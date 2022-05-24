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Право
Многолетний космос

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о вечных блокировках и внесудебном закрытии СМИ за «фейки» о военных Статьи редакции

В том числе и иностранных — в ответ на блокировку российских изданий в «недружественных» странах.

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Госдума поддержала законопроект о поправках в три закона: «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Вечные блокировки сайтов

Согласно документу, к списку оснований для «вечной» блокировки сайта предлагается добавить распространение «фейков» о действиях российских военных и деятельности российских госорганов за рубежом; информации, которая дискредитирует действия ВС России, а также публикация призывов к санкциям против России.

При неоднократном распространении такой информации Генпрокуратура может обратиться в Роскомнадзор с требованием о незамедлительной блокировке сайта. Уведомлять владельцев сайта о блокировке при этом не будут, а снятие блокировки «не допускается».

Также законопроект даёт Роскомнадзору право блокировать сайты, «сходные до степени смешения с информационным ресурсом», доступ к которым уже органичен.

Закрытие СМИ

Согласно документу, Генпрокуратура получит право признавать регистрацию СМИ недействительной. Такое может случиться, если издание распространяет:

  • Недостоверную информацию, создающую угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка.
  • «Фейки» о действиях российских военных и деятельности российских госорганов за рубежом, а также информацию, которая дискредитирует их действия.
  • Информацию, которую можно расценить как «неуважение к власти».
  • Призывы к массовым несанкционированным митингам, введению санкций или оправдания для экстремистской деятельности.

Для отзыва лицензии Генпрокуратура должна обратиться к Роскомнадзору, который после этого признаёт регистрацию СМИ недействительной. Раньше для этого издание должно было получить от ведомства два предупреждения за год.

Законопроект также предлагает закрывать иностранные СМИ тех стран, в которых ввели запрет на российские СМИ. Информацию таких изданий будет запрещено распространять, в том числе через другие издания и в интернете.

#новость #сми

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59 комментариев
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Отдельный татарин

Информацию, которую можно расценить как «неуважение к власти».

Короче, за любой пук — бан.

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Изящный ГОСТ

На следующий день Романа забанили

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2 комментария

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Отдельный татарин

Это можно расценить, как неуважение к власти, мой дорогой Песец.

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5 комментариев

Комментарий удален модератором

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1 комментарий
Владимир

А первая часть? 🤦‍♂️

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8 комментариев
Вячеслав Грачунов

Следующий шаг: "Госдума поддержала законопроект о пожизненном заключении граждан во внесудебном порядке за "фейки" о военных'

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Trantor

Да давно уже пора принять закон «О защите народа и государства"

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2 комментария
Научный кофе

Пропагандоны , скорее всего все трусишки обмочили ,от счастья.

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Дмитрий Ковач

Ну все, теперь обгоним Иран! Ну или кого-то

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darkAlert

чмошный поступок. Такое чувство что никакая демократия и закон никого уже там не интересует, все пекутся только о безопасности своей жопы, а после них хоть потоп... последующие поколения еще выразят свою "благодарность" , когда будут ломать памятники, переименовывать улицы и обоссывать могилки диктаторов и их прихвостней, скриньте

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Castle Bravo

КНДР 2.0

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Научный кофе

СССР 1.1

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5 комментариев
Denis

СМИ в РФ сейчас остались либо контролируемые кремлём, либо жёлтые - вне информационной повестки, либо уже забаненные. Так что ни о чем законопроект

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Soulis

А что делать если правда создаёт "угрозу массового нарушения общественного порядка"?

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C Ever

ютубу всё?

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Pavel Petel

Пока он и через псифон норм работает.

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Trantor

Так то да. Но там множество пропагандошек пасется с однотипными заголовками "Шок! Лавров жестко осадил журналиста-укронацика!"
Будет ли размен?

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Константин Давыдов

Нужно уже начинать разрабатывать оборудование, которое будет искать фейки в мыслях у населения. И соответственно если ты подумал что-то не то, что может опорочить честь военных и власти - двушечку тебе отрезвляющую. На первый раз.

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Trantor

Предлагаю для этого утвердить Министерство Правды!

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неформат

вам за предложение уже 5 ру для начала, гостайну разбазаривает сидит в инторнете, так в итоге все друг друга перебаним да пересажаем

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Владимир

Сказать что мне не пофиг - ничего не сказать.

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Skyray

Расслабьтесь, соцсети не тронут, Рогозину надо где-то обсирать Илона 😌

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Научный кофе

Он через впн зайдёт )

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Пришелец

Очередной прорыв!

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Герман Воронов

А за правду о том как все нахер дорожает и шринкфляция атакует куриные стрипсы???

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Павел Воронов

За фейки, за лейки...

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Aleksei Novikov

Вот это истерика.

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Лаврентий Петренко

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»

О! Неужто и к нему меры применят...

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Научный кофе

Мы несёмся прямо в ..

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Владимир

Куда?

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6 комментариев
C Ever
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