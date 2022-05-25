Спор онлайн-сервисов и компании о виджетах в поисковой выдачи шёл с 2020 года и закончился мировым соглашением.

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Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на регулятора. В начале 2022 года ФАС, «Яндекс» и компании, инициировавшие разбирательство, заключили мировое соглашение по делу, которое утвердил Арбитражный суд Москвы.

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«Ведётся продуктивная работа по интеграции десятков партнёров в поиск “Яндекса”», — прокомментировали в компании заявление ФАС. Участники коалиции «позитивно оценивают» исход дела.

Одно из условий соглашения — компания должна внести 1,5 млрд рублей в «Российский фонд развития информационных технологий». Новая программа будет предоставлять гранты малым ИТ-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете.

В «Яндексе» сказали газете, что вместе с фондом завершают подготовительный процесс: «Программа может стартовать в ближайшее время».