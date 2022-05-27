Право
Патриотический бас

Район в Астраханской области подал иск к принадлежавшей Тинькову La Datcha — он требует освободить участок земли Статьи редакции

По мнению властей, он входит в состав «особо охраняемых территорий».

  • Арбитражный суд Москвы принял иск администрации Лиманского района Астраханской области к бывшей компании Олега Тинькова — «Ла Дача Астрахань», следует из картотеки суда. Внимание на это обратил Forbes.
  • Повод для иска — земельный участок в Лиманском районе, где располагается одна из дач Олега Тинькова. Администрация требует признать недействительным соглашение о перераспределении земель и земельных участков и аннулировать регистрацию права на участок.
  • Кроме того, администрация требует от «Ла Дача Астрахань» освободить участок, восстановить его своими силами в прежних границах и привести в состояние, «пригодное для использования по целевому назначению». По мнению властей, земля входит в состав «особо охраняемых территорий».
  • По данным «Контур.Фокуса», Олег Тиньков владел 100% «Ла Дача Астрахань» до декабря 2016 года, затем акции перешли ко двум кипрским компаниям — Wurlan Holdings Limited и Nubelon Holdings Limited. С 29 апреля 2022 года владелец — Станислав Подольский.
  • Тиньков использовал бренд La Datcha для сдачи в аренду своей недвижимости. 11 мая он рассказал, что продал российский бизнес La Datcha «по рыночной цене». В него входит незавершенный объект на Камчатке, «который строят финны», недвижимость в Астрахани и других местах.
La Datcha в Астрахани

#новость #ladatcha

3404 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
58 комментариев
Написать комментарий...
Iks Ziger

Конченные

Ответить
Развернуть ветку
Danil

… твари

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Sendero

Много лет всё всех устраивало, и какое совпадение - опала Тинькова и наезд чиновников на La Datcha

Ответить
Развернуть ветку
Yola

Совпадение. Не иначе)

Ответить
Развернуть ветку
Bruce Robertson

У Олега все будет хорошо, переживать незачем)

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Кондратьев

А как по поводу дачи в Гелинжике которую ФСО охраняет?

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Это другое..

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ефимов

Это Апарт-отель, пройдемте, товарищ, вы сказали фейк. На бутылку

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

дача в Геленджике принадлежит президенту США Джо Байдену.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Д

Все что нужно знать о ведении бизнеса в России - в любой момент любые договора и документы могут быть признаны недействительным по абсолютно любому поводу.
Главное что бы бизнес был, а статья найдётся.

Ответить
Развернуть ветку
Bruce Robertson
Все что нужно знать о ведении бизнеса в России - в любой момент любые договора и документы могут быть признаны недействительным по абсолютно любому поводу

Справедливости ради стоит отметить, что это актуально для ЛЮБОЙ страны на планете)

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Юности вольная птица

Прошлая ава лучше была

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Если вы предприниматель в России, то в вашем будущем уголовном деле просто перечислят всё, чем вы занимались как бизнесмен, время от времени вставляя фразу: "Имея при этом преступный умысел"

Ответить
Развернуть ветку
Александр Шульга

Нам он и нахуй не нужон этот ваш отдых

Ответить
Развернуть ветку
neolol

Идиоты видимо не в курсе, что такое договоры. Как-то же она там оказалась. Прежде всего, если территория охраняемая, то кто-то из этой администрации разрешил и всё подписал. Без уголовного дела в отношении ответственного лица из администрации всё это выглядит не просто как рейдерский захват, а как полное охуение и цирк.

Ответить
Развернуть ветку
RKA

Россия! Россия! Россия!

А если по делу: тут на уровне страны отжимают области у другой страны, а вы говорите про какой-то участок

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Илья Попов

Больше клонит на цирка.🤣

Ответить
Развернуть ветку
Paul Denisevich

«Россия — это Нигерия в снегу»

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Звучит как Снегерия

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

А президент Абача

Ответить
Развернуть ветку
Anthony A.

В жёлтом

Ответить
Развернуть ветку
Александр У

Порой задумываешься, а вдруг я себе накручиваю, и не так уж всë у нас и плохо, и вот читаешь подобное, и понимаешь, что на самом деле всë ещë хуже.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Человек инвестировал в ебеня и конечно все нахер хотят забрать. Про ебеня, кто ездил по России примерно понимает как выглядит инфраструктура даже в туристических точках, там её нет, даже дорог нет, едешь просто по гравию...

https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2016/12/26/671295-shale-la-datcha

«Еще я хочу частный остров La Datcha – на…
Олег Тиньков рассказывает о своем новом туристическом проекте, ориентированном на богатых и…
www.vedomosti.ru
Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Одни мудаки сменили других и отжимают дачу третьего мудака.
Все нормально, ничего нового

Ответить
Развернуть ветку
Wyrmidon Kuningaz

Какое-то глупое упрощение и приравнивание всех

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Низовцев
привести в состояние, «пригодное для использования по целевому назначению»

Отдать в собственность сыну губернатора?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Моему и вашему сыну не нужны, остаётся один кандидат - сын губернатора. Никто не против - дело решено.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Шульга

Судя по тому что он «никому никогда взяток не давал» всё построено честно. И новые владельцы тоже решили взяток не давать по старой традиции. Но чинушам проще закрыть и уничтожить.

Ответить
Развернуть ветку
Птиц

Джентльменам верят на слово?

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Мы всегда рады инвесторам.

Ответить
Развернуть ветку
DN

Походу олежа и здесь всех поимел

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Я вижу, что наоборот - вас уже 5 человек ....

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Aleksandr Dubrovin

Путинские выхухоли. Россия обречена на хлопок в недалёком будущем

Ответить
Развернуть ветку
Иван Саблин

Губернатор Астраханскй области бывший охранник Путина, зачем таким инвестиции.
Решил выслужиться, а в результате опозорился.
Губернатор Башушкин с пулеметом

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Dubrovin

Талантливый управленец

Ответить
Развернуть ветку
Страшный пришелец

При этом Олег Тинькофф просит сохранить Путину лицо….Зачем?

Сегодня ты ему сохранишь лицо, завтра эта тварь придумает что-нибудь типа все у кого фамилия на Т начинается подымать целину в Калмыкию

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Чтобы погибло меньше людей, само по себе лицо путина никому не интересно

Ответить
Развернуть ветку
расслабленный пост-хипстер

Перестал отстегивать и сразу про оопт вспомнили?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Раньше не была охраняемой?

Ответить
Развернуть ветку
Иван

интересно, всякие горки-№ находятся на не особо охраняемых территориях?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Больше скажу - большинство их и не охраняется и живут там обычные люди

Ответить
Развернуть ветку
Тайгер Вудс пленник

МДА Олег подорвал ты пуканы мужчинам

Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Интересно, а почему суд по иску Астраханского района о земле в Астраханской области состоится в Москве? Никого не удивляет?

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Почему кого-то это должно удивлять?
Юридическое лицо, которое владеет землёй зарегистрированно в Москве

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Совпадение?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Не думаю

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Ну то есть не понравилось "кому надо" твое СНТ ДНП ИЖС Деревня, назначил побыстрому "особой зоной" , снес все бульдозерами и счет бывшим жителям выписал, за снос, что бы не это самое.... Ну и ладненько. Можно вообще всю москву и Мо назначить "особой зоной" но отложить приговоры, что бы все жили на птичьих правах. Ну и каждому в платежку "штраф" рубликов на 500, что бы не это самое...смуту не наводили.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 58 комментариев
null