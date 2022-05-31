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«Разошлась во взглядах с государством»: Анастасия Татулова уйдёт с поста омбудсмена по защите малого и среднего бизнеса Статьи редакции

Она столкнулась с давлением на себя и семью и поняла, что устала.

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Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова написала заявление об увольнении с поста общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства в апреле 2022 года, рассказала она в интервью с Forbes.

Сейчас заявление Татуловой находится в процессе оформления. Она покинет должность, которую занимала с июля 2020 года, когда передаст «следующему волонтёру» все текущие проблемы и вопросы.

Фото: Андрей Стекачев/Inc

Предпринимательница объяснила своё решение тем, что из-за «давления» её деятельность «стала попросту опасна» для нее и её близких. Какое это давление и в чём оно выражается, Татулова рассказывать отказалась. Кроме того, она пояснила, что её уход совпадёт с уходом с поста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, «в чью команду она приходила». Полномочия Титова заканчиваются 22 июня 2022 года.

Хотела бы все-таки вернуться к тому, что я, прежде всего, предприниматель, а не общественный деятель, и уж тем более не политик. Я честно два года отпахала и перед отпуском поняла: я так устала, что нет больше никаких сил. Последнее время 1% своего времени я трачу на себя, 2% — на семью, 5% — на собственный бизнес, который мне интересен, а остальное — на попытки изменить мир.

И, честно говоря, сейчас это не приносит мне удовлетворения совсем. Я считаю, то, что я могла сделать на этом месте, я сделала. Любой управленец вам скажет, что ручное разруливание — нормально в период выстраивания процесса. Но когда ситуация не меняется, это демотивирует. Мне кажется, мы совсем разошлись во взглядах с государством на то, что надо делать.

Анастасия Татулова
основательница сети семейных кафе «АндерСон»

Пока Татулова «доделывает важное»: в том числе обсуждает с ЦБ и ФНС вопросы по изменению налоговой системы и отмене блокировки счетов предприятий за неуплату налогов.

Она также помогает предпринимателям, которые присылают в её Telegram-канал обращения — их стало «гораздо больше». Татулова продолжит это делать даже после ухода с поста омбудсмена.

Работу по помощи все равно бросить невозможно, поэтому этот канал останется. Там есть уже команда, которая научилась быстро разруливать проблемы, подключим туда и нового омбудсмена, когда он будет.

Анастасия Татулова
основательница сети семейных кафе «АндерСон»

Также Татулова рассказала о влиянии «спецоперации» на её собственный бизнес. Март 2022 года сеть кафе «АндерСон» закончила с показателями «около нуля», а в апреле и мае получила прибыль. Прибыль фабрики упала на 65%, но после переработки меню и повышения цен бизнес смог вернуться к «плановой маржинальности».

#новость #татулова #андерсон

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46 комментариев
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Андрей Грачев

Все мы иногда немного Анастасия)

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Виктор Абрамов

Да и нечего делать приличным людям в государственной системе.

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Знатный Тролль

То, что ее не приняли, ничего не говорит о приличии.

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Boz Atnik

главное, вовремя переобуться не забыть

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Внешний хот-дог

Ну так а зачем потом ныть на каждом углу что государство хуевое, если такая логика? Непонятно…

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Антон

Тут такое дело. Очевидно, не все приличные люди — нытики.
Но также очевидно, если чуть приглядеться, что 100% нытиков считает себя "приличными людьми". И тут уж им без таких сильных выводов, как "нечего делать приличным людям в государственной системе" никак обойтись не получается.

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Светлана Завацкая

Неправильно вы мыслите, нужно во власть приличных пускать, а вы в комментарии их выпроваживаете. Так в болоте и будем жить до конца дней.

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Повышенный историк
Мне кажется, мы совсем разошлись во взглядах с государством на то, что надо делать.

С добрым утром, соня. Полдень уже

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Джахор Дырдырдаев
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Константин Кузнецов

Больше на сумерки похоже.

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Роман Рабочий

Я в последнее время почему то стал интересоваться биографиями людей, небольшая ретроспектива в историю всегда показывает каков был путь, откуда появились деньги, кто тут предприниматель, а кто мимо проходил, чего стоит тот или иной человек.

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Слегка Придурковатый

Ну давай уже вывод о данной мадаме на основе твоих наблюдений.

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Цкуро Бесцветный

Биографию отца почитайте.

