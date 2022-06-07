Госдума поддержала в первом чтении законопроект об упрощённой выдаче ВНЖ иностранным ИТ-специалистам Статьи редакции
А также об отсутствии наказания за параллельный импорт и другие.
Об упрощённой выдаче ВНЖ
- Законопроект о возможности упрощённого получения вида на жительство для работы в России для иностранных ИТ-специалистов и членов их семей. Речь идёт о сотрудниках, которые работают в аккредитованных Минцифры российских ИТ-компаниях.
- В случае принятия закона, для получения ВНЖ им не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Сейчас для этого нужно не менее года прожить в России на основании такого документа.
- Также законопроект позволит работодателям привлекать ИТ-специалистов из-за рубежа без разрешения на использование иностранных работников. Сотрудники смогут работать без соответствующего разрешения или патента.
Об отсутствии наказания за параллельный импорт
- Законопроект позволит российским компаниям, ввозящим товары без разрешения правообладателя из списка Минпромторга, избежать возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
- Инициатива правительства направлена на то, чтобы защитить бизнес в случае, если правообладатель увидит в параллельном импорте своих товаров нарушение прав и решит подать в суд.
Депутаты также поддержали в первом чтении законопроект ФАС о введении моратория на применение антимонопольных запретов в конкретных случаях госзакупок и законопроект о возможности лизингополучателей выкупить имущество без штрафов и пеней.
2504 просмотров
А можно так же им сразу белый белет.
Они же ебанутые в РФ ехать ИТ специалистом
Люди, которые блокируют соцсети и запрещают VPN, и люди, которые уговаривают айтишников приезжать, и остаться в России, это одни и те же люди?
Вы своих-то удержите, клоуны.
Начальникама я и сам сваево рода вайти специалистама!
Я так думаю, если банки у нас станут айтишными организациями, то дальше надо делать айтишными организациями всякие сервисы доставок, а курьеров называть как менеджерами доставки исполнения сервиса. И тогда все будет хорошо.
Ааааа))))) прям вспомнил голос
Классный коммент
Наконец-то.
15 000 руб в месяц и пара акций твиттера в качестве премий. Ждем тебя в бутово.
Я видел тебя в Химках.
Знаменитые таджикские программисты
Не думал, что я знаменит
а что в них особенного? они что код ногой пишут ?
Такие же прогеры.
Я тебе больше скажу, я вот с интелектом мыши как-то пишу код, и они тоже могут.
Африканский тимлид - ест всех кто пушит бажный код
Наконец-то! Раз пошла такая пьянка, то нужно и Байдену с Цукербергом снова разрешить въезд! Думаю, они все осознали уже! Не будем жестокими.
ВНЖ иностранным IT специалистам
Ахахахахаха
Поехать за рубли поработать? Да, ну нафиг!
Комментарий удален модератором
Это чисто показательный законопроект - для отчёта и галочки, мол, работа ведётся. Никто из спецов не будет приезжать в страну с таким политическим и инвестиционным климатом. Людям смешно от того, что государство на серьёзных щщах делает такие непоследовательные и, по сути, никому не нужные дела.
Насчёт Африки согласен, но насчёт Китая не понял. Там же экономика мощнее и зарплаты айтишников намного выше чем в РФ. Смысл тут работать?
В РФ сложно перебираться еще и по языковой причине, все мигранты пытаются английский учить, а в РФ только с английским тяжеловато. А документы в принципе не прочитать без знания русского.
А зачем? Премьер же доложил что свои вернулись.
Уверенно набирающая программа импортозамещения ПО набирает обороты, нам нужны новые ИТ-крестьяне
Ну все! Как попрут сейчас! Кто последний будет из Силиконовой Долины переезжать в Саратов, свет выключить не забудьте.
А в это время Дойче банк по тихому эвакуировал из РФ 2000 человек персонала и членов их семей. Вот и весь закон. Зконотворцы, блять!
А можно прост как Русским ИТ специалистам свалить из этой проклятой страны?
Вас кто то не отпускает?
Типа выписать подъёмные в 100 бакинских косарей и бонусом оплачивать ипотеку в Пало Альто или в Веллингтоне!
Эх, сейчас бы ехать в страну, где половина сервисов для работы уже не фурычит, где будущее туманное. Чем может привлечь иностранных айтишников, страна Россия? Огромными зп?) Так на западе они все равно будут выше. Я очень сомневаюсь, что какой-нибудь спец, который на родине купил себе теслу за 50к бачей, захочет приезжать на работу в России, и для поддержки такого же уровня жизни, покупать ее уже за 100к, без гарантии)
Пффф, у нас отсрочка от армии и льготная ипотека!
Вот бы ещё упрощенную выдачу ВНЖ российским IT-специалистам организовали
Мне кажется упрощенный ВНЖ иностранным IT специалистам нужно было делать еще лет 20 назад
Хоть у кого-то есть знакомые разрабы, кто желает получить рф внж?
У меня в памяти только один индус, но он просто в нашей конторе на удаленке работает без желания инсталироваться в эррэфии.
Короче, как обычно обосрались.
Насчет it не скажу, но моушн-дизайнеры, и те кто в принципе 3D графикой занимается - таких знаю.
Можно вполне хорошо с КНР работать на этом рынке, ибо он такой же крупный, как у США. А учитывая, что у многих большая часть заказов от студий по разработке игр, то подозреваю, что работать с ними и программисты могут.
Дорогая госдума, может для своих какие-то условия создавать?
а еботека 5% для кого?
а отсрочка?
Расчёт на жителей из беднейших стран СНГ что ли? В лучшем случае, наверное, можно из Белоруссии набрать, но им на фиг ВНЖ не сдалось
Нафига белорусам переезжать в Россию, если их активно перевозят в Польшу или Литву?
Так и предстают перед внутренним взором чиновников внушительные очереди айтишников всевозможных направлений и специализаций, жаждущие получить ВНЖ и работать в аккредитованной компании РФ, перевозя товары из перечня параллельного импорта (-:
Ирония, конечно, но неужели всерьёз на это рассчитывают?
Вакханалия
Нет. "Вах, каналья!" - сказал бы грузинский IT-специалист
Сюр какой-то. Рукалицо
Ну все, теперь у Маска есть шанс переехать в Россию.
- Пытаются удержать местных айтишников.
- Пытаются заманить иностранных айтишников.
Ребят, а вы железо для работы этих айтишников обеспечить-то сможете? А уровень жизни, ради которого айтишники захотят работать в РФ? а? А?
Может индусов ввозить будут? Потому что это единственное что приходит в голову. Правда и код у них херовый и исполнительность
Щас попрут из своей Сан Франциски в Саранск, куда их там селить то всех? Госдума опять не думает когда законы принимает
Ржал в голосину, кажется соседей напугал :-)
Вот так! Вот это я понимаю удар под дых кремневой долине! Чтоб знали пиндосы, как зазнаваться. Главное чтоб в толкотне у ворот Сколково не пострадали IT иммигранты от счастья и новых возможностей! Предлагаю новость иногда показывать, чтоб не создавать ажиотаж по всему миру...