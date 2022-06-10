Право
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Forbes: Минцифры заморозило идею электронных паспортов — власти сомневаются, что проект окупится и для него хватит чипов Статьи редакции

Сейчас в правительстве «всем немного не до того», говорят источники. При этом за смарт-карты россияне вряд ли будут готовы платить.

  • Проект по выдаче цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом должен был стартовать в начале 2023 года в трёх регионах России: Москве, Подмосковье и Татарстане. Кроме паспортных данных в документ можно было записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.
  • Но его решили заморозить на неопределённый срок после начала «спецоперации», рассказали Forbes источник в Минцифры и источник, участвовавший в разработке проекта. Ещё двое сказали, что в правительстве проект сейчас «не в приоритете» и «всем немного не до того».
  • Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое Государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил Forbes, что плановые сроки проекта были сдвинуты. Перенос он объяснил тем, что проект состоит из двух частей — паспорта на электронном носителе и его цифрового аналога — и чтобы их реализовать, нужно соблюдать повышенные меры безопасности.
  • По словам одного источника, от проекта отказались по «финансовым причинам». Стоимость цифрового паспорта составляла бы 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей (при оформлении через Госуслуги — скидка 30%) : если в Москве люди готовы столько платить, то в регионах — нет, особенно при неочевидной пользе такого документа. А после начала «спецоперации» стало понятно, что платить за него не будет почти никто.
  • Второй источник называет другую причину заморозки проекта — дефицит материалов для электронных носителей. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов, сообщил он. Другой источник говорит, что смарт-чипы можно создать в нужном количестве, но нет технической документации по проекту, поэтому непонятно, какие именно чипы понадобятся для электронного паспорта.
  • В 2013 году постановление о введении электронного паспорта подписал Дмитрий Медведев. В конце 2018 года правительство утвердило нацпрограмму «Цифровая экономика», куда также вошла эта идея. В 2020-м Минцифры анонсировало проект цифровых аналогов паспорта и других документов. Но, по словам источников издания, такие аналоги снизили бы мотивацию переходить на смарт-карты, поэтому проект стал лишь дополнением.

#новость #цифровизация

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72 комментария
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Илья Посаженников

Не знаю, я бы заплатил 1 000 ₽ за карточку, которую можно убрать а кардхолдер, вместо паспорта.

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Algirdas Lapė

Я тоже, но есть две проблемы:
1) обязательная биометрия;
2) ненулевая вероятность того, что эта биометрия вместе с остальными важными данными окажется на дисках у продавцов Митинского рынка.
Пальцы сменить несколько более затруднительно, чем пароль от электронной почты или тот же паспорт.

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Константин Хиксводел

Можно ещё коммуналку за одиночную камеру оплачивать заранее.

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3 комментария
Topre

а самое главное - он выдержит чашку кофе.
А с 20 до 45 лет - это может быть не одна чашка кофе.
А за замену паспорта по "испорченности" - штраф.
+ пошлина.
Итого дороже карточки.

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4 комментария
darkAlert

Ой вот прям такая проблема прям высосаная из пальца. Жил понаехавшим в Москве 10 лет и паспорт ну ни разу нигде не спросили на улице так что даже не носил с собой. А если куда то по делам где нужен, ну там обычно и так кипа документов, кинул в папку и все.
Ну и загран это никак не отменяет

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3 комментария
Примитивный рак

Не торопитесь..
Все уже забыли, как не работала база ГИБДД, мол затопило?
Вы думаете с электронными паспортами по другому будет?

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3 комментария
Константин Глядяев

Сомневаются что окупится - я воспринял так , как будто они там размышляют какой бы стартап в стране запустить, чтобы поднять бабла

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Пришелец

Случайно спалились, что все госпрограммы - это их личный бизнес.

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Dimitri

Короче. Цифравизация гос-услуг идёт следом за авторынком.

