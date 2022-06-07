Право
Заработный паркур

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об упрощённой выдаче ВНЖ иностранным ИТ-специалистам Статьи редакции

А также об отсутствии наказания за параллельный импорт и другие.

Об упрощённой выдаче ВНЖ

  • Законопроект о возможности упрощённого получения вида на жительство для работы в России для иностранных ИТ-специалистов и членов их семей. Речь идёт о сотрудниках, которые работают в аккредитованных Минцифры российских ИТ-компаниях.
  • В случае принятия закона, для получения ВНЖ им не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Сейчас для этого нужно не менее года прожить в России на основании такого документа.
  • Также законопроект позволит работодателям привлекать ИТ-специалистов из-за рубежа без разрешения на использование иностранных работников. Сотрудники смогут работать без соответствующего разрешения или патента.

Об отсутствии наказания за параллельный импорт

  • Законопроект позволит российским компаниям, ввозящим товары без разрешения правообладателя из списка Минпромторга, избежать возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
  • Инициатива правительства направлена на то, чтобы защитить бизнес в случае, если правообладатель увидит в параллельном импорте своих товаров нарушение прав и решит подать в суд.

Депутаты также поддержали в первом чтении законопроект ФАС о введении моратория на применение антимонопольных запретов в конкретных случаях госзакупок и законопроект о возможности лизингополучателей выкупить имущество без штрафов и пеней.

#новость #законы

2504 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
90 комментариев
Написать комментарий...
Breitson

А можно так же им сразу белый белет.
Они же ебанутые в РФ ехать ИТ специалистом

Ответить
Развернуть ветку
Капитальный крюк

Люди, которые блокируют соцсети и запрещают VPN, и люди, которые уговаривают айтишников приезжать, и остаться в России, это одни и те же люди?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
V Gradusov

Вы своих-то удержите, клоуны.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Начальникама я и сам сваево рода вайти специалистама!

Ответить
Развернуть ветку
Vasya Pupkin

Я так думаю, если банки у нас станут айтишными организациями, то дальше надо делать айтишными организациями всякие сервисы доставок, а курьеров называть как менеджерами доставки исполнения сервиса. И тогда все будет хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Чужой якорь

Ааааа))))) прям вспомнил голос
Классный коммент

Ответить
Развернуть ветку
Elon Musk

Наконец-то.

Ответить
Развернуть ветку
Valeryi

15 000 руб в месяц и пара акций твиттера в качестве премий. Ждем тебя в бутово.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Владимир Кондратьев

Я видел тебя в Химках.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Мармеладовой Окунь

Знаменитые таджикские программисты

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Serebryansky

Не думал, что я знаменит

Ответить
Развернуть ветку
Лола Иванова

а что в них особенного? они что код ногой пишут ?
Такие же прогеры.
Я тебе больше скажу, я вот с интелектом мыши как-то пишу код, и они тоже могут.

Ответить
Развернуть ветку
Renat Zaripov

Африканский тимлид - ест всех кто пушит бажный код

Ответить
Развернуть ветку
Betty Boop

Наконец-то! Раз пошла такая пьянка, то нужно и Байдену с Цукербергом снова разрешить въезд! Думаю, они все осознали уже! Не будем жестокими.

Ответить
Развернуть ветку
За что нам это

ВНЖ иностранным IT специалистам

Ахахахахаха

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Garuppa

Поехать за рубли поработать? Да, ну нафиг!

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Timur Rossiev

Это чисто показательный законопроект - для отчёта и галочки, мол, работа ведётся. Никто из спецов не будет приезжать в страну с таким политическим и инвестиционным климатом. Людям смешно от того, что государство на серьёзных щщах делает такие непоследовательные и, по сути, никому не нужные дела.

Ответить
Развернуть ветку
Vasya Pupkin

Насчёт Африки согласен, но насчёт Китая не понял. Там же экономика мощнее и зарплаты айтишников намного выше чем в РФ. Смысл тут работать?

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Blackrock

В РФ сложно перебираться еще и по языковой причине, все мигранты пытаются английский учить, а в РФ только с английским тяжеловато. А документы в принципе не прочитать без знания русского.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Igor Kachura

А зачем? Премьер же доложил что свои вернулись.

