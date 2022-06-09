А кинокомпаниям — на съёмки в Москве.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о поддержке московских кинотеатров — она направлена на то, чтобы российские картины «смогли быстрее занять нишу, освободившуюся после ухода западного кино».

Кинотеатрам компенсируют затраты на покупку прав на использование российских фильмов: 100% — если эти затраты приходятся на период с 1 января по 31 мая, 50% — с 1 июня. Общий объём поддержки не может превышать 50 млн рублей на одну киносеть.

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Крупнейшим кинотеатрам выделят гранты на продвижение российских фильмов. Суммы Собянин не уточнил.

Кинокомпаниям, которые проводили съёмки в Москве с 1 января по 30 сентября, компенсируют до 25% затрат на аренду городских площадок, которые нужны для съёмок. На это из бюджета города выделят 300 млн рублей. Также правительство Москвы увеличит размеры грантов, которые платит кинокомпаниям за съёмки в городе и создание его образа в кино.

В Москве откроется кинопарк с типовыми декорациями «полей сражения», «городских домов» или «деревенских улиц» — чтобы компании могли использовать их. Первые пять студий, которые проведут там съёмки, получат гранты — 10 млн рублей каждой.