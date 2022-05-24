Госдума поддержала в первом чтении законопроект о внешнем управлении в иностранных компаниях, которые уходят из России Статьи редакции
Его могут ввести в компаниях, в которых более 25% принадлежит иностранным юрлицам.
- Согласно законопроекту, внешнее управление могут ввести по решению суда в компаниях, чья деятельность имеет «существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота» в России. Например, если они были единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими.
- Под законопроект попадают компании, в которых иностранные юрлица прямо или косвенно владеют долей более 25%. Среди причин, по которым могут назначить внешнее управление — полное прекращение работы компании или управления ею, перебои или их угроза в критически значимых цепочках.
- В качестве внешней администрации будет выступать ВЭБ.РФ или другая организация — по согласованию с межведомственной комиссией. В законопроекте описывается два вида внешнего управления: передачу в доверительное управление все акции или их часть либо передачу полномочий руководителя. При этом у иностранных владельцев останется право возобновить работу в России или продать пакет акций.
- Ввести такое управление могут на 18 месяцев, а затем продлить ещё на 18 месяцев. Полномочия внешней администрации могут быть прекращены досрочно по заявлению акционеров, владеющих более 50% акций при условии устранения обстоятельств, из-за которых внешнее управление вводилось, или при ликвидации компании.
- 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство разработало три варианта для уходящих из России иностранных компаний — остаться, передать долю или уйти. 10 марта Путин поддержал идею вводить внешнее управление в иностранных компаниях, которые уходят из России.
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Учитывая, что право в нынешних реалиях это пустой звук, законопроект предполагает фактическую передачу активов в руки "доверенных и очень уважаемых господ", построивших тесные связи в секции дзюдо или иных "клубах воспитания особо успешных лидеров".
а где крепили связи тех в чьи руки уже ушли активы Газпрома и Новатека в Польше, Германии и Британии? отжатые схожим образом.
Это вы про какие активы?
Если про яхты владельцев Газпрома и Новатэка, то они спокойно стоят в портах в ожидании, когда их истинные хозяева честно признают законно украденное у российского народа имущество.
не про яхты - про реальный бизнес этих компаний. который был прихватизирован уже месяц назад пока у нас тут ГД телится.
Погуглите
Ну кто ж знал, что Шрёдер нас "кинет"))) И решит побыть либералом)))
А он при чем, он же давно не у дел? И сам там у себя под раздачу попал - хотят лишить пенсии почетной.
Вообще-то до недавнего времени заседал в совете директоров Роснефти, а еще с Газпромовским СП-2 был связан.
Крч, лоббистом он был на германском направлении. Но в данный момент добро победило бабло)))
это я знаю, но в контексте отжима западных дочек у ГП и Новатек он вряд ли бы вывез в одну каску против тамошних диких отменителей РФ. Новые комиссары в пыльных шлемах пришли :)
Посмотрим, может эти ладьи покажутся пешками в следующие полгода)))
Это аксиома - добро всегда побеждает над злом. Будем надеяться, что скоро станем свидетелями торжества добра.
Если учесть, что они бьют мае гером справедливо будет - в секции каратэ.
Выбери жизнь. Выбери работу. Выбери карьеру. Выбери семью. Выбери телевизор с большим экраном. Выбери стиральную машину, музыкальный центр, автомобиль и электрический консервный нож.
Выбери здоровый желудок, зубы и медицинскую страховку. Выбери недвижимость и аккуратно выплачивай взносы. Выбери свой первый дом. Выбери друзей. Выбери курорты и шикарные чемоданы. Выбери костюм-тройку в самой лучшей фирме из самой дорогой материи.
В свой выходной выбери диван, чтобы развалиться и смотреть отупляющее шоу. Набивай брюхо всякой всячиной.
Выбери загнивание, в конце концов, и со стыдом вспомни подонков, которых ты заложил, чтобы выбраться самому.
Выбери своё будущее. Выбери жизнь.
Но зачем мне всё это? Я не стал выбирать жизнь, я выбрал кое-что другое. Почему? Да ни почему. Какие могут быть «почему», когда естьвнешнее управление, параллельный импорт и альтернативное развитие
И Underworld такой заиграл сразу..
Вообще-то "Iggy Pop - Lust For Life".
