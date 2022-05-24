В том числе и иностранных — в ответ на блокировку российских изданий в «недружественных» странах.

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Госдума поддержала законопроект о поправках в три закона: «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Вечные блокировки сайтов

Согласно документу, к списку оснований для «вечной» блокировки сайта предлагается добавить распространение «фейков» о действиях российских военных и деятельности российских госорганов за рубежом; информации, которая дискредитирует действия ВС России, а также публикация призывов к санкциям против России.

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При неоднократном распространении такой информации Генпрокуратура может обратиться в Роскомнадзор с требованием о незамедлительной блокировке сайта. Уведомлять владельцев сайта о блокировке при этом не будут, а снятие блокировки «не допускается».

Также законопроект даёт Роскомнадзору право блокировать сайты, «сходные до степени смешения с информационным ресурсом», доступ к которым уже органичен.

Закрытие СМИ

Согласно документу, Генпрокуратура получит право признавать регистрацию СМИ недействительной. Такое может случиться, если издание распространяет:

Недостоверную информацию, создающую угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка.

«Фейки» о действиях российских военных и деятельности российских госорганов за рубежом, а также информацию, которая дискредитирует их действия.

Информацию, которую можно расценить как «неуважение к власти».

Призывы к массовым несанкционированным митингам, введению санкций или оправдания для экстремистской деятельности.

Для отзыва лицензии Генпрокуратура должна обратиться к Роскомнадзору, который после этого признаёт регистрацию СМИ недействительной. Раньше для этого издание должно было получить от ведомства два предупреждения за год.