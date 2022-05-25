Право
Квадратный чайник

ФАС закрыла дело о «колдунщиках» в отношении «Яндекса» Статьи редакции

Спор онлайн-сервисов и компании о виджетах в поисковой выдачи шёл с 2020 года и закончился мировым соглашением.

2561 просмотров

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на регулятора. В начале 2022 года ФАС, «Яндекс» и компании, инициировавшие разбирательство, заключили мировое соглашение по делу, которое утвердил Арбитражный суд Москвы.

«Ведётся продуктивная работа по интеграции десятков партнёров в поиск “Яндекса”», — прокомментировали в компании заявление ФАС. Участники коалиции «позитивно оценивают» исход дела.

Одно из условий соглашения — компания должна внести 1,5 млрд рублей в «Российский фонд развития информационных технологий». Новая программа будет предоставлять гранты малым ИТ-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете.

В «Яндексе» сказали газете, что вместе с фондом завершают подготовительный процесс: «Программа может стартовать в ближайшее время».

  • Спор о «колдунщиках» шёл с 2020 года: тогда «Авито», «Циан», «Туту.ру» и другие пожаловались ФАС на виджеты в верхней части поисковой выдачи. Компании посчитали, что поисковик злоупотребляет доминирующим положением и встраивает ссылки только на свои сервисы.
  • В 2021 году служба обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания этого не сделала. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело — компании грозил оборотный штраф.
  • В течение 2021 года «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров, начал тестировать их с сервисами, запустил универсальные обогащённые ответы, которые позволяют в одном блоке посмотреть данные разных компаний.
  • В январе 2022 года стороны заключили мировое соглашение. С ним не согласился билетный оператор «Кассир.ру» и подал кассационную жалобу. В апреле суд отклонил претензии, пишут «Ведомости». В сервисе сообщили изданию, что «продолжат добиваться справедливости».

#новость #яндекс #фас #колдунщики

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Написать комментарий...
Рикардо Иванов

Странно, это же их (Яндекса) сайт, почему они не могут встраивать свои предложения в свой сайт? Или есть какой госрегламент как должны работать частные поисковики и их выдача результатов в РФ?

Ответить
Развернуть ветку
undrgrd

Это же монополия

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Ivashov

А в чем монополия? Клиенты вольны пользоваться Гуглом, поиском мэйл.ру, рамблером. Яндекс же не является единственным поисковиком, который работает в России

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Velikanov

1) Яндекс доминирует на российском рынке
2) В таком случае так могут сделать в каждом поисковике, поэтому нельзя никому. Если один сделает и это будет признано официально, то захотят сделать и другие

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Ivashov

Ну тогда действительно должен быть какой-то госрегламент, как написал автор вопроса🤷

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Velikanov

Монополия в поисковике Яндекс получается

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Gunich

А будто Авито, Циан сами не монополисты в своей сфере. 😏 Двойные стандарты.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Gorbenko

допустим ты:

1. запустил производство кувшинов.
2. вложился в маркетинг, разработку дизайна итп
3. начал зарабатывать неплохие деньги
4. закупаешь рекламу в поиске, развиваешь бизнес
5. заработал 10 миллионов за год

в это время яндекс
1. смотрит что спрос на кувшины херачит во всю, можно заработать
2. копирует твою модель ведения бизнеса
3. ставит свой сайт по продаже кувшинов над твоим
4. закупает у себя рекламу по 50 долларов за клик (чтобы ты не мог конкурировать)
5. забивает выдачу по кувшинам чем попало лишь бы твой сайт никто не нашел

норм?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Velikanov

Это монополия получается тогда

Ответить
Развернуть ветку
Николай Замотаев

На рынке поисковиков у нас олигополия. По российскому рынку - я бы сказал монополия.
Так что - пока денег за это не брали - могли встраивать. А как начали - злоупотребление конкуренцией.

Собственно - для примеров: пока яндекс маркет не был ещё один магазином, а был агрегатором - был отличным инструментом поиска. А как стали продавать сами - скатились в унылую вторичную субстанцию.

Ответить
Развернуть ветку
mr. Philipp

А почему название колдунищики

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Степанов

От слова wizard произошло, что переводится как колдун

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri B.

ок, а почему wizard?

Ответить
Развернуть ветку
Mik Petrov

Кстати да, поясните

Ответить
Развернуть ветку
Максим
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Наколдовали закрытие дела? А колдунщики хороши (-:

Ответить
Развернуть ветку
Hol

А эти "колдунщики", о которых вы говорите. Они сейчас здесь с нами, в этой комнате?

Ответить
Развернуть ветку
Foo Bar

Щас ещё какую-нибудь хуйню придумают похуже колдунщиков

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Крафт

Круууучууууу веееерчуууууу, бабло хооочуууууууу...

Ответить
Развернуть ветку
undrgrd

Это же монополия

Ответить
Развернуть ветку
Иван Шеметов

эх, а обещали 30 миллиардов штрафа

Ответить
Развернуть ветку
Евгения Матвеева

почему "колдунщики"??

Ответить
Развернуть ветку
Никита Краснов

занесли официальную взятку 1.5 лярда, и делов то

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
null