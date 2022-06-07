А также об отсутствии наказания за параллельный импорт и другие.

Депутаты также поддержали в первом чтении законопроект ФАС о введении моратория на применение антимонопольных запретов в конкретных случаях госзакупок и законопроект о возможности лизингополучателей выкупить имущество без штрафов и пеней.