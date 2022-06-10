Право
Экспертный кубок

ЦБ проверит введение банками комиссий за обслуживание счетов в валюте Статьи редакции

Такая плата есть уже в шести российских банках.

  • Регулятор изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям договоров с клиентами, а сами договоры — требованиям законов. Если ЦБ найдёт нарушения, он примет меры.
  • ЦБ напомнил, что банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам. По закону запрещено в одностороннем порядке менять договор для уменьшения его срока, введения комиссии или уменьшения процентов.
  • Регулятор отметил, что понимает озабоченность банков рисками работы с валютой, но считает, что они не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.
  • О планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов уже объявили «Райффайзенбанк» и «Тинькофф». По данным Frank RG, комиссии за валютные счета есть ещё в четырёх банках: «Ситибанке», банке «Санкт-Петербург», «Уралсибе» и РНКБ.

#новость #цб

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Пришелец

Ага, проверит и порекомендует поднять еще.

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Rha

Проверят насколько хорошо все выполнили приказ?

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Алексей Горячев

https://youtu.be/2KDZg1-7KsE

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Lukas Dexter

Тинькофф проверьте несколько раз. Самый лучший банк России😬

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Denis Semenov

Потанинкоф.

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Сергей И

Сколько ни обращался в ЦБ (Альфа в прямое указание в заявлении - если товар вернули в день покупки не переводить деньги продавцу по рассрочке - деньги перевела и в приложении указано комиссия 0, а в итоге брали надбавку за конвертацию без предупреждения) - ответ один - мы ни при чем, штрафовать никого не за что, хотите - судитесь. Ну и все эти новые комиссии по кредиткам. Так что от ЦБ толку как от козла молока.

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Сергей И

Да, и сейчас Альфа отказывается закрывать иис с 0 на счету - типа нет технической возможности, три раза срок появления технической возможности переносит. Я не говорю уже про нарушение практически всеми банками сроков закрытия счетов, они прикрывались правилами международных систем, но теперь, несмотря на то, что их у нас нет - все равно 30, 45 дней

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Soulis

Скорее всего ситуация выглядит следующим образом:
Законодатель/ЦБ пишет, что можно сделать Х -> Банки начинают делать Х -> Это слишком влияет на реальность и начинается П(паника) -> Законодатель/ЦБ переобувается и говорит, что Х делать нельзя -> Банки откатывают назад, но не полностью -> Законодатель/ЦБ ничего законодательно не меняет, но постепенно Х уже полностью вводится

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Stas Zaelcovsky

Возник вопрос в связи с этими событиямии - SWIFT перевод в @Тинькофф @Тинькофф сейчас без проблем уходит? Мне сегодня в казахстанском Jusan Bank сказали что SWIFT перевод из РФ не придет.

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Сергей С.

Уходят свифты без проблем. Потом могут застрять у корреспондента или быть завернуты банком-получателем. Но комиссию Тинькофф спишет, как и все корреспонденты по пути.

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Stas Zaelcovsky

Тинек комиссию отменил пока. Главное чтобы сама сумма вернулась)

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Andrew

Как швейцарские часы все работает. SWIFT - huiht.. Шлангососы из Тинькофф клиентов так просто из своей гавани не отпустят.

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Антон 34

Про зеркальный кредит слышал наверное?!так вот я попался,3,8 млн рублей

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Сергей И

Расскажите, пожалуйста, подробнее. Что за зеркальный кредит?

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Сергей Козлов

Это когда берешь кредит, бабки тратишь на любовницу, а жене говоришь, что мошенники на кредит развели

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Возможный спрей

Ага. Или поела в Шереметьево сендвичей с языком и ростбифом, а дома я скажу, что цыгане обокрали.

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Антон 34

Ребята,это долгая история.о которой вспоминать и не хочется особо.Самое главное помните,кто бы вам не звонил,кем бы не представлялся и какой бы информацией о вас не обладал - не верьте,если речь идет о финансах!

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Возможный спрей

А чем дело кончилось?(

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Знатный Тролль

Да сам оформил кредит, а потом сам же и перевел на "безопасный" счет. А что зеркальный — надо было "перебить" кредит на ту же сумму, который якобы пытались взять от его имени.
Классика. Такие истории здесь были и не одна и не две.

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Andrew

Кредит выдали

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Антон 34

Да,тем самым развод в отношении меня продолжился и давольно успешно.

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Дмитрий Сергеев

"ЦБ напомнил, что банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам."
"О планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов уже объявили «Райффайзенбанк» и «Тинькофф»."

Комиссию вводят на счета, а не на вклады. Проверку можно считать законченной.

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Антон 34

Проверьте лучше выдачу онлайн кредитов,конкретно банком Открытие.Выдают кредиты,ежемесячные платежи по которым почти в 2 раза превышают зарплату,указанную заемщиком

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Озверевший Фукуяма

А в чём нарушение?

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Жидкий ящик

Рекомендация после проверки: чтобы люди не путались, поднять цены по максимальной планке, всем будет удобно.

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Это Я

Кто знает, если на доллары купить юани в приложении Тинькова, то конвертация будет через рубль?

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Андрей Волхонский

Конкретно юани - напрямую, насколько мне сказали в поддержке.

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Сергей И

Напоминаю, что ответы поддержки не являются юридически значимыми. Поэтому, если будет через рубли - претензии некому предъявить

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Официальный Никита

Ну ничего нового они не сказали, закон всегда запрещал в одностороннем порядке менять условия договора и суды поддерживают потребителей, в том числе на уровне Верховного суда) просто ЦБ ничего не будет из-за этого делать, а потребителям придётся судиться самим чтобы вернуть прежние условия)

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Псков Бурито

Ну да, не понятно, чего теперь баксы под подушкой хранить что ли?

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max busta

Нет, конечно в российском банке надежней

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Andrey Vasilev

Проверит со словами «ну да, точно ввели».

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Император Нолимоций

Очень хотелось бы, чтобы ЦБ оставил Райф в покое. Единственный более-менее нормальный банк остался — не козлит, не под санкциями и (пока) не проданный.

Лучше пусть Тинькофф дважды вы%бут, их есть за что.

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max busta

Интересно будут ещё лохи хранить деньги в банке?) я понимаю миллионеров или миллиардеров, но и то вспомня Захарченко - даже он в банке не хранил)) да и миллионеру можно купить дом с сейфом) всё надёжней) Лично я думал что вклады национализируют - когда проценты по вкладам стали 20% годовых и всё ломанулись открывать счета)) я думал ну всё будут стричь барашков, но нет)) пока нет)) эти 20% государство с банками ещё заберут обратно у рубля я уверен.

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Ащьф Лштшфум

ЦБ: а что случилось?

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