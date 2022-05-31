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Правительство обяжет часть госбанков передать собранные ими биометрические данные россиян в​ Единую систему Статьи редакции

Как получать согласие на перенос данных от сдавших их граждан — вопрос открытый, говорят источники.

  • В мае 2022 года правительство России направило в четыре госбанка директиву, по которой нужно согласовать передачу биометрических данных организации и её «дочек» в полном объёме в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом пишет «Коммерсантъ».
  • Документ получили ВТБ, «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и крымский РНКБ, указывает издание. В последнем сообщили, что не собирают биометрию клиентов для себя, а выступают только посредником при регистрации клиентов-физлиц в ЕБС.
  • ВТБ «технологически полностью готов обеспечить исполнение требований законодательства и регулятора в данной сфере». «Россельхозбанк» должен был вынести вопрос на совет директоров 30 мая и «готов передать государству несколько сотен тысяч образцов». В «Промсвязьбанке» не ответили.
  • В будущем импорт биометрии может затронуть и крупнейшего игрока — «Сбер»: такое поручение уже готовится и «в случае согласования и утверждения правительством России» будет направлено в банк. Сроки передачи будут определены в поручении.
  • Источники «Ъ» на рынке выделяют при этом несколько проблем: данные из собственных биометрических баз банков не соответствуют строгим требованиям ЕБС. Также неясно, как получить согласия россиян на передачу биометрии из банка в Единую систему.
  • Один из собеседников считает, что так власти хотят «лишить участников рынка чувствительной информации, чтобы минимизировать риски утечек, одновременно получив большой пул данных». По его мнению, они хотят ускорить внедрение биометрии в государственные сервисы.
  • Банк России и «Ростелеком» запустили ЕБС 1 июля 2018 года, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. По данным регулятора, которые приводит «Ъ», в системе сейчас 236,4 тысячи пользователей. Сами банки собрали «миллионы» биометрических записей.

#новость #биометрия #банки

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42 комментария
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Sheluxa Pustota

Ого, как неожиданно. А в банке меня убеждали, что эти данные никуда и никогда не передадут :)

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Вадим Д.

Никогда и никуда, кроме как всегда и в ЕБС. Это такие специальные исключения.

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Телефунтик

Специсключения

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Wega

интересно есть ли что-то в договоре про это, или это сейчас не актуальный вопрос..

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Денис
Как получать согласие на перенос данных от сдавших их граждан — вопрос открытый, говорят источники.

Вы это о чём вообще? Какое согласие? Правительство уже не против, кого вы хотите, чтобы они спрашивали? Людей, лол?

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ivan krapivin

Биометрия
9 на 12
с наивной подписью «согласен»

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Вадим Д.

Ох уж это правительство со своими ебс-ами. Данных, начиная от ЗАГС-ов и всех прочих учреждений, где наши данные копятся, мало?

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Upollo Crash
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Жошы хан
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hd2gg

Желающие передать свою биометрию уже выстроились в очередь

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ART

Решение правительства - это голос народа. Народ за него голосовал и доверился ему. Вот напортачат с нашими данными, в следующий раз народ не будет его выбирать.

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Boz Atnik

Верно, если народ глуп в своей массе и не способен принимать самостоятельные решения, то это только проблема народа. Оккупационное иго лишь использует эти качества чтобы обеспечить доступ к государственным ресурсам для своего и союзных кланов.

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Dimitri

Когда ЕдРо последний раз без вбросов и манипуляций хоть в каком-то регионы выигрывало? В 2007?

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Gulbidin Ibroimov

В 2004

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Alexey Melikhov

А где там голоса населения, которые против [ркн]?

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Vad Nilov

Я как-то начитавшись что сдав биометрию можно обслуживаться удалённо во многих банках или ещё какие плюшки решил сдуру её сдать - это твоё изображение и голос.
Сдал, но с 4 попытки в 3-х банках.
В Сбере и ВТБ мне не удалось это сделать - я про общую биометрию ЕБС, а не отдельного банка, то нельзя, то микрофон не работает.
В Альфе со 2-ой попытки я сдавал биометрию 1,5 часа!!!! Там надо было произносить текст с определённой скоростью и программа его просто не воспринимала.
В банкоматах Сбера по биометрии 50% банкоматов не работают если стоят напротив окон или ещё чего.
Так что это всё пока на таком древнем уровне.

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Виктор Ефимов

чел ты..

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Не Олег

…занял очередь в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу

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Глупый кофе

Хорош

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Max Bernberg

То есть вкинуть биометрию в телефон неизвестно кому и куда - это нормально, а поделиться ей с гос.учреждением для оптимизации работы сервисов услуг - это плохо. Так и запишем в шизоидные повесточки

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Император Нолимоций

Мне для их западного майора не жалко. А для своего — еще как. «для оптимизации работы» — пхахаха; для оптимизации накуканивания и чтобы потом с треском проебать и на происки шпионов свалить они их собирают.

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Прогрессивный кубок

«Урааааааа», кричал товарищ полковник.

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Andrei M

ЗаЕБС.

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Лелик Плотников

Скоро…везде…на просторах интернета

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Non Existence
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Дмитрий Кедов
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selecadm

Теперь в Почта банк ни ногой.

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Bobrdobr

Всех под колпак

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Роман Н.

Ой

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Alex Flints

Ждём ещё одну новость об утечке

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Bookercatch

Один раз пришел в банк, сообразить и возразить не успел, так уже девочка биометрию взяла. Ни разу не пользовался

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Ivan Smirnoff

Упал, потерял сознание, очнулся, гипс?

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House M.D.
власти хотят «лишить участников рынка чувствительной информации, чтобы (1) минимизировать риски утечек, одновременно (2) получив большой пул данных

1 - вряд ли
2 - 146%

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Sophia Kononova

ммм....какие новости интересные
"минимизировать риски утечек, одновременно получив большой пул данных" детский лепет

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DN

Внезапно 🤣 биометрия с загранпаспортов уже есть, добавят биометрию банков, а там и авито можно приобщить к общественно полезной работе

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Wega

долго же они ждали, пока мы все свои пальчики прокатаем)

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неформат

все у кого есть загран итак откатали их и не в банке, а в мвд

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Максим Абдрахманов

Всё просто будет: как всегда в приложении появится сообщение об обновлении политики конфиденциальности и что его нужно принять для того чтобы дальше пользоваться приложением и т.п. - никто же их никогда не читает)

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Император Нолимоций

Я когда миллион лет назад купил PS3, при первом включении решил по приколу все прочитать: юзер агримент, tos и т.п.. Ну, что я вам скажу, эмоции были из разряда «Совсем, что ли, о..уели? А почему мне это не перед покупкой дают прочитать, а когда я уже домой принес?» По всем этим правилам я должен трижды душу продать, а имею право только на то, чтобы попросить ногу мне сломать еще в нагрузку.

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Alex McFly

У них на госуслугах яндекс.метрика) что вы возмущаетесь вообще?)

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Saladin Tagiev

Слова "великого лжецаря сея руси - ввп🤢🤮" - Потому что потому!🤣🤣

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Serpantin74

Но фоне новости, о том что в России запретят использовать зарубежные системы защиты, а наши без импортных технологий не могут противостоять крупным атакам плюс фактор человеческой тупизны, можно будет поискать эти данные на разных телгерамм каналах

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