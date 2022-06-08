Право
Заключенный хот-дог

Госдума России разрешила самозанятым регистрировать товарные знаки Статьи редакции

Сейчас получить товарный знак могут только юрлица или индивидуальные предприниматели.

  • Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает самозанятым гражданам регистрировать товарные знаки. Об этом сообщает ТАСС.
  • Согласно законопроекту, иностранцы также смогут регистрировать товарные знаки в России без подтверждения статуса ИП. Сейчас зарегистрировать товарный знак могут физлица Австрии, Германии, Китая, США, не имеющие статуса ИП.
  • Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Мы даём людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды. Решение важно в первую очередь для самозанятых — появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг.

Алексей Херсонцев
статс-секретарь — замминистра экономического развития (в апреле 2022 года)

#новость #законы

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44 комментария
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Александр Цай

Пойду Coca-Cola забронирую на всякий случай 😂

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Дмитрий Филиппов

Соса-Сола

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Alex Gurulli

А я Ивана Иванова

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Илья Зарецкий

какие вы быстрые, все лучшее уже разобрали

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Alex Gurulli

Мы вам оставили Петрова, Сидорова, Кузнецова.

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Алексей Ковалёв

Лучше Смирнова. Смирнов чаще встречается :)

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умный человек

а Ленина?

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Виталий Олегович

А "Ленин - мой деда".

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Sergei Babenko

Год? С учётом того, что закон ещё не опубликован 🤦🏻‍♂️
В моем деле, как самозанятого, ситуация меняется каждый день.

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Единый завод

А лимиты всё не меняются, учитывая, что на него теперь даже машину не купить.

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Дурацкий корабль

Ситуация сейчас меняется у всех независимо от того, какое у тебя дело. Дела у большинства очень не очень.

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Сидор

“Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.“ - то есть не раньше июля 2023 года?

Так к тому времени уже не останется ни одного самозанятого.

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Елизавета М

А что с ними будет?

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Николай Большаков

релоцируются в страну не под санкциями

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Валентин Слободчиков

Тут или ишак или падишах :)

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Петр Вавилов

Странно а почему просто физ лицам не дать такое право. А дальше пусть открывает он ИП или самозанятым становиться.

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Максим Ростокин

А зачем людям, не получающим профессиональный доход, регистрировать товарные знаки? Еще предложите киберсквоттинг легализовать. ТЗ защищает продукт и позволяет вести предпринимательскую деятельность правообладателю. Для всего прочего достаточно авторских прав и патентов.

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TLGM x Event

Помимо "Бабкиных семечек" появится Бабкина петрушка, капустка, картошка))

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Единый завод

Наконец-то, я ждала с 2016-го. У меня и подруга на Бережковской.

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Touchpoint

Еще чуть годик подождите,потому что пока что в силу законопроект не вступил

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Единый завод

Ждём-ждём, конечно же, я ждала, когда примут хотя бы проект, когда столько чтений, еще подождём. Хоть какая-то защита названия своего маленького свечного заводика от "это свободный интернет, Вы сами выложили - мы сами стырили".

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Единый завод

дубль

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Я никто и звать меня никак

Побежал регистрировать товарный знак "Хуй с горы"

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Alex Gurulli

Не так резко, для начала с бугра начните.

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Слышный колос

* без соли

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Задний украинец
Закон вступит в силу по истечении одного года

для тех, кто выживет сделано?

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Единый завод

как всегда)

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Дурацкий корабль

Ого, целый год на вступление закона в силу, необычно долго как-то.
Дают время всем несамозанятым подбить баланс и регистрировать то, что не успели?

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R-Globus

Целый год вам на подумать

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Семён Сердюков

Ну это же не закон о скрытие данных депутатов, тут время не спешит

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Джахор Дырдырдаев

Регистрирую "USA", "BMW", "VOLVO".

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Chained Dragon

Отлично, есть идея для ресторана...

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Аллоизий Могарыч

мне эта желтая фигня одно мягкое место напоминает

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Единый завод

Другое Вы видите чаще, поверьте

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Leonid Lapidus

Интересная правовая коллизия: допустим кто-то зарегистрирует в качестве товарного знака мои имя-фамилию. Смогу ли я после этого оказывать услуги под своим именем, ведь это нарушает права обладателя торговой марки.

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Даниил Слюсарев

Да. Если кто-то с этим товарным знаком подаст в суд, то вы так и скажите, мол это моё ФИО вообще-то и от вас отстанут.

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Государственный волк

Да, именно поэтому многие артисты меняли реальные ФИО на сценические, чтобы разорвать контракт с продюсером у которого права на "Васю Сладкого".

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unknown

О спасибо боги и вершители судеб что нам разрешили это сделать без вас никуда🤦

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Псения Кобчак

Процедура регистрации товарного знака в Роспатенте по времени официально займёт 18. можно сделать это в 2023 году только? и потом еще ждать год?

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R-Globus

С удовольствием зарегистрировал бы товарный знак "черепохуй". Полностью отражает моё внутреннее состояние. Рисовать не буду, так как неприлично и ещё трактат к нему написать, где должна будет проявиться суть, которую не видно публике до категории 30+. Думаю, был бы жутко непопулярным, но свою нишу нашел бы.

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Исторический кран

Взяли бы к себе в команду людей с таким же состоянием

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R-Globus

Всенепременнейше

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Владимир Кондратьев

Пора

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Igor Sergeevich

Правильный шаг. А остроумные комментарии … ну как тут без них

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