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Слегка Придурковатый

Да мне-то зачем, я такими вещами не интересуюсь.

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Юности вольная птица

Вот видите, и тогда гособоронзаказами начинают интересоваться совершенно другие люди

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Blackrock

Устроилась в омбудсмены что бы легче открывались двери в госорганах. Всем надоела своей бесполезной критикой и двери открываться перестали. Поняла, что овчинка выделки не стоит и ушла. Ничего необычного. Главное при нытье, что все плохо и ужасно Андерсон рос в пандемию и сейчас вышел в "плановую маржинальность".

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Дмитрий Ковач

Какая-то детская интерпретация

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Blackrock

Ну я таких насмотрелся в годы работы на службе, а вы продолжайте верить что омбудсмены за ваши права борятся. Ваше право

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Знатный Тролль

В пандемию в Андерсон вкачал денег Лебедев.

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Слегка Придурковатый

"...её деятельность «стала попросту опасна» для нее и её близких"

Это кому она дорогу перебежала?

Кстати, а как это её уход может совпадать с уходом с поста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, если последний ушёл год назад? Или она ещё год назад свинтила и только щас об этом рассказала?

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Nesterov Igor

Титова приплели который ушёл год назад, давайте ещё кого то приплетите

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Blackrock
Кроме того, она пояснила, что её уход совпадёт с уходом с поста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, «в чью команду она приходила».

Так кто кого приплел?

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Слегка Придурковатый
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Заур Каргинов

Чубайса можно)

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svnchez

слава богу, лоббировала через истерики удобные для нее ставки аренды, гнать таких, как она.

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Джахор Дырдырдаев

По защите кого?

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Mik Petrov

Как я понял, она спасала от проверок, штрафов, тех, кто не хочет платить налоги

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Sergey Vasiliev

Ждем министром терь или прокурором?

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Виктор Корнеплод

Ты пост жопой читал что ли?

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Sergey Vasiliev

блэт да она терлась там вечно с собэниным, где они пытались изобразить диалоги власти и бизнеса, собственно как и титов этот. клоунада полнейшая. лекция для колхозников

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Murad Mustafayev

Боже мой да всем....

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Вадим Д.

Не знаю как насчёт общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, а вот «АндерСон» – классно готовят очень вкусные сладости, хотя цены у них да, выше среднего!

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Александр

Боролась за права - но ни чего не наборола, а как только покровитель потерял полномочия - она сразу слилась. А уж слушать про какие-то опасности, но не говорить про какие - ещё больше наводит на мысли, что эта женщина продвигала только свои интересы и интересы знакомых....

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Kesha Pazzy

Это та самая предпринимательница, которая поехала на форум предпринимателей пару лет назад, а там входной билет под миллион рублей. И это на форум, обсуждающий проблемы малого бизнеса.

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Колько Гернет

Не форум предпринимателей, а Международный экономический форум. Не два миллиона, а 960 тыс. Не поехала, а отказалась за деньги. Выступила бесплатно.

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Юности вольная птица

- Лазарь Семенович, а правда, что вы в лотерею «Волгу» выиграли три дня назад?
- Да, Семочка, да. Правда. Только не три дня назад, а неделю уже как.
- Здорово как!
- М-да. Только не «Волгу», а три рубля. И не в лотерею, а в Домино, в «козла». И не выиграл, а проиграл.

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Garmonbon

за миллион она как раз отказалась, а за бесплатно поехала. пмэф это как бы совсем не про малый бизнес.

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Владимир Торопов

Отчего-то подумалось, что это бизнес мог бы присылать для работы с государством своего представителя, а не государство назначало человечка по курированию всяких жуликов
К Татуловой вопросов нет, пару видео с ней видел, вроде она за здравый смысл и предпринимательство

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Грамотный кот

Да, пару видео из интернета очень многое говорят о её достижениях на почту омбудсмена 🤦‍♂️

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Boris Sokolov

давайте в омбудсмены Потапенко, пустышка, а щеки надувает не хуже любого предпринимателя и не устает

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Константин Кузнецов

Матвиенко. Она отлично в бизнес-процессах разбирается. Опять же про гвозди знает.

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Юрий

Терешкову уж тогда лучше

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Аркадий Салопов

Один человек топит другого и говорит третьему: - защищай его.

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Егор Томин

Возможно что-то произойдет что повлияет на решение и передумает 🤔

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Stan Vuytcz

Великая потеря

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Anderson Silva

Жаль...

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