Ответить
Развернуть ветку
Renat Zaripov

Уверенно набирающая программа импортозамещения ПО набирает обороты, нам нужны новые ИТ-крестьяне

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Ну все! Как попрут сейчас! Кто последний будет из Силиконовой Долины переезжать в Саратов, свет выключить не забудьте.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

А в это время Дойче банк по тихому эвакуировал из РФ 2000 человек персонала и членов их семей. Вот и весь закон. Зконотворцы, блять!

Ответить
Развернуть ветку
Breitson

А можно прост как Русским ИТ специалистам свалить из этой проклятой страны?

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Вас кто то не отпускает?

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Александр Голубев

Типа выписать подъёмные в 100 бакинских косарей и бонусом оплачивать ипотеку в Пало Альто или в Веллингтоне!

Ответить
Развернуть ветку
Den

Эх, сейчас бы ехать в страну, где половина сервисов для работы уже не фурычит, где будущее туманное. Чем может привлечь иностранных айтишников, страна Россия? Огромными зп?) Так на западе они все равно будут выше. Я очень сомневаюсь, что какой-нибудь спец, который на родине купил себе теслу за 50к бачей, захочет приезжать на работу в России, и для поддержки такого же уровня жизни, покупать ее уже за 100к, без гарантии)

Ответить
Развернуть ветку
Renat Zaripov

Пффф, у нас отсрочка от армии и льготная ипотека!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Игорь Жмаев

Вот бы ещё упрощенную выдачу ВНЖ российским IT-специалистам организовали

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Михалыч

Мне кажется упрощенный ВНЖ иностранным IT специалистам нужно было делать еще лет 20 назад

Ответить
Развернуть ветку
Лола Иванова

Хоть у кого-то есть знакомые разрабы, кто желает получить рф внж?
У меня в памяти только один индус, но он просто в нашей конторе на удаленке работает без желания инсталироваться в эррэфии.
Короче, как обычно обосрались.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Горцев

Насчет it не скажу, но моушн-дизайнеры, и те кто в принципе 3D графикой занимается - таких знаю.

Можно вполне хорошо с КНР работать на этом рынке, ибо он такой же крупный, как у США. А учитывая, что у многих большая часть заказов от студий по разработке игр, то подозреваю, что работать с ними и программисты могут.

Ответить
Развернуть ветку
Бумажный глобус

Дорогая госдума, может для своих какие-то условия создавать?

Ответить
Развернуть ветку
Grigoriy Malyshev

а еботека 5% для кого?
а отсрочка?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Soulis

Расчёт на жителей из беднейших стран СНГ что ли? В лучшем случае, наверное, можно из Белоруссии набрать, но им на фиг ВНЖ не сдалось

Ответить
Развернуть ветку
Artem Petrenkov

Нафига белорусам переезжать в Россию, если их активно перевозят в Польшу или Литву?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Старательный звук

Так и предстают перед внутренним взором чиновников внушительные очереди айтишников всевозможных направлений и специализаций, жаждущие получить ВНЖ и работать в аккредитованной компании РФ, перевозя товары из перечня параллельного импорта (-:
Ирония, конечно, но неужели всерьёз на это рассчитывают?

Ответить
Развернуть ветку
Чужой якорь

Вакханалия

Ответить
Развернуть ветку
Steve Evets

Нет. "Вах, каналья!" - сказал бы грузинский IT-специалист

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Я никто и звать меня никак

Сюр какой-то. Рукалицо

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Ну все, теперь у Маска есть шанс переехать в Россию.

Ответить
Развернуть ветку
Hnorr

- Пытаются удержать местных айтишников.
- Пытаются заманить иностранных айтишников.

Ребят, а вы железо для работы этих айтишников обеспечить-то сможете? А уровень жизни, ради которого айтишники захотят работать в РФ? а? А?

Ответить
Развернуть ветку
i 50

Может индусов ввозить будут? Потому что это единственное что приходит в голову. Правда и код у них херовый и исполнительность

Ответить
Развернуть ветку
Иван Поварёшкин

Щас попрут из своей Сан Франциски в Саранск, куда их там селить то всех? Госдума опять не думает когда законы принимает

Ответить
Развернуть ветку
Dev

Ржал в голосину, кажется соседей напугал :-)

Ответить
Развернуть ветку
Анфиса Собчак

Вот так! Вот это я понимаю удар под дых кремневой долине! Чтоб знали пиндосы, как зазнаваться. Главное чтоб в толкотне у ворот Сколково не пострадали IT иммигранты от счастья и новых возможностей! Предлагаю новость иногда показывать, чтоб не создавать ажиотаж по всему миру...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 90 комментариев
null