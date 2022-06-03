Он отметил, что доля российского ПО в промышленности не превышает 25%, — и предложил помощь бизнесу, чтобы это исправить.

Правительство разработало поправки, которые предусматривают снижение налога на прибыль для компаний, внедряющих инновационные отечественные технологии, в том числе в области искусственного интеллекта. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на выступление премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам Мишустина, сейчас доля российских ИТ-решений в промышленности России не превышает 25%. Речь об управлении данными о продукции, диспетчеризации, сборе информации со станков и другом.

Он предложил бизнесу помочь с разработкой отраслевых программных решений и программно-аппаратных комплексов — в том числе, с покрытием расходов и поиском команд.

Например, под внедрение таких продуктов правительство может предоставить компаниям льготные кредиты. Это касается ключевых отраслей промышленности: добывающей, нефтеперерабатывающей, химической, пищевой, легкой, металлургии, машиностроения, фармацевтики, электроэнергетики, радиоэлектроники.

В России действуют льготы для ИТ-отрасли: например, с марта 2022 года сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии, действуют и другие меры поддержки. Также действует налоговый манёвр для ИТ-отрасли: для этого нужно, чтобы 90% выручки приходилось на разработку ПО, а в штате было не меньше семи человек.

В мае Минцифры объявило, что создаст критерии для включения банков в список аккредитованных ИТ-компаний летом 2022 года. В июне Минэкономразвития предложило обнулить налог на прибыль для технологических компаний, не попавших под льготы для ИТ-отрасли.