуя блять МРОТ 200$ в стране???
Как же радостно что есть здравомыслящие люди.
Вы зачем им подсказываете? Они книг не читают, а теперь Жюля запретят.
Вот вы так говорите, как будто первый раз! Просто селитру вообще было не купить даже пакет, пользуйтесь навозом. Фу.
То марганцовка пропала, то зелёнка пропала, потом хотя бы дали в карандашах, и то спасибо! То вон, у бабЭрны, весь мак выкорчевали тогда, в 2005м, не разбираясь, такой он или не такой, вы, видите ли, в 4 км от казахстанской границы, здесь всё - такое!
что-то запрещать это как смысл жизни
К сравнению:
The federal minimum wage for covered nonexempt employees is $7.25 per hour. Many states also have minimum wage laws. In cases where an employee is subject to both the state and federal minimum wage laws, the employee is entitled to the higher of the two minimum wages.
$7.25 * 168 часов = $1218 / месяц gross
Много это или мало для американского уровня жизни?
https://www.dol.gov/general/topic/wages/minimumwage#:~:text=The%20federal%20minimum%20wage%20for,of%20the%20two%20minimum%20wages.
Это в изначальном варианте, его попросили убрать рецепт. Ещё скажи по рецепту из бойцовского клуба можно сварить из мыла динамит)
Нитроглицерина, причем насколько я читал в рецепте сознательно допущена ошибка / опущеная критическая часть, поэтому повторить его нельзя.
Надо создать ещё одно силовое ведомство по выдиранию нужных страниц из книг. Плюс 200 к силовиков для этого хватит)
Экстремизмом попахивает)
Вот нафига правительство даже в это время сама себя позорит?!
В любом государстве есть орган который контролирует интернет, в чем здесь позор? На их ресурсе хранится опасная информация из-за которой может произойти терракт
Репутация для них ничего не значит. Присяга, преданность и служебное рвение — вот основы основ 🤷🏻♂️
Make me
Эффект Барабары Стрейзенд они знают?
Там Данинг Клюгер эффект в действие. Нечего они не знают, не понимают и менять ситуацию они тоже не хотят.
Интересно, они детское порно тоже сохраняют для потомков или есть цензура?
Я выскажу непопулярное нынче мнение: правильно, что блокируют такие материалы, неправильно, что работают некомпетентные люди. Сколько лет прошло с момента первых блокировок, а они только сейчас про вебархив вспомнили.
А давно darkweb стал индексироваться?
С какой целью интересуетесь?
Какой идиотизм. А из днк участки, отвечающие за те или иные признаки, например, расовые, не захотят удалить?
Вебархив заблокируют? Те, кто им пользуется, впн уже много лет знают и умеют, а всем остальным 99,5% людей он и нужен.
Охренеть предложение... Евгеника против нацизма.
А можно ли составить протокол на, например, ммм, кэш?
Вообще, чтобы что-то найти на IA надо постараться. Вопрос: как нашли? Почему нет претензий к поисковику?
Всё просто- они сами запилили информацию о том, как изготовить, потом дождались, пока IA её занесёт в свой архив и подали в суд- PROFIT!
P.S. Ща ещё на китайские трактаты об изготовлении пороха и на чертежи средневековых пушек в суд подадут.
Так таких веб архиваторов как минимум несколько, почему претензии к одному?
В том архиваторе старые версии сайтов госорганов, в том числе pdf-копии законодательных актов.
Неудобно будет рассказывать школьникам про величие вождя, если где-то в свободном доступе собрана практически полная история «обнуления».
Сложно называть группу людей врагами народа, пока копии их произведений и соцсеток доступны онлайн – и каждый может сам оценить степень «предательства».
Нереально окуклить так называемое население в общий информационный пузырь, если есть архивы (любые, не только электронные), поэтому доступ к ним усложняется и/или закрывается.
До всех очередь дойдёт.
Это новый вид заработка.
Кстати этот протокол Роскомнадзора тоже заархивируют
Клоуны, что роскомпозор, что ссут.
Учебники химии еще надо изъять у народа и сжечь
И ножи. А то одни хлеб режут, детей кормят, другие на людей кидаются. И электричество тоже! Нечего! Вон сколько тупых гномиков поубивалось!