Минэкономразвития предложило обнулить налог на прибыль для технологических компаний, не попавших под льготы для ИТ Статьи редакции
Среди таких — производители электрооборудования, транспорта, медоборудования и другого с выручкой от 1 млрд до 15 млрд рублей.
- Ведомство хочет создать льготный налоговый режим для отдельных компаний — разработчиков и производителей высокотехнологичных товаров, которые не включены в реестр ИТ-компаний и не выпускают электронную продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на подготовленный законопроект.
- Он направлен на «зрелые» технологические компании с выручкой от 1 млрд до 15 млрд рублей, которые находятся в сложном положении из-за «текущей макроэкономической ситуации». Минэкономразвития предлагает освободить их от налога на прибыль и имущество, а также снизить им ставки страховых взносов с 15 до 7,6%.
- Льготы будут действовать в течение 10 лет для компаний без госучастия, которые занимаются производством электрооборудования, транспортных средств, летательных аппаратов, медоборудования, химических веществ и продуктов, лекарственных средств и другого.
- Чтобы претендовать на них, доля выручки от продажи разработанных и произведённых товаров должна составлять не менее 70% от общей. Также объём дивидендных выплат в течение трёх последних лет не должен превышать 15% от налоговой базы по налогу на прибыль.
- Аккредитацией займётся Минэкономразвития, оно же сформирует реестр, в который попадёт не более 850 компаний. Ключевым условием получения льгот станет приоритет инвестиций перед дивидендами, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития, подтвердив разработку законопроекта. По его словам, документ внесут в правительство в июне.
- В России для ИТ-отрасли действуют льготы: например, с марта 2022 года сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии, действуют и другие меры поддержки. Также действует налоговый манёвр для ИТ-отрасли: для этого нужно, чтобы 90% выручки приходилось на разработку ПО, а в штате было не меньше семи человек.
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С выручкой от 1 млрд до 15 млрд - как же плохо чувствуют себя эти компании, а ещё хуже чувствуют себя чиновники получающие откаты...
Я к тому, что пенсионеры и рабочие с копечными зарплатами, разные работники гос. организаций - чувствуют себя отлично и готовы по 20% оплачивать НДС, готовы до 50% отдавать с зарплат налогов...
ИП и самозанятый с оборотами до миллиона в месяц - вообще шикарно проводят время на мальдивах - от полученных сверх доходов....
Российское правительство продолжает делает из России - страну чудес!!!
Тоже не понимаю смысл обнулять налоги для одного эффективного бизнеса с выручкой 1000 млн рублей, когда можно обнулить для тысячи бизнесов с выручкой в 1 млн рублей.
Возможно, логика в том, что с 1000 млн рублей налоговая экономия будет 50 млн рублей и можно на эти деньги сильнее ускорить экономику — реально что-то сделать, а с 1 млн рублей будет всего 50 тыс. рублей, и они просто растают в карманах.
Смысл - в лобби и в том, что в России большинство крупных компаний - это компании принадлежащие друзьям, родственникам чиновников - вот они и продвигают свои интересы, за счёт обычных граждан.
Ну так правильно, люди новая нефть, да и силовой аппарат простаивать не должен
Люди - новая нефть, точно не для российского правительства. Потому что в здравом уме так руководить страной с огромными территориями и природными богатствами - это ещё нужно постараться...
Даже узбеками стало не выгодно работать в России...
Почему не для российского? Знаете мне ваш коммент напомнил старую сатиру от «Фитиля»
https://youtu.be/XIRuZUnPXPw
Почему - потому что для перекачки нефти, газа, металлов, леса за границу - столько людей не требуется.
Всё остальное это балласт - постоянно что-то требующий...
Ну, 50 млн так же могут растаять в карманах как и 50 тысяч. Просто на корпоративах не будут говорить что "у нас многа денех" (с).
Я больше скажу: 50 млн тают по карманам гораздо быстрее 50-ти тысяч (-:
Ой, да эти простые люди многие пишут/говорят что-то вроде: "Ну немного повысились цены. всегда повышаются" или "Везде в мире инфляция и цены повысились" и т.д. и т.п., так что правительство и не парится, потому что за них ТВ отработало
То есть толстосумов решили освободить от налогов. Я тут питон учу, может коммуналку мне отмените?
В ответ на столь наглое предложение, можем только рекомендовать душить, а не учить питон. С уважением, Минэкономразвития.
Вы ещё не прогроммист, когда станете им, тогда и обращайтесь (сарказм) :)
Где выучились на программиста, вот туда и обращайтесь.
И это тоже)
Для этого вам необходимо:
- доказать, что вы находитесь в сложном финансовом положении из за текущей макроэкономической ситуации;
- предоставить минэку данные о своем пет-проекте;
- раскрыть долю выручки от него в общей структуре доходов
Россия, когда тракторный завод получил льготы
Это продукция тракторного завода города Волгоград летает?
Зачем нам малый бизнес, давайте обнулим налоги крупному и обязательно банкам, чтобы скупили всё, что приносит хоть какую-то прибыль на корню, а потом переложим налоговое бремя на население.
Может комиссию за снятие наличных с кредитных карт обнулите для начала?
Сейчас заплачет альфа банк)
Вы обидели Альфа-банк(
А как это поможет банкам?)))
Технологические компании сейчас
так забавно наблюдать как правительство пытается в кратчайшие сроки восстановить то, что теряла несколько лет
Правительство как раз ни чего и не теряло - достаточно посмотреть на их растущие доходы год от года...
Теряют граждане страны - но общение с гражданами России показало что: большинство ни чего не хочет делать ради собственного благополучия и благополучия сограждан. У русского виноваты все - кроме него самого.
А главное - кто ещё, кроме тех кто сейчас ворует миллиарды - ведь вокруг "враги" - НАТО, США, засланцы в правительстве....
Альфа банк это банк дьявола. Коментарии закрыты в Телеграмме только у альфа банка.
Поддержка не более 850 компаний с миллиардной выручкой.
Да, согласен – там и людей много работает, и поддержка никому не помешает.
Но почему бы не ослабить вожжи и для тех, кто не настолько «крут и оборотист»? Когда уже появятся реальные меры поддержки, а не вялые полумеры по принципу "наляпаем ща, всё равно их мало, сильно не убудет"?
Будет любопытно посмотреть на конкретизированные требования