ЕС планирует штрафовать компании за неудаление дипфейков и фейковых аккаунтов — Reuters Статьи редакции
Штраф может составить примерно 6% от мирового оборота компании.
- Еврокомиссия планирует 16 июня опубликовать обновлённую версию кодекса по борьбе с дезинформацией, пишет Reuters со ссылкой на документ.
- Согласно кодексу, компании должны будут противостоять «вредной дезинформации»: разрабатывать инструменты для проверки информации и сотрудничать с компаниями по проверке фактов. Кроме того, их обяжут предоставлять отчёты с разбивкой по странам Европы, а не общеевропейские или мировые данные.
- Компании будут раскрывать данные по количеству удалённых ботов и числу модераторов контента в каждой стране и рассказывать о системах искусственного интеллекта, которые развёрнуты для борьбы с фейками. Подписанты также обязуются бороться с распространением дипфейков и фейковых аккаунтов в социальных сетях.
- Обновлённый кодекс будет связан с Законом о цифровых услугах, который ЕС согласовал в апреле 2022 года. В нём есть раздел о борьбе с дезинформацией, а компаниям, которые не выполняют обязательства по кодексу, может грозить штраф до 6% от всего годового оборота в мире.
- По данным Financial Times, в распоряжении которой также оказался документ, в число компаний, которые намерены подписать обновлённую версию кодекса, войдут 30 фирм, в том числе Facebook*, Twitter, Google, Microsoft и TikTok.
- Кодекс начал действовать в 2018 году, его подписывали на добровольной основе. Теперь он станет документом совместного регулирования, а ответственность поделят между собой регулятор и стороны, которые его подписали.
*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской в России.
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Интернет по паспорту. Чебурнет. Европа уже не первый раз ворует у нас идеи.
В Европе суды работают ) в том числе по правам человека 😂 а у нас права у человека только забирают
Угадайте страну по фото? Ну и придумайте какие из прав на фотографиях соблюдаются. К слову, не очень сложно найти такие же из других прекрасных "демократических" стран.
франция?
О, есть несогласные с утверждением 🤣
Ничего, это пока госмашина не пережевала и не выплюнула 😄
европа: удаляйте дипфейки когда на них жалуются, или оштрафуем
россия: ты че сука, лайкнул мем про путина? 10 год тюрмы!
федор: я не вижу разницы
Очень хорошо. Наконец компании пнут решать проблемы ботов.
Очень плохо. Дипфейки будут настолько качественными, что их нельзя будет отдичить
Поправочка: человеку нельзя будет )
Интернет по именным талонам. Талоны будут выдаваться на ЕС-госуслугах.
тут уже начнется война ИИ..... одни будут создавать дипфейки, другие определять где они
да победит сильнейший
Потому и париться не нужно, победителя не будет )
Я вот один момент не могу понять. Кодекс действует в ЕС. Штраф 6 процентов от мирового оборота. Если и делать штраф то от оборота в ЕС.
Человека невозможно обмануть, он верит во все.
Пускай берут пример с России. Все что можно сразу блокировать без проверки информации и без суда, в досудебном порядке!
Это ж на сколько аккаунтов станет меньше в этих соцсетях?
Или они все враз станут адекватными и полезно-осознанными? Да не, не может такого быть (-:
1-2 оборотных штрафа кого хош образумят )
Ну вот(( никакого праздника
А как будут отличать дипфейки от реальных фотокарточек?
Маск все знал
Твиттеру хана
Дипфейки - это только один момент! Для сеток типа Твиттера страшнее санкции за фейковые аккаунты и ботов.
Ну как вариант, начнут учить ИИ за этим следить. Да и штраф конский, чтобы его игнорировать.
А за неудаление дикпиков?
Примеров информации котороя активно расспространялась, а в последствии официально признавалась фейком много. И что фейсбуку надо будет перелопатить все сообщения что бы удалить все, что было раньше по теме написано?
Или только вредные фейки будут удалять а полезные можно будет оставить?