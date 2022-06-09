Собянин пообещал компенсировать московским кинотеатрам затраты на покупку российских фильмов Статьи редакции
А кинокомпаниям — на съёмки в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о поддержке московских кинотеатров — она направлена на то, чтобы российские картины «смогли быстрее занять нишу, освободившуюся после ухода западного кино».
Кинотеатрам компенсируют затраты на покупку прав на использование российских фильмов: 100% — если эти затраты приходятся на период с 1 января по 31 мая, 50% — с 1 июня. Общий объём поддержки не может превышать 50 млн рублей на одну киносеть.
Крупнейшим кинотеатрам выделят гранты на продвижение российских фильмов. Суммы Собянин не уточнил.
Кинокомпаниям, которые проводили съёмки в Москве с 1 января по 30 сентября, компенсируют до 25% затрат на аренду городских площадок, которые нужны для съёмок. На это из бюджета города выделят 300 млн рублей. Также правительство Москвы увеличит размеры грантов, которые платит кинокомпаниям за съёмки в городе и создание его образа в кино.
В Москве откроется кинопарк с типовыми декорациями «полей сражения», «городских домов» или «деревенских улиц» — чтобы компании могли использовать их. Первые пять студий, которые проведут там съёмки, получат гранты — 10 млн рублей каждой.
- В начале марта большинство зарубежных студий приостановили выпуск своих фильмов в России. Из-за этого кинотеатры столкнулись с дефицитом контента и снижением выручки: они просили выделить 6,5 млрд рублей на поддержку, но правительство отказалось.
как будто это говно которое у нас снимают будет кто то смотреть
После фильма «непосредственно Каха» который лично не смотрел а только обзор у Бэд комедиана, я понял что российское Кино это как с плиткой, делают лишь бы бабки отмыть
Ну если судить о всей индустрии по обзору бэдкомедиана, то конечно.
А снимают тоже армяне?
Режиссер Шамиров.
Хорошие фильмы снимал, пока не попал под влияние Илояна
Так за свою нацию стыдно... Даже самый злой азербайджанец или турок не сможет опозорить армянскую нацию так, как это делают симонян, кеасоян и прочий мусор. Сами армяне свою нацию рушат, а потом восклицают "что не так?"
О том, как турки устроили армянам геноцид всемирно известный - Вы не наслышаны?
О том, как пытались и азербайджанцы тоже устроить ТУРАН?
Были пострашнее вещи, чем словесный позор своей же нации(
Лишь бы до такого не дошло, я так гражданской войны боюсь, ведь вообще не будешь знать, от кого ждать вил в бок или доноса за то, что у нас 2 холодильника(
А сколько армян помогало туркам в этом? Сколько армян-предателей пришлось героям убить во время операции "Немезида"? Такая история у меня в семье передаётся: армяне из одной деревни показывали дорогу к другой армянской деревне в горах, более защищённой, думая, что их так не тронут. И так везде было. Армянская смекалОчка.
А Арцах вообще старая власть продала. Когда Пашинян очухался, всё уже на него поставили и обзывают "капитулянтом". Теперь и Сюник пытаются продать. 90% всех российских армян, которых я знаю или нихера об Армении не знают или открыто заявляют, что Армения должна стать областью России. Эдгар Джана поищите, знатный даваджан. Позор.
Эта кучка клоунов, которых и 6 тысяч не наберётся, гражданскую войну не устроят. А вот Большой брат, который стоит за ними и разделяет их интересы - может и устроить, теперь мало что его останавливает
Там несколько сочинских комиков снимали. Сам сериал был изначально ёбнутый, так что ничего удивительного, что и фильм такой же. Он был снят для фанатов, которые желание бещщщщщеное имели, но которых раз, два и обчелся.
И нормальные снимают тоже, как фильмы, так и сериалы. Из недавнего фильмов очень хороший «Казнь», на уровне мировых триллеров. Из сериалов « Ваша честь», «Перевал Дятлова», «Беспринципные», «Топи», «Псих» очень достойные. Если сравнивать только с голливудом, то в любой стране покажется слабый кинематограф, сравнить с Европой, нормально идём. Вернее шли до 24 февраля.
Введут обязательное посещение кинотеатра раз в неделю и отчёт о полученных впечатлениях под роспись начальнику 😀
не подкидывай идеи, вдруг увидят)))
Можно ещё билетами часть ЗП выплачивать, тоже отличная схема.
В кинотеатрах дефицит будет продаваться (колбаса)
Чую Баженова (BadComedian) в инагенты скоро определят ))
О,если он сходит в кино на фильм на продвижение которого кинотеатру выделили доп деньги
Жопа будет гореть еще больше чем обычно
А компенсировать убыток от того, что никому вообще не сдались эти фильмы в прокате, он не хочет?
Убытки нашими нологами покроют
я считаю, за просмотр Российского кино в кинотеатре должны доплачивать,компенсировать мое время
Будут водку наливать бесплатно
Это всякие "На Париж" про бл*дей и прочие пропоганодонские фильмы от "Фонда Кино" ?))) кто на это ходить-то будет?
опять подключат бюджетников?
Спасибо нахуй, за чей счёт банкет?
угадай с одной попытки)
Мусорное кино от наших только тошнить может
Не только кино)
А Матвиенко отдаст распоряжение снимать больше наших фильмов по уровню не ниже западных.
Обещать не значит жениться
а кто будет компенсировать то, что фильмы крутят, но на них почти никто не ходит?
Только кинотеатры фильмы не закупают, этим занимаются кинопрокатные компании. Что компенсировать сетям собрались, пока не понятно
Как и новый Бэтмен, новость не о чем)
Новый Бэтман - это который в кинотеатрах отменили? Так то новость о том, о чем надо
Интересно, скоро увидим на hh вакансию "Автор мер господдержки, которые по факту ничто, но для СМИ нормас"?
Конкурентная зп, бесплатные завтраки в "Весело и вкусно" каждый третий четверг месяца
Я после марта захожу на Киноход с надеждой, что может хоть быть что-то зарубежное появилось, но каждый раз выхожу с печальным еб***ником... (и сколько нас таких?)
Можно пересмотреть сериал «Друзья», а когда совсем прижмёт «Санта барбару» 🙂
Может как раз к последней серии Санты Барбары и санкции снимут)
А людям будут компенсировать деньги на билеты?
Можно даже через программу город, или билеты за баллы в активном гражданине
Просмотры чудо-киноподелок это не поднимет. В кино люди хотят ходить, даже на бессмысленный, но качественный марвел. А вот платить за бессмысленные и убогие (в большинстве своём) фильмы отечественных распильщиков вряд ли массово ринутся.
А как же Ирония судьбы? Ведь можно же показывать: вечная классика 👍
Ай, дядя Сережа, ай, молодца!
И правда, чего бы не следовать тенденции барски раздавать не свои деньги.
Образ Москвы в киноискусстве:
От таких картинок суицидальные мысли только.
на современное российское "кино" я согласен ходить только в том случае, если мне будут за это платить серьёзные суммы (авансом!) и на входе давать годные беруши
Да кому это говно нужно? Кто его смотрит?