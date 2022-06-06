Право
Искренний пришелец

Волож планирует оспорить санкции ЕС, сообщили в «Яндексе» Статьи редакции

Топ-менеджер попал под европейские санкции 3 июня и ушёл со всех постов в компании.

  • Совет директоров «Яндекса» назвал санкции против сооснователя компании Аркадия Воложа «совершенно несправедливыми» и «основанным на неточном представлении об Аркадии и том, что такое “Яндекс”», говорится в его сообщении.
  • После попадания под санкции ЕС в начале июня 2022 года, Волож ушёл с поста гендиректора группы и руководящих должностей в её международных дочерних структурах, а также покинул совет директоров.
  • В сообщении «Яндекса» отмечается, что несмотря на это, совет окажет «любую возможную поддержку компании и Аркадию», поскольку он стремится обжаловать введённые санкции.

Вместо того, чтобы вводить санкции, Аркадия следовало бы похвалить за строительство с нуля одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний в России и одной из самых инновационных компаний в Европе.

совет директоров «Яндекса»

#новость #аркадийволож #яндекс

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38 комментариев
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Drunkenmaasta

Ничего личного, Аркадий, это алгоритмы Евросоюза так работают

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Илья Михайлов

Наблюдается повышенный спрос на нормальных людей

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Ruslan Yestemessov

Как такси связано с погодой также и санкции связаны со «спецоперацией»

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Газетный парфюмер

Колдунщики

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Gen Tech
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Борис Супонев

Он и не выключался )

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Pavel Petel

Сыну Дмитрия Медведева отозвали визу в США. Илья Медведев должен покинуть Штаты в течении двух суток.

Это куда интереснее.

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SilanseR

Давно пора всех детей выслать, пусть тут с нами в говне живут

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Pavel Petel

В болоте.

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Елена Кошкина

Это чья такая красота?

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Pavel Petel

Берлога это.

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Alex Flints

Где-то тут Настоящий детектив снимали

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Верующий историк

Нормально вы себя жуком навозником обозвали )

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Константин Кузнецов

Медведев уже отреагировал
"Медведев заявил, что шестой пакет санкций ЕС приведет к революционной ситуации в мире!"

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Big Boss

А он прав, революция не за горами) не будем забывать что царю в этом году уже 70 будет.

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Константин Кузнецов

В меру упитанный мужчина в полном расцвете сил

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Big Boss

Он что уже схему ранжирования новостей поменял? На что надеется?

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Встречный дебаркадер

Новости проданы вк (-:

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Ivan Off

Аркадий вперед! ))

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Печальный парфюмер

Так Волож, в отличие от Фридмана, имеет возможность оплатить услуги уборщицы и не обязан жить на 2500€/мес. В чём, собственно, проблема? Проблем нет.

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Алексей Морозов

"Совет директоров «Яндекса» назвал санкции против сооснователя компании Аркадия Воложа «совершенно несправедливыми»"-Ну да,а остальные санкции очень справедливые ко всем

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Дмитрий Ковач

Простите, а что несправедливого в санкциях? Справедливо будет когда всу в контрнаступление пойдут и вернут границы 1991, признанные в том числе РФ ( до прихода гбшников к власти)

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sardelkin

— а чего это вы Воложа в санкции-то включили?
— а это не мы, это алгоритмы такие!

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Валентин Солодченко

намечается что-то интересное)) посмотри, что в итоге выйдет

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C Ever

да нихуя интересного не намечается. Дети олигархов из нового света лезут в старый свет, а тут самим местным непролезть. В итоге порешали снова захуярить из России СССР, наебашить новых заводов добывающих, золоторудных шахт и прочей поебени.
Шойгу приезжал в Новосибирск год назад - рассказывал о строительстве трёх городов в тайге. А нахуя там три НОВЫХ города, если не для шахт и рудников???? Да и вообще КТО заказчик строительства этих городов???

Вот и Волож с Тиньковым отдали всё, лишь бы за забором концлагеря не остаться. И просятся на выход.

Новые концлагеря трудовые намечаются, нихуя в них нет интересного.

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Pavel Petel

Новорусскими заселять.

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C Ever

1) Кто заказчик строительства?
2) Нет там ни рек, ни озёр, где хотят строить эти города. Это не для богатых города, а для каторжан.

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Pavel Petel

1) Министерство обороны.
2) Куда то же надо расселять из того, что останется от городов Донецкой и Луганской областей. Мы же не звери, что бы как при раннем совке заниматься массовыми расстрелами.

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C Ever

1) Министерство обороны не может быть заказчиком строительства городов для беженцев. Функции минобороны - охранять и оборонять, вести боевые действия.

2) расселить не проблема, проблема обеспечить работой население, чтобы самообеспечивало себя... ну мысль верная и она никак не противоречит созданию новых шахт и рудников для переселяемых шахтёров из Донбаса.

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C Ever

Мы же не звери, что бы как при раннем совке заниматься массовыми расстрелами.

ну демонстрантов же пиздят дубинками, скажут стрелять - будут стрелять.

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C Ever

нужны бесплатные рабы для создания новой инфраструктуры для западного капитализма. Также как сто лет назад.
https://www.youtube.com/watch?v=AADNFFS3Sb4

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Здесь могла быть Ваша Реклама

Планировать можно, а вот оспорить хз..)

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Встречный дебаркадер

Просто интересно: с кем он будет оспаривать это решение? Россия где медленно, а где быстро выходит (а где-то нас просто исключают) из различных международных организаций и институтов. Чтобы туда обратиться, видимо, нужно заявить себя, к примеру, беженцу по политическим.
Как можно бороться с зарубежной бюрократией, которая не принимает обращений и возражений от граждан РФ?
Просто не знаю сколько и каких гражданств у Воложа. Но есть подозрение, что в этом вопросе ничего не получится у него.

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Цифровые комплексы

.

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Екатерина Реднекова

Нету такого

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Дмитрий Ковач

Я думаю пара скринов из яндекс новостей обломают его адвокатов в суде

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Константин Кузнецов

Всегда можно сказать, что это алгоритмы агрегации новостей.

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Михаил Доброхотов

На броневик

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