Минцифры предложило ввести оборотные штрафы для операторов, на сетях которых нет систем оперативно-розыскных мероприятий Статьи редакции
Они нужны для отслеживания информации в российских сетях связи правоохранительными органами.
Ведомство предложило внести поправки в КоАП: ввести оборотный штраф за отсутствие у оператора связи систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).
Возможный размер штрафа — от 0,01 до 0,05% годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров, работ или услуг и не менее 1 млн рублей. В министерстве отметили, что сейчас обсуждают возможность в первый раз ограничиться предупреждением.
СОРМ — это системы, которые операторы связи должны устанавливать на своих сетях. Они позволяют правоохранительным органам получать доступ к звонкам, SMS и интернет-трафику абонентов. С 2018 года в России действует «закон Яровой», по которому мобильные операторы и интернет-провайдеры должны временно хранить эти данные.
Сейчас небольшие операторы экономят и уклоняются от установки СОРМ, отметили в ведомстве: «Минцифры всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может».
Что ещё предлагает ведомство
- Увеличить госпошлины с 7,5 тысяч до 1 млн рублей на девять видов лицензий по услугам связи для новых операторов. Операторы, которые уже имеют лицензии, будут продлевать их на прежних условиях.
- Обязать операторов перед получением лицензии на оказание услуг связи согласовывать с ФСБ схему построения сети. Так все новые операторы смогут выходить на рынок уже с установленной СОРМ.
Цифровой гулаг продолжает строиться семимильными шагами
Да сделали бы уже вход в интернет и звонки по паспорту. А заодно отменили так называемые выборы и обьявили монархию.
Свобода слова и выбора это все буржуйские и русофобские выходки
Выходки, неостроумные к тому же.
Сарказм.
О, в этой теме будет наплыв людей, которые пояснят, что это для нашей безопасности и "что вы скажете, если станете целью преступления" и т.д., а охота за инакомыслящими лишь маленький побочный эффект
А потом всё равно - "когда убьют, тогда и приходите".
Не-не:
"да кому сдались если вам скрывать нечего? Я вот закон не нарушаю и мне пусть".
а Яндексу 60 к штраф🥲
А когда у нас выходили в последний раз НОВЫЕ операторы? Не условные тиньки на существующих теле2 сетях, а именно НОВЫЕ с полностью своей инфраструктурой? Вот сдается мне, что и так бы никогда не вышли.
Ясно
Ну отлично. Под занавес дня Минцифры ни про кого не забыло. Им там кофе новый что ли подвезли? Целый день работают.
А в итоге за всё заплатят абоненты.
Отберите у них писалку, принималку и предлагалку к чертям собачьим!
🥲
Выглядит как законодательная база для стимулирования создания особо контролируемых сетей в потенциальных новых субъектах РФ известно где