Они нужны для отслеживания информации в российских сетях связи правоохранительными органами.

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Ведомство предложило внести поправки в КоАП: ввести оборотный штраф за отсутствие у оператора связи систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

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Возможный размер штрафа — от 0,01 до 0,05% годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров, работ или услуг и не менее 1 млн рублей. В министерстве отметили, что сейчас обсуждают возможность в первый раз ограничиться предупреждением.

СОРМ — это системы, которые операторы связи должны устанавливать на своих сетях. Они позволяют правоохранительным органам получать доступ к звонкам, SMS и интернет-трафику абонентов. С 2018 года в России действует «закон Яровой», по которому мобильные операторы и интернет-провайдеры должны временно хранить эти данные.

Сейчас небольшие операторы экономят и уклоняются от установки СОРМ, отметили в ведомстве: «Минцифры всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может».

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