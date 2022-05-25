ФАС закрыла дело о «колдунщиках» в отношении «Яндекса» Статьи редакции
Спор онлайн-сервисов и компании о виджетах в поисковой выдачи шёл с 2020 года и закончился мировым соглашением.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на регулятора. В начале 2022 года ФАС, «Яндекс» и компании, инициировавшие разбирательство, заключили мировое соглашение по делу, которое утвердил Арбитражный суд Москвы.
«Ведётся продуктивная работа по интеграции десятков партнёров в поиск “Яндекса”», — прокомментировали в компании заявление ФАС. Участники коалиции «позитивно оценивают» исход дела.
Одно из условий соглашения — компания должна внести 1,5 млрд рублей в «Российский фонд развития информационных технологий». Новая программа будет предоставлять гранты малым ИТ-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете.
В «Яндексе» сказали газете, что вместе с фондом завершают подготовительный процесс: «Программа может стартовать в ближайшее время».
- Спор о «колдунщиках» шёл с 2020 года: тогда «Авито», «Циан», «Туту.ру» и другие пожаловались ФАС на виджеты в верхней части поисковой выдачи. Компании посчитали, что поисковик злоупотребляет доминирующим положением и встраивает ссылки только на свои сервисы.
- В 2021 году служба обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания этого не сделала. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело — компании грозил оборотный штраф.
- В течение 2021 года «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров, начал тестировать их с сервисами, запустил универсальные обогащённые ответы, которые позволяют в одном блоке посмотреть данные разных компаний.
- В январе 2022 года стороны заключили мировое соглашение. С ним не согласился билетный оператор «Кассир.ру» и подал кассационную жалобу. В апреле суд отклонил претензии, пишут «Ведомости». В сервисе сообщили изданию, что «продолжат добиваться справедливости».
Странно, это же их (Яндекса) сайт, почему они не могут встраивать свои предложения в свой сайт? Или есть какой госрегламент как должны работать частные поисковики и их выдача результатов в РФ?
Это же монополия
А в чем монополия? Клиенты вольны пользоваться Гуглом, поиском мэйл.ру, рамблером. Яндекс же не является единственным поисковиком, который работает в России
1) Яндекс доминирует на российском рынке
2) В таком случае так могут сделать в каждом поисковике, поэтому нельзя никому. Если один сделает и это будет признано официально, то захотят сделать и другие
Ну тогда действительно должен быть какой-то госрегламент, как написал автор вопроса🤷
Монополия в поисковике Яндекс получается
А будто Авито, Циан сами не монополисты в своей сфере. 😏 Двойные стандарты.
допустим ты:
1. запустил производство кувшинов.
2. вложился в маркетинг, разработку дизайна итп
3. начал зарабатывать неплохие деньги
4. закупаешь рекламу в поиске, развиваешь бизнес
5. заработал 10 миллионов за год
в это время яндекс
1. смотрит что спрос на кувшины херачит во всю, можно заработать
2. копирует твою модель ведения бизнеса
3. ставит свой сайт по продаже кувшинов над твоим
4. закупает у себя рекламу по 50 долларов за клик (чтобы ты не мог конкурировать)
5. забивает выдачу по кувшинам чем попало лишь бы твой сайт никто не нашел
норм?
Это монополия получается тогда
На рынке поисковиков у нас олигополия. По российскому рынку - я бы сказал монополия.
Так что - пока денег за это не брали - могли встраивать. А как начали - злоупотребление конкуренцией.
Собственно - для примеров: пока яндекс маркет не был ещё один магазином, а был агрегатором - был отличным инструментом поиска. А как стали продавать сами - скатились в унылую вторичную субстанцию.
А почему название колдунищики
От слова wizard произошло, что переводится как колдун
ок, а почему wizard?
Кстати да, поясните
Наколдовали закрытие дела? А колдунщики хороши (-:
А эти "колдунщики", о которых вы говорите. Они сейчас здесь с нами, в этой комнате?
Щас ещё какую-нибудь хуйню придумают похуже колдунщиков
Круууучууууу веееерчуууууу, бабло хооочуууууууу...
Это же монополия
эх, а обещали 30 миллиардов штрафа
почему "колдунщики"??
занесли официальную взятку 1.5 лярда, и делов то