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Flashback FM

Всегда вспоминается эта новость "Путин анонсировал десятилетие науки и технологий в России"

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4 комментария
Возможный спрей

Даже за свой счёт повышенной пошлины нельзя?
Как было, когда 10-летние загранники вводили. Блин(
Ну зато эти порадуются, которые кругом инопланетян видят.

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Поджог Сараев
зато эти порадуются, которые кругом инопланетян видят

Всё так - на улице луддитов праздник

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1 комментарий
badResistor

Документооборот еще верните бумажный и ваще заживем.

Это уже прорыв или рывок?

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Возможный спрей

Вот как народ биометрии противился, вона до чего дошло))
Будет все по-старому, "А сейчас мы будем вашего мальчика измерять".
А дальше как в анекдоте "и комната у тебя тоже. Маленькая")

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Трезвый Петя

Как? У нас бумага же вроде-бы скончалась?
Это прорывок!

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3 комментария
Ясный меч

не видать нам Мультипаспорт

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Pavel Petel

Тебе так сильно хочется сдать свои отпечатки пальцев?

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Глеб Жеглов

- Предьявите пашпорт!
- Он разрядился :'-(

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Ilgar Dadashov

Эх, а казалось что он так близок…

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Dimitri

Почти 10 лет каждый год обещали и переносили

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11 комментариев
Michael Tantsura

Какая карточка, ау? Приложение в телефоне. Как и для водительского. Украинская «Дiя» – хороший пример такой реализации, кстати.

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Влад Борщ

Всем немного не до того)))

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Трезвый Петя

Ой кажется мне кто-то сейчас получит от набежавших ботов!

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Сергей
всем немного не до того

смешно

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Возможный спрей

А, ну хоть не мне одной, а то неприлично было

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darkAlert

Айтишников нема? 😄

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Трезвый Петя

Очередной успех...эх...

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Возможный спрей

Ну вишь, не до того говорят. И денег нет. И Чип&Дейл в пол состава.
Жалко, я ждала, у меня такой паспорт уже измутуженный, вот еще лазить менять его, и фотка опять будет страшная, а ксерокопия - ещё страшнее.
Тьфу.

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Вася Пражкин

Да зачем эти электронные паспорта? Можно на бересте, как раньше. Ну или татуху на тело прям бить с паспортом. Родился ребенок или женился - добиваешь еще татуху. Получил регистрацию - тоже. Авто купил - опять татуха. Удобно же, документы всегда с тобой.

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Возможный спрей

Еще парочка разводов, выдан новый паспорт и все выданные за жизнь заграны, и будет

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selecadm
Проект по выдаче цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом должен был стартовать в начале 2023 года в трёх регионах России: Москве, Подмосковье и Татарстане.

А до очередного переноса должны были 1 декабря 2021 начать. А вообще я помню, как 1 января 2015 обещали начать выдачу. Надо полагать, при нашей жизни никогда не запустят.

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Павел Егоров

Так это как минимум второй заход. Первый назывался УЭК, там задорно потратили пару лярдов и чета не полетело

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Возможный спрей

Ну трудовые добровольный переход начали. Может, ещё и повезёт.

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Равнодушный пришелец

Цифровизации документооборота не будет...

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Евгений Столетов

Чип для быдла а Нейросеть, для Господ!
Каждый из вас должен знать своё место и Чип вам подскажет, где это место.

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Возможный спрей

Господа все в Париже (Ц)

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From Siberia to London

У меня 2 вопроса:
1. Чипы ладно, чего не хватает для QR-кодов, байтов?
2. Если проект заморожен и другие инновации постигла та же судьба - «всем немного не до того», то почему Кирилл Емельянов всё ещё получает зарплату (немаленькую)?

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Олег Фирсов

ахахаха я так и думал

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Возможный спрей

вот, всё из-за Вас)

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Лаврентий Петренко

"системный проект нового паспорта уже готов, пройдены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка"

Т.е. бабло уже влили, пора валить?

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