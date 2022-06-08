Госдума России разрешила самозанятым регистрировать товарные знаки Статьи редакции
Сейчас получить товарный знак могут только юрлица или индивидуальные предприниматели.
- Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает самозанятым гражданам регистрировать товарные знаки. Об этом сообщает ТАСС.
- Согласно законопроекту, иностранцы также смогут регистрировать товарные знаки в России без подтверждения статуса ИП. Сейчас зарегистрировать товарный знак могут физлица Австрии, Германии, Китая, США, не имеющие статуса ИП.
- Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.
2432 просмотров
Пойду Coca-Cola забронирую на всякий случай 😂
Соса-Сола
А я Ивана Иванова
какие вы быстрые, все лучшее уже разобрали
Мы вам оставили Петрова, Сидорова, Кузнецова.
Лучше Смирнова. Смирнов чаще встречается :)
а Ленина?
А "Ленин - мой деда".
Год? С учётом того, что закон ещё не опубликован 🤦🏻♂️
В моем деле, как самозанятого, ситуация меняется каждый день.
А лимиты всё не меняются, учитывая, что на него теперь даже машину не купить.
Ситуация сейчас меняется у всех независимо от того, какое у тебя дело. Дела у большинства очень не очень.
“Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.“ - то есть не раньше июля 2023 года?
Так к тому времени уже не останется ни одного самозанятого.
А что с ними будет?
релоцируются в страну не под санкциями
Тут или ишак или падишах :)
Странно а почему просто физ лицам не дать такое право. А дальше пусть открывает он ИП или самозанятым становиться.
А зачем людям, не получающим профессиональный доход, регистрировать товарные знаки? Еще предложите киберсквоттинг легализовать. ТЗ защищает продукт и позволяет вести предпринимательскую деятельность правообладателю. Для всего прочего достаточно авторских прав и патентов.
Помимо "Бабкиных семечек" появится Бабкина петрушка, капустка, картошка))
Наконец-то, я ждала с 2016-го. У меня и подруга на Бережковской.
Еще чуть годик подождите,потому что пока что в силу законопроект не вступил
Ждём-ждём, конечно же, я ждала, когда примут хотя бы проект, когда столько чтений, еще подождём. Хоть какая-то защита названия своего маленького свечного заводика от "это свободный интернет, Вы сами выложили - мы сами стырили".
дубль
Побежал регистрировать товарный знак "Хуй с горы"
Не так резко, для начала с бугра начните.
* без соли
для тех, кто выживет сделано?
как всегда)
Ого, целый год на вступление закона в силу, необычно долго как-то.
Дают время всем несамозанятым подбить баланс и регистрировать то, что не успели?
Целый год вам на подумать
Ну это же не закон о скрытие данных депутатов, тут время не спешит
Регистрирую "USA", "BMW", "VOLVO".
Отлично, есть идея для ресторана...
мне эта желтая фигня одно мягкое место напоминает
Другое Вы видите чаще, поверьте
Интересная правовая коллизия: допустим кто-то зарегистрирует в качестве товарного знака мои имя-фамилию. Смогу ли я после этого оказывать услуги под своим именем, ведь это нарушает права обладателя торговой марки.
Да. Если кто-то с этим товарным знаком подаст в суд, то вы так и скажите, мол это моё ФИО вообще-то и от вас отстанут.
Да, именно поэтому многие артисты меняли реальные ФИО на сценические, чтобы разорвать контракт с продюсером у которого права на "Васю Сладкого".
О спасибо боги и вершители судеб что нам разрешили это сделать без вас никуда🤦
Процедура регистрации товарного знака в Роспатенте по времени официально займёт 18. можно сделать это в 2023 году только? и потом еще ждать год?
С удовольствием зарегистрировал бы товарный знак "черепохуй". Полностью отражает моё внутреннее состояние. Рисовать не буду, так как неприлично и ещё трактат к нему написать, где должна будет проявиться суть, которую не видно публике до категории 30+. Думаю, был бы жутко непопулярным, но свою нишу нашел бы.
Взяли бы к себе в команду людей с таким же состоянием
Всенепременнейше
Пора
Правильный шаг. А остроумные комментарии … ну как тут без них