Минцифры решило ужесточить наказание за неправильную обработку биометрии: от 100 тысяч рублей штрафа до 10 лет тюрьмы Статьи редакции
Уголовный срок будет грозить только в крайнем случае — например, при тяжких последствиях за умышленный подлог биометрии.
- Минцифры подготовило проекты поправок в КоАП и УК, которые устанавливают ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. Документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на них обратил «Коммерсантъ».
- Согласно поправкам в КоАП, штраф за нарушения работы с биометрией составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — для юрлиц.
- За обработку биометрии без аккредитации грозит от 300 тысяч до 600 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 млн рублей — для юрлиц.
- Согласно поправкам в УК, за умышленное внесение в Единую биометрическую систему (ЕБС) «заведомо недостоверных сведений» будут грозить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные или обязательные работы, временный запрет занимать определённые должности или лишение свободы на срок до пяти лет, а при тяжких последствиях — до 10 лет.
- Под недостоверными сведениями понимается ситуация, например, когда сотрудник, внося данные, подменил их так, что биометрия не будет совпадать с информацией из паспорта. Если неверные данные привели к ущербу для граждан и бизнеса, но их внесли по ошибке или халатности, лишать свободы не будут.
- По словам Минцифры, цель поправок — повысить защищенность биометрической информации. По мнению ведомства, это повысит уровень доверия граждан к этой технологии, и она станет более востребованной.
- Банк России и «Ростелеком» запустили ЕБС 1 июля 2018 года, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. В декабре 2021 года она получила статус государственной информационной системы.
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Справедливо. Ещё бы за слив данных штраф от оборота, так может и более ответственно относились к данным
Отлучать от кормушки – пострашнее уголовки будет.
Вопрос: штраф за каждый факт косяка с обработкой, интересно?
Авито бы нагнули, которые заставляют в камеру головой вертеть, при этом заявляют, что это не биометрические данные.
Еще в Госдуме предложили убрать из Уголовного кодекса все нерeнтабельные cтатьи