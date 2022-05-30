Российские пользователи подали иск к владельцу Sony PlayStation на 280 млн рублей Статьи редакции
Они просят предоставить доступ к PlayStation Store и компенсировать моральный вред.
- 25 мая 2022 года Хорошевский райсуд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису компании. Об этом пишут «Ведомости», которые ознакомились с документом.
- 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки игр, а также компенсировать моральный вред — 280 млн рублей, по 10 млн рублей каждому.
- Условия использования программ Sony и законодательство России не предусматривают отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей», считают истцы. Односторонний отказ компании нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов.
- Sony приостановила поставки игр и устройств в Россию в начале марта 2022 года. Компания также остановила работу магазина PlayStation Store.
- Это не первый иск россиян к зарубежным сервисам из-за приостановки их работы в стране. В апреле пользователи подали два коллективных иска к Netflix. Первый из них — на 60 млн рублей — суд рассматривать отказался.
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Молодцы.
Бедные, не поиграют в эксклюзивы, какой сильный моральный вред это им нанесло. Придётся же потом ещё и к психологу несколько лет ходить, а то травма останется
Представь ты купил Теслу с автопилотом и прочими приколюхами, а тебе удаленно ее заблочили. Бедный! Пешком придётся ходить
Ты покупаешь устройство, которое как бы работает за счёт сервиса. Сервис пропадает, устройство никому не нужным становится. Вполне понятный иск и оправданный. Суммы только космические
Вы бы за сколько терпели?
По 10 миллионов каждому?
Мне кажется ущерб от приостановления Ps Store всё же ниже для каждого отдельного человека)
Не защищаю Sony, но просто выглядит сумбурно.
А как к ним присоединиться ?
Интересно, а почему не на Государство и лично на месье Путина?
Странно, ведь месье Путин виновник этого беспредела а крайними, ага, как всегда ищут не там.
Так вам и надо!
Спецоперация не вписана в форс-мажор, да ладно...)
Полагаю, потому что в договоре Sony не упоминается государство и мсье Путин.
"моральный вред — 280 млн рублей, по 10 млн рублей каждому"
Ребята на три порядка ошиблись. Впрочем, суд это исправит. Больше 10К же - редкость, насколько слышал.
Блин хороший способ заработка 👍
жаль плойку продал, тоже бы присоединился
Стоит также поступить в отношении Apple, в связи с закрытием доступа к Apple Pay