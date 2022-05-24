Госдума поддержала в первом чтении законопроект о вечных блокировках и внесудебном закрытии СМИ за «фейки» о военных Статьи редакции
В том числе и иностранных — в ответ на блокировку российских изданий в «недружественных» странах.
Госдума поддержала законопроект о поправках в три закона: «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Вечные блокировки сайтов
Согласно документу, к списку оснований для «вечной» блокировки сайта предлагается добавить распространение «фейков» о действиях российских военных и деятельности российских госорганов за рубежом; информации, которая дискредитирует действия ВС России, а также публикация призывов к санкциям против России.
При неоднократном распространении такой информации Генпрокуратура может обратиться в Роскомнадзор с требованием о незамедлительной блокировке сайта. Уведомлять владельцев сайта о блокировке при этом не будут, а снятие блокировки «не допускается».
Также законопроект даёт Роскомнадзору право блокировать сайты, «сходные до степени смешения с информационным ресурсом», доступ к которым уже органичен.
Закрытие СМИ
Согласно документу, Генпрокуратура получит право признавать регистрацию СМИ недействительной. Такое может случиться, если издание распространяет:
- Недостоверную информацию, создающую угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка.
- «Фейки» о действиях российских военных и деятельности российских госорганов за рубежом, а также информацию, которая дискредитирует их действия.
- Информацию, которую можно расценить как «неуважение к власти».
- Призывы к массовым несанкционированным митингам, введению санкций или оправдания для экстремистской деятельности.
Для отзыва лицензии Генпрокуратура должна обратиться к Роскомнадзору, который после этого признаёт регистрацию СМИ недействительной. Раньше для этого издание должно было получить от ведомства два предупреждения за год.
Законопроект также предлагает закрывать иностранные СМИ тех стран, в которых ввели запрет на российские СМИ. Информацию таких изданий будет запрещено распространять, в том числе через другие издания и в интернете.
Информацию, которую можно расценить как «неуважение к власти».
Короче, за любой пук — бан.
На следующий день Романа забанили
Комментарий удален модератором
Это можно расценить, как неуважение к власти, мой дорогой Песец.
Комментарий удален модератором
А первая часть? 🤦♂️
Следующий шаг: "Госдума поддержала законопроект о пожизненном заключении граждан во внесудебном порядке за "фейки" о военных'
Да давно уже пора принять закон «О защите народа и государства"
Пропагандоны , скорее всего все трусишки обмочили ,от счастья.
Ну все, теперь обгоним Иран! Ну или кого-то
чмошный поступок. Такое чувство что никакая демократия и закон никого уже там не интересует, все пекутся только о безопасности своей жопы, а после них хоть потоп... последующие поколения еще выразят свою "благодарность" , когда будут ломать памятники, переименовывать улицы и обоссывать могилки диктаторов и их прихвостней, скриньте
КНДР 2.0
СССР 1.1
СМИ в РФ сейчас остались либо контролируемые кремлём, либо жёлтые - вне информационной повестки, либо уже забаненные. Так что ни о чем законопроект
А что делать если правда создаёт "угрозу массового нарушения общественного порядка"?
ютубу всё?
Пока он и через псифон норм работает.
Так то да. Но там множество пропагандошек пасется с однотипными заголовками "Шок! Лавров жестко осадил журналиста-укронацика!"
Будет ли размен?
Нужно уже начинать разрабатывать оборудование, которое будет искать фейки в мыслях у населения. И соответственно если ты подумал что-то не то, что может опорочить честь военных и власти - двушечку тебе отрезвляющую. На первый раз.
Предлагаю для этого утвердить Министерство Правды!
вам за предложение уже 5 ру для начала, гостайну разбазаривает сидит в инторнете, так в итоге все друг друга перебаним да пересажаем
Сказать что мне не пофиг - ничего не сказать.
Расслабьтесь, соцсети не тронут, Рогозину надо где-то обсирать Илона 😌
Он через впн зайдёт )
Очередной прорыв!
А за правду о том как все нахер дорожает и шринкфляция атакует куриные стрипсы???
За фейки, за лейки...
Вот это истерика.
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»
О! Неужто и к нему меры применят...
Мы несёмся прямо в ..
Куда?