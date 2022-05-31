«Разошлась во взглядах с государством»: Анастасия Татулова уйдёт с поста омбудсмена по защите малого и среднего бизнеса Статьи редакции
Она столкнулась с давлением на себя и семью и поняла, что устала.
Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова написала заявление об увольнении с поста общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства в апреле 2022 года, рассказала она в интервью с Forbes.
Сейчас заявление Татуловой находится в процессе оформления. Она покинет должность, которую занимала с июля 2020 года, когда передаст «следующему волонтёру» все текущие проблемы и вопросы.
Предпринимательница объяснила своё решение тем, что из-за «давления» её деятельность «стала попросту опасна» для нее и её близких. Какое это давление и в чём оно выражается, Татулова рассказывать отказалась. Кроме того, она пояснила, что её уход совпадёт с уходом с поста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, «в чью команду она приходила». Полномочия Титова заканчиваются 22 июня 2022 года.
Пока Татулова «доделывает важное»: в том числе обсуждает с ЦБ и ФНС вопросы по изменению налоговой системы и отмене блокировки счетов предприятий за неуплату налогов.
Она также помогает предпринимателям, которые присылают в её Telegram-канал обращения — их стало «гораздо больше». Татулова продолжит это делать даже после ухода с поста омбудсмена.
Также Татулова рассказала о влиянии «спецоперации» на её собственный бизнес. Март 2022 года сеть кафе «АндерСон» закончила с показателями «около нуля», а в апреле и мае получила прибыль. Прибыль фабрики упала на 65%, но после переработки меню и повышения цен бизнес смог вернуться к «плановой маржинальности».
Все мы иногда немного Анастасия)
Да и нечего делать приличным людям в государственной системе.
То, что ее не приняли, ничего не говорит о приличии.
главное, вовремя переобуться не забыть
Ну так а зачем потом ныть на каждом углу что государство хуевое, если такая логика? Непонятно…
Тут такое дело. Очевидно, не все приличные люди — нытики.
Но также очевидно, если чуть приглядеться, что 100% нытиков считает себя "приличными людьми". И тут уж им без таких сильных выводов, как "нечего делать приличным людям в государственной системе" никак обойтись не получается.
Неправильно вы мыслите, нужно во власть приличных пускать, а вы в комментарии их выпроваживаете. Так в болоте и будем жить до конца дней.
С добрым утром, соня. Полдень уже
Больше на сумерки похоже.
Я в последнее время почему то стал интересоваться биографиями людей, небольшая ретроспектива в историю всегда показывает каков был путь, откуда появились деньги, кто тут предприниматель, а кто мимо проходил, чего стоит тот или иной человек.
Ну давай уже вывод о данной мадаме на основе твоих наблюдений.
Биографию отца почитайте.
Да мне-то зачем, я такими вещами не интересуюсь.
Вот видите, и тогда гособоронзаказами начинают интересоваться совершенно другие люди
Устроилась в омбудсмены что бы легче открывались двери в госорганах. Всем надоела своей бесполезной критикой и двери открываться перестали. Поняла, что овчинка выделки не стоит и ушла. Ничего необычного. Главное при нытье, что все плохо и ужасно Андерсон рос в пандемию и сейчас вышел в "плановую маржинальность".
Какая-то детская интерпретация
Ну я таких насмотрелся в годы работы на службе, а вы продолжайте верить что омбудсмены за ваши права борятся. Ваше право
В пандемию в Андерсон вкачал денег Лебедев.
"...её деятельность «стала попросту опасна» для нее и её близких"
Это кому она дорогу перебежала?
Кстати, а как это её уход может совпадать с уходом с поста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, если последний ушёл год назад? Или она ещё год назад свинтила и только щас об этом рассказала?
Титова приплели который ушёл год назад, давайте ещё кого то приплетите
Так кто кого приплел?
Чубайса можно)
слава богу, лоббировала через истерики удобные для нее ставки аренды, гнать таких, как она.
По защите кого?
Как я понял, она спасала от проверок, штрафов, тех, кто не хочет платить налоги
Ждем министром терь или прокурором?
Ты пост жопой читал что ли?
блэт да она терлась там вечно с собэниным, где они пытались изобразить диалоги власти и бизнеса, собственно как и титов этот. клоунада полнейшая. лекция для колхозников
Боже мой да всем....
Не знаю как насчёт общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, а вот «АндерСон» – классно готовят очень вкусные сладости, хотя цены у них да, выше среднего!
Боролась за права - но ни чего не наборола, а как только покровитель потерял полномочия - она сразу слилась. А уж слушать про какие-то опасности, но не говорить про какие - ещё больше наводит на мысли, что эта женщина продвигала только свои интересы и интересы знакомых....
Это та самая предпринимательница, которая поехала на форум предпринимателей пару лет назад, а там входной билет под миллион рублей. И это на форум, обсуждающий проблемы малого бизнеса.
Не форум предпринимателей, а Международный экономический форум. Не два миллиона, а 960 тыс. Не поехала, а отказалась за деньги. Выступила бесплатно.
- Лазарь Семенович, а правда, что вы в лотерею «Волгу» выиграли три дня назад?
- Да, Семочка, да. Правда. Только не три дня назад, а неделю уже как.
- Здорово как!
- М-да. Только не «Волгу», а три рубля. И не в лотерею, а в Домино, в «козла». И не выиграл, а проиграл.
за миллион она как раз отказалась, а за бесплатно поехала. пмэф это как бы совсем не про малый бизнес.
Отчего-то подумалось, что это бизнес мог бы присылать для работы с государством своего представителя, а не государство назначало человечка по курированию всяких жуликов
К Татуловой вопросов нет, пару видео с ней видел, вроде она за здравый смысл и предпринимательство
Да, пару видео из интернета очень многое говорят о её достижениях на почту омбудсмена 🤦♂️
давайте в омбудсмены Потапенко, пустышка, а щеки надувает не хуже любого предпринимателя и не устает
Матвиенко. Она отлично в бизнес-процессах разбирается. Опять же про гвозди знает.
Терешкову уж тогда лучше
Один человек топит другого и говорит третьему: - защищай его.
Возможно что-то произойдет что повлияет на решение и передумает 🤔
Великая потеря
Жаль...