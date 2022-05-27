Район в Астраханской области подал иск к принадлежавшей Тинькову La Datcha — он требует освободить участок земли Статьи редакции
По мнению властей, он входит в состав «особо охраняемых территорий».
- Арбитражный суд Москвы принял иск администрации Лиманского района Астраханской области к бывшей компании Олега Тинькова — «Ла Дача Астрахань», следует из картотеки суда. Внимание на это обратил Forbes.
- Повод для иска — земельный участок в Лиманском районе, где располагается одна из дач Олега Тинькова. Администрация требует признать недействительным соглашение о перераспределении земель и земельных участков и аннулировать регистрацию права на участок.
- Кроме того, администрация требует от «Ла Дача Астрахань» освободить участок, восстановить его своими силами в прежних границах и привести в состояние, «пригодное для использования по целевому назначению». По мнению властей, земля входит в состав «особо охраняемых территорий».
- По данным «Контур.Фокуса», Олег Тиньков владел 100% «Ла Дача Астрахань» до декабря 2016 года, затем акции перешли ко двум кипрским компаниям — Wurlan Holdings Limited и Nubelon Holdings Limited. С 29 апреля 2022 года владелец — Станислав Подольский.
- Тиньков использовал бренд La Datcha для сдачи в аренду своей недвижимости. 11 мая он рассказал, что продал российский бизнес La Datcha «по рыночной цене». В него входит незавершенный объект на Камчатке, «который строят финны», недвижимость в Астрахани и других местах.
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Конченные
… твари
Много лет всё всех устраивало, и какое совпадение - опала Тинькова и наезд чиновников на La Datcha
Совпадение. Не иначе)
У Олега все будет хорошо, переживать незачем)
А как по поводу дачи в Гелинжике которую ФСО охраняет?
Это другое..
Это Апарт-отель, пройдемте, товарищ, вы сказали фейк. На бутылку
дача в Геленджике принадлежит президенту США Джо Байдену.
Все что нужно знать о ведении бизнеса в России - в любой момент любые договора и документы могут быть признаны недействительным по абсолютно любому поводу.
Главное что бы бизнес был, а статья найдётся.
Справедливости ради стоит отметить, что это актуально для ЛЮБОЙ страны на планете)
Прошлая ава лучше была
Если вы предприниматель в России, то в вашем будущем уголовном деле просто перечислят всё, чем вы занимались как бизнесмен, время от времени вставляя фразу: "Имея при этом преступный умысел"
Нам он и нахуй не нужон этот ваш отдых
Идиоты видимо не в курсе, что такое договоры. Как-то же она там оказалась. Прежде всего, если территория охраняемая, то кто-то из этой администрации разрешил и всё подписал. Без уголовного дела в отношении ответственного лица из администрации всё это выглядит не просто как рейдерский захват, а как полное охуение и цирк.
Россия! Россия! Россия!
А если по делу: тут на уровне страны отжимают области у другой страны, а вы говорите про какой-то участок
Больше клонит на цирка.🤣
«Россия — это Нигерия в снегу»
Звучит как Снегерия
А президент Абача
В жёлтом
Порой задумываешься, а вдруг я себе накручиваю, и не так уж всë у нас и плохо, и вот читаешь подобное, и понимаешь, что на самом деле всë ещë хуже.
Человек инвестировал в ебеня и конечно все нахер хотят забрать. Про ебеня, кто ездил по России примерно понимает как выглядит инфраструктура даже в туристических точках, там её нет, даже дорог нет, едешь просто по гравию...
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2016/12/26/671295-shale-la-datcha
Одни мудаки сменили других и отжимают дачу третьего мудака.
Все нормально, ничего нового
Какое-то глупое упрощение и приравнивание всех
Отдать в собственность сыну губернатора?
Моему и вашему сыну не нужны, остаётся один кандидат - сын губернатора. Никто не против - дело решено.
Судя по тому что он «никому никогда взяток не давал» всё построено честно. И новые владельцы тоже решили взяток не давать по старой традиции. Но чинушам проще закрыть и уничтожить.
Джентльменам верят на слово?
Мы всегда рады инвесторам.
Походу олежа и здесь всех поимел
Я вижу, что наоборот - вас уже 5 человек ....
Путинские выхухоли. Россия обречена на хлопок в недалёком будущем
Губернатор Астраханскй области бывший охранник Путина, зачем таким инвестиции.
Решил выслужиться, а в результате опозорился.
Губернатор Башушкин с пулеметом
Талантливый управленец
При этом Олег Тинькофф просит сохранить Путину лицо….Зачем?
Сегодня ты ему сохранишь лицо, завтра эта тварь придумает что-нибудь типа все у кого фамилия на Т начинается подымать целину в Калмыкию
Чтобы погибло меньше людей, само по себе лицо путина никому не интересно
Перестал отстегивать и сразу про оопт вспомнили?
Раньше не была охраняемой?
интересно, всякие горки-№ находятся на не особо охраняемых территориях?
Больше скажу - большинство их и не охраняется и живут там обычные люди
МДА Олег подорвал ты пуканы мужчинам
Интересно, а почему суд по иску Астраханского района о земле в Астраханской области состоится в Москве? Никого не удивляет?
Почему кого-то это должно удивлять?
Юридическое лицо, которое владеет землёй зарегистрированно в Москве
Совпадение?
Не думаю
Ну то есть не понравилось "кому надо" твое СНТ ДНП ИЖС Деревня, назначил побыстрому "особой зоной" , снес все бульдозерами и счет бывшим жителям выписал, за снос, что бы не это самое.... Ну и ладненько. Можно вообще всю москву и Мо назначить "особой зоной" но отложить приговоры, что бы все жили на птичьих правах. Ну и каждому в платежку "штраф" рубликов на 500, что бы не это самое...смуту не наводили.