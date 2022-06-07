Право
Маша Цепелева

Клиенты сервиса экспресс-доставки СДЭК подали иск из-за утечки данных Статьи редакции

Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека.

  • Коллективный иск подан 6 июня в Центральный районный суд Новосибирска, где зарегистрирован ответчик, пишет «Ъ» со ссылкой на представляющую интересы истцов компанию DestraLegal.
  • Претензии связаны с утечкой персональных данных клиентов в конце февраля. В открытом доступе оказались две таблицы с именами и фамилиями, номерами телефонов, адресами и другими данными пользователей сервиса. В одном файле было 466 млн строк, во втором — 822 млн.
  • В иске участвуют 22 клиента СДЭК, более 100 пользователей отправили заявки на присоединение к коллективному иску. Они требуют компенсации морального вреда по 100 тысяч рублей каждому.
  • СДЭК подтвердил факт взлома и объяснил утечку хакерской атакой по политическим причинам. Позже данные из базы сервиса появились на отдельном сайте вместе с информацией «Яндекс.Еды», ГИБДД, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito, «Билайна». На момент публикации в компании не прокомментировали будущее разбирательство.
  • Клиенты «Яндекс.Еды» тоже подали коллективный иск после утечки. В нём участвовали 33 человека, сумма компенсации на каждого также составляла 100 тысяч рублей.

#новость #сдэк

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7 комментариев
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Старательный звук

Долго по утечке данных СДЭК иск подавали, на Яндекс почти моментально среагировали.
Любопытно, есть ли среди подавших иски на Яндекс и СДЭК одни и те же люди? Не иронизирую: просто там ведь кучу данных объединили. Но про иски слышно только (могу ошибаться) на эти 2 компании.

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Gleb Kichigin

Интересно, сколько из подавших иск - военнослужащие и члены их семей?

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lomar

А как-то хранить их децентрализованно можно? Зачем хранить все данные вместе и в открытом виде? Почему вообще кто-то может скачать все данные и сразу? Почему имя и телефон лежат месте? Почему нет ограничения на объём данных, при превышении которого идет аварийный сигнал и тд.

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Илья Самотолков

Так много вопросов и так мало ответов

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Сергей И

Потому что бизнес по-русски. Штрафы ничтожны по сравнению со стоимостью разработки максимально защищённой системы. Несколько лет назад у какой-то МФО можно было скачать все договора с персданными, перейдя по ссылке без ввода паролей. И ничего, заплатили это копьё и свободны.

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Всеволод Ярославович

Тоже хочу присоединиться. Заявку на сайте надо оставлять? Самое противное, только договор с ними заключил и тут такое. 😠

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Bobrdobr

Данные мародеров из Украины😉

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