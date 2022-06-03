Мишустин предложил снизить налог на прибыль для российских ИИ-разработчиков Статьи редакции
Он отметил, что доля российского ПО в промышленности не превышает 25%, — и предложил помощь бизнесу, чтобы это исправить.
Правительство разработало поправки, которые предусматривают снижение налога на прибыль для компаний, внедряющих инновационные отечественные технологии, в том числе в области искусственного интеллекта. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на выступление премьер-министра Михаила Мишустина.
По словам Мишустина, сейчас доля российских ИТ-решений в промышленности России не превышает 25%. Речь об управлении данными о продукции, диспетчеризации, сборе информации со станков и другом.
Он предложил бизнесу помочь с разработкой отраслевых программных решений и программно-аппаратных комплексов — в том числе, с покрытием расходов и поиском команд.
Например, под внедрение таких продуктов правительство может предоставить компаниям льготные кредиты. Это касается ключевых отраслей промышленности: добывающей, нефтеперерабатывающей, химической, пищевой, легкой, металлургии, машиностроения, фармацевтики, электроэнергетики, радиоэлектроники.
- В России действуют льготы для ИТ-отрасли: например, с марта 2022 года сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии, действуют и другие меры поддержки. Также действует налоговый манёвр для ИТ-отрасли: для этого нужно, чтобы 90% выручки приходилось на разработку ПО, а в штате было не меньше семи человек.
- В мае Минцифры объявило, что создаст критерии для включения банков в список аккредитованных ИТ-компаний летом 2022 года. В июне Минэкономразвития предложило обнулить налог на прибыль для технологических компаний, не попавших под льготы для ИТ-отрасли.
А у них что есть прибыль? Если не считать тех, кто делает распознавание по лицам, силуэтам, теням и тд
У нас есть
Больше всего мне нравится предложение о льготной ипотеке.) Да в нынешней ситуации таким профессионалам надо вообще бесплатно квартиры давать.
как в союзе
Ну да, просто без возможности продажи и коммерческого использования. И с возможностью выкупа по льготной цене.) Это было бы гораздо эффективнее.
Это коррупционная история, нахер надо. Бесплатные квартиры зло
Нет, ну в таком случае вообще бессмысленно что-то предпринимать, потому что если даже такие серьёзные вопросы подвержены опасности коррупционных расхищений, то ипотеку в таком государстве брать я бы точно не стал. =D
В таком случае, страна превратиться в ITlandia, по крайней мере на бумагах
Не только по IT.)
Что опять не так?
Любопытно. Именно «ИИ-разработчиков»?
Так и просится саркастичное: «велика ли прибыль у российских ИИ-разработчиков». Но это мальчишество. Есть у нас разрабы и очень серьёзные.
Не знаю как у них с прибылью, но помощь не помешает. А вот ипотеки для предельного суженного круга людей и отсрочка от армии, ну, такое себе подспорье.
И все нормальные экономические меры надо как-то форсировать, а не жевать: вот если будет так, то мы через полгодика, глядишь и...
Кадры готовить надо; образовательные программы; преподавателей из этого века; бюджетные места 100% и целые факультеты/специальности открывать постепенно. Да, это очень долгосрочно, но так планирование и развитие и работает.
Если где-то снижают, то где-то повысят. Пенсионный возраст и все такое)
Уровень жизни?
Мама меня учила громко не смеяться)
Это у меня нервное про уровень жизни, посмотрела просто видео "Самый опасный город России" про Киселёвск, отойти не могу. Уровень.
Пусть пользуется работниками РКН. На этом все :-)
А симки и так налог не платят.
те во всей остальной промышленности доля российского превышает 25%?
Всё для обладателей лучших мозгов?)
В ИТ b2c секторе много сервисов и приложений мирового уровня (такси, еда, мессенджеры, финтех и т.п.). Думаю из-за того, что тут "чистая" конкуренция - конкуренция за конечного пользователя, который голосует рублем и ногами. С корпоративным сектором и промышленностью ситуация иная - при приобретении ПО не всегда принимаются рыночные решения, особенно, если закупка большого объема и есть много заинтересантов, поэтому, конечно, государство может пытаться стимулировать, но кажется эффекта не будет, придет побеждать в закупках или грантах очередная дочка какой-нибудь госкорпорации с неконкурентноспособным продуктом.
Да меры так-то на самом деле и не совсем плохие.
Просто блять почему все делается тогда, пока петух в жопу не клюнет...
Наверное всё таки в сегодняшней ситуации надо налог на прибыль у всех компаний уменьшать.... НДС 20 % отдай. Прибыль 20% отдай. НДФЛ 13%. И это без 35% которые за соцстрах и пфр))
Из того что видел лично посл. много лет, 80% внедрятелям "искусственного интеллекта" место на нарах, а не в списках льгот. Как только слышите вой про ИИ - осознавайте что, скорее всего, перед вами очередной шарлатан и скамер уровня Лени Голубкова.
Причем в РФ эта дурка в меньшей степени - тут еще пара сальных разрабов часто реально пытаются натянуть сову на глобус с тенсорфлоу и высрать им какие-то резалты (конечно бессмысленные), а вот штаты же практически полностью забиты ушлыми разводилами, которые продают иф-элсы (в лучшем случае) или обертку над ручным трудом азиатов (в худшем) лохам-инвесторам.