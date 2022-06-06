Волож планирует оспорить санкции ЕС, сообщили в «Яндексе» Статьи редакции
Топ-менеджер попал под европейские санкции 3 июня и ушёл со всех постов в компании.
- Совет директоров «Яндекса» назвал санкции против сооснователя компании Аркадия Воложа «совершенно несправедливыми» и «основанным на неточном представлении об Аркадии и том, что такое “Яндекс”», говорится в его сообщении.
- После попадания под санкции ЕС в начале июня 2022 года, Волож ушёл с поста гендиректора группы и руководящих должностей в её международных дочерних структурах, а также покинул совет директоров.
- В сообщении «Яндекса» отмечается, что несмотря на это, совет окажет «любую возможную поддержку компании и Аркадию», поскольку он стремится обжаловать введённые санкции.
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Ничего личного, Аркадий, это алгоритмы Евросоюза так работают
Наблюдается повышенный спрос на нормальных людей
Как такси связано с погодой также и санкции связаны со «спецоперацией»
Колдунщики
Он и не выключался )
Сыну Дмитрия Медведева отозвали визу в США. Илья Медведев должен покинуть Штаты в течении двух суток.
Это куда интереснее.
Давно пора всех детей выслать, пусть тут с нами в говне живут
В болоте.
Это чья такая красота?
Берлога это.
Где-то тут Настоящий детектив снимали
Нормально вы себя жуком навозником обозвали )
Медведев уже отреагировал
"Медведев заявил, что шестой пакет санкций ЕС приведет к революционной ситуации в мире!"
А он прав, революция не за горами) не будем забывать что царю в этом году уже 70 будет.
В меру упитанный мужчина в полном расцвете сил
Он что уже схему ранжирования новостей поменял? На что надеется?
Новости проданы вк (-:
Аркадий вперед! ))
Так Волож, в отличие от Фридмана, имеет возможность оплатить услуги уборщицы и не обязан жить на 2500€/мес. В чём, собственно, проблема? Проблем нет.
"Совет директоров «Яндекса» назвал санкции против сооснователя компании Аркадия Воложа «совершенно несправедливыми»"-Ну да,а остальные санкции очень справедливые ко всем
Простите, а что несправедливого в санкциях? Справедливо будет когда всу в контрнаступление пойдут и вернут границы 1991, признанные в том числе РФ ( до прихода гбшников к власти)
— а чего это вы Воложа в санкции-то включили?
— а это не мы, это алгоритмы такие!
намечается что-то интересное)) посмотри, что в итоге выйдет
да нихуя интересного не намечается. Дети олигархов из нового света лезут в старый свет, а тут самим местным непролезть. В итоге порешали снова захуярить из России СССР, наебашить новых заводов добывающих, золоторудных шахт и прочей поебени.
Шойгу приезжал в Новосибирск год назад - рассказывал о строительстве трёх городов в тайге. А нахуя там три НОВЫХ города, если не для шахт и рудников???? Да и вообще КТО заказчик строительства этих городов???
Вот и Волож с Тиньковым отдали всё, лишь бы за забором концлагеря не остаться. И просятся на выход.
Новые концлагеря трудовые намечаются, нихуя в них нет интересного.
Новорусскими заселять.
1) Кто заказчик строительства?
2) Нет там ни рек, ни озёр, где хотят строить эти города. Это не для богатых города, а для каторжан.
1) Министерство обороны.
2) Куда то же надо расселять из того, что останется от городов Донецкой и Луганской областей. Мы же не звери, что бы как при раннем совке заниматься массовыми расстрелами.
1) Министерство обороны не может быть заказчиком строительства городов для беженцев. Функции минобороны - охранять и оборонять, вести боевые действия.
2) расселить не проблема, проблема обеспечить работой население, чтобы самообеспечивало себя... ну мысль верная и она никак не противоречит созданию новых шахт и рудников для переселяемых шахтёров из Донбаса.
Мы же не звери, что бы как при раннем совке заниматься массовыми расстрелами.
ну демонстрантов же пиздят дубинками, скажут стрелять - будут стрелять.
нужны бесплатные рабы для создания новой инфраструктуры для западного капитализма. Также как сто лет назад.
https://www.youtube.com/watch?v=AADNFFS3Sb4
Планировать можно, а вот оспорить хз..)
Просто интересно: с кем он будет оспаривать это решение? Россия где медленно, а где быстро выходит (а где-то нас просто исключают) из различных международных организаций и институтов. Чтобы туда обратиться, видимо, нужно заявить себя, к примеру, беженцу по политическим.
Как можно бороться с зарубежной бюрократией, которая не принимает обращений и возражений от граждан РФ?
Просто не знаю сколько и каких гражданств у Воложа. Но есть подозрение, что в этом вопросе ничего не получится у него.
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Нету такого
Я думаю пара скринов из яндекс новостей обломают его адвокатов в суде
Всегда можно сказать, что это алгоритмы агрегации новостей.
На броневик