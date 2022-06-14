Право
Поразительный фонарь

ЕС планирует штрафовать компании за неудаление дипфейков и фейковых аккаунтов — Reuters Статьи редакции

Штраф может составить примерно 6% от мирового оборота компании.

  • Еврокомиссия планирует 16 июня опубликовать обновлённую версию кодекса по борьбе с дезинформацией, пишет Reuters со ссылкой на документ.
  • Согласно кодексу, компании должны будут противостоять «вредной дезинформации»: разрабатывать инструменты для проверки информации и сотрудничать с компаниями по проверке фактов. Кроме того, их обяжут предоставлять отчёты с разбивкой по странам Европы, а не общеевропейские или мировые данные.
  • Компании будут раскрывать данные по количеству удалённых ботов и числу модераторов контента в каждой стране и рассказывать о системах искусственного интеллекта, которые развёрнуты для борьбы с фейками. Подписанты также обязуются бороться с распространением дипфейков и фейковых аккаунтов в социальных сетях.
  • Обновлённый кодекс будет связан с Законом о цифровых услугах, который ЕС согласовал в апреле 2022 года. В нём есть раздел о борьбе с дезинформацией, а компаниям, которые не выполняют обязательства по кодексу, может грозить штраф до 6% от всего годового оборота в мире.
  • По данным Financial Times, в распоряжении которой также оказался документ, в число компаний, которые намерены подписать обновлённую версию кодекса, войдут 30 фирм, в том числе Facebook*, Twitter, Google, Microsoft и TikTok.
  • Кодекс начал действовать в 2018 году, его подписывали на добровольной основе. Теперь он станет документом совместного регулирования, а ответственность поделят между собой регулятор и стороны, которые его подписали.

*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской в России.

#новость

1088 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
Fedor Ko

Интернет по паспорту. Чебурнет. Европа уже не первый раз ворует у нас идеи.

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

В Европе суды работают ) в том числе по правам человека 😂 а у нас права у человека только забирают

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Угадайте страну по фото? Ну и придумайте какие из прав на фотографиях соблюдаются. К слову, не очень сложно найти такие же из других прекрасных "демократических" стран.

Ответить
Развернуть ветку
Dimych Pupkin

франция?

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

О, есть несогласные с утверждением 🤣
Ничего, это пока госмашина не пережевала и не выплюнула 😄

Ответить
Развернуть ветку
Igor Gorbenko

европа: удаляйте дипфейки когда на них жалуются, или оштрафуем
россия: ты че сука, лайкнул мем про путина? 10 год тюрмы!
федор: я не вижу разницы

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

Очень хорошо. Наконец компании пнут решать проблемы ботов.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Муравьев

Очень плохо. Дипфейки будут настолько качественными, что их нельзя будет