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Российские пользователи подали иск к владельцу Sony PlayStation на 280 млн рублей Статьи редакции

Они просят предоставить доступ к PlayStation Store и компенсировать моральный вред.

  • 25 мая 2022 года Хорошевский райсуд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису компании. Об этом пишут «Ведомости», которые ознакомились с документом.
  • 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки игр, а также компенсировать моральный вред — 280 млн рублей, по 10 млн рублей каждому.
  • Условия использования программ Sony и законодательство России не предусматривают отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей», считают истцы. Односторонний отказ компании нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов.
  • Sony приостановила поставки игр и устройств в Россию в начале марта 2022 года. Компания также остановила работу магазина PlayStation Store.
  • Это не первый иск россиян к зарубежным сервисам из-за приостановки их работы в стране. В апреле пользователи подали два коллективных иска к Netflix. Первый из них — на 60 млн рублей — суд рассматривать отказался.

#новость #sony #playstation

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12 комментариев
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Резиновый торшер

Молодцы.

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Автомат Томпсона

Бедные, не поиграют в эксклюзивы, какой сильный моральный вред это им нанесло. Придётся же потом ещё и к психологу несколько лет ходить, а то травма останется

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Ivan Poliakov

Представь ты купил Теслу с автопилотом и прочими приколюхами, а тебе удаленно ее заблочили. Бедный! Пешком придётся ходить

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Evgeny Afanasev

Ты покупаешь устройство, которое как бы работает за счёт сервиса. Сервис пропадает, устройство никому не нужным становится. Вполне понятный иск и оправданный. Суммы только космические

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Артем П.

Вы бы за сколько терпели?

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Reoptima

По 10 миллионов каждому?
Мне кажется ущерб от приостановления Ps Store всё же ниже для каждого отдельного человека)

Не защищаю Sony, но просто выглядит сумбурно.

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Andrey Solovjov

А как к ним присоединиться ?

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Евгений Столетов

Интересно, а почему не на Государство и лично на месье Путина?
Странно, ведь месье Путин виновник этого беспредела а крайними, ага, как всегда ищут не там.
Так вам и надо!
Спецоперация не вписана в форс-мажор, да ладно...)

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Слегка Придурковатый

Полагаю, потому что в договоре Sony не упоминается государство и мсье Путин.

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Слегка Придурковатый

"моральный вред — 280 млн рублей, по 10 млн рублей каждому"

Ребята на три порядка ошиблись. Впрочем, суд это исправит. Больше 10К же - редкость, насколько слышал.

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Icebreaker

Блин хороший способ заработка 👍
жаль плойку продал, тоже бы присоединился

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Дмитрий П

Стоит также поступить в отношении Apple, в связи с закрытием доступа к Apple Pay

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