Ну так-то да, но андерворлд - это как визитная карточка практически
Да, но я именно про эту сцену :)
Вы забыли написать - выбери хорошего руководителя.
Мне так нравится когда фашизм оборачивается в пленку суровой бюрократии
Сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм:
▪️ Культ одного лидера
▪️ Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ)
▪️ Миф о былом величии империи и желание это величие вернуть
▪️ Мощная машина пропаганды
▪️ Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V)
▪️ Массовые мероприятия в поддержку вождя
▪️ Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей
Суть идеологии фашизма можно сформулировать как "очищающее насилие", и до сих пор самой яркой ассоциацией этой идеологии для нас были Гитлер и Холокост.
Но это очень узкий подход. Фашизм прокатился в разное время и в разном масштабе по многим странам Европы. Во всех своих проявлениях он всегда стремится к победе чьей-то "хотелки" над здравым смыслом. И ровно это мы наблюдаем сейчас: Россия ведет самую настоящую фашистскую, разрушительную войну.
Однако, в разной степени эти признаки наблюдаются сейчас и в соседней стране с названием на букву "У".
Уросская Фашидерация.
Никто не хочет ничего вернуть, а если уж хотят - то 2007 год. Совка мало кто хочет. Даже в глухой провинции ценят возможность продать свою тачку в любой момент и купить другую под недорогой кредит. А также доступность продуктов, недорогое такси Максим, доставку пиццы и удочки с алиэкспресса.
Кто там в "ватных" пабликах пишет, мол все свое хотим - на самом деле большинству пофиг свое/чужое, что другие покупают - то и они возьмут. И это характерно не только для РФ/СССР.
Что будет с нидерландским яндексом?
Внешнее управление судя по всему
Уйдет в израиль
Хуле он там делать будет, с гуглом конкурировать?
Видимо он не собирается уходить
Так он вроде никуда не уходит (по оф. инфе)
День-то сегодня какой любопытный, что ни закон – госдума поддерживает сразу же, легко, непринуждённо, с энтузиазмом!
Только сегодня? Разве она не делала то же самое все последние три месяца?
Последние 30 с небольшим лет тогда (-:
Да просто сегодня прямо ряд новостей как дума всё одобряет с первого захода. Видимо законы такие замечательные, что и дорабатывать так совсем нечего.
Госдума с 1994 года существует. Ну и до второго срока Пу (2004) она была весьма оппозиционной.
Наверно даже можно назвать первые 2 созыва социал-националистическими с язвочками либерализма.
Хотя страна вроде снова в эту колею возвращается.
скорее еще ярок исторический случай когда парламент вошел в клинч с президентом и парламент был расстрелн из танков :)
вангую - парламентской республики в РФ еще долго не будет.
Да я вот как-то прикидывал по постоянным членам СБ ООН:
Франция - президентская республика.
Великобритания - монархия.
США - президентская республика, избираемая через фильтр выборщиков.
Китай - партийный фильтр + многолетнее членство в Политбюро.
Россия - де-факто тоже президентская.
Т.е. все крупнейшие ядерные державы придерживаются не парламентской, а именно единоличной ответственности (наверно, чтоб "рука не дрогнула" в решающий момент и не потонула в дебатах "нажимать-не нажимать").
Парламентская республикаизбираемая через фильтр выборщиков
Не правдапридерживаются не парламентской, а именно единоличной ответственности, чтоб "рука не дрогнула"
В парламентских республиках есть премьер-министр
По-сути модель как в Китае, только в более мягкой форме. Непонятно как будет на практике работать, ибо даже если отожмут бизнес, то кто добро на логистику будет давать ? Закон действует только на территории РФ, а логистика из за рубежа уже в другой юрисдикции находится
В Китае Политбюро пока есть, у нас только престарелый совбез, который уже на том свете с фонарями ищут.
Касаемо режима сравнивать ничего не буду, просто видно откуда черпали вдохновение, когда придумывали модель отжатия бизнеса
Замечательно. Вы лучшие! 3-кратное ура!!!
Мне пофиг...
Я готов управлять российским отделением Мцдональдс.
У нас хоть немного законности пытаются придать.
Да и вообще, воюют Россия с Украиной, а режим ЧП вводит почему то Венгрия.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14716165?utm_source=tass-ru.turbopages.org&utm_medium=referral&utm_campaign=tass-ru.turbopages.org&utm_referrer=tass-ru.turbopages.org