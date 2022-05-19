Саратовский суд отменил решение о блокировке Tor в России — дело отправили на новое рассмотрение Статьи редакции
Пока нет следующего решения, сайт должны разблокировать, считают юристы.
- Сартовский областной суд отменил решение первой инстанции о блокировке Tor, пишет «Интерфакс». Ресурс был заблокирован из-за «размещения информации о средствах доступа к запрещенному в России контенту».
- В 2017 году суд первой инстанции не привлёк к делу компанию The Tor Project — это основание для отмены решения, потому что оно затрагивает права и обязанности владельца сайта, рассказали юристы «Роскомсвободы», которые участвовали в заседании. Второй довод — то, что в законах России нет общего запрета на распространение информации о VPN, анонимайзерах и других сервисах.
- Суд отменил решение, но направил дело на новое рассмотрение, уже с участием владельца сайта. Дело вернётся в суд первой инстанции в течение месяца, оценили юристы проекта. По данным на 18:15 мск 19 мая, сайт torproject.org по-прежнему не доступен без VPN.
- Пользователи начали жаловаться на недоступность Tor в России с 1 декабря. 7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию» — в случае отказа сеть заблокируют. В письме регулятора сказано, что «запрещённая информация» размещена на странице с рассказом о проекте Tor. 8 декабря сайт заблокировали.
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Саратовский суд - светоч демократии в стране. Если тебе нужно немножко свободы - к'мон в Саратов, товарищ.
Оттепель
слякоть
вляпались
классика
Я раньше считал СЮРом компанию по производству майонеза выпускающую дронов..
А тут здравствуйте..
Чооо?
Догадались, что не имеет смысла заблокировать - народ открыто начал высказывать недовольство. Думаю, что скоро война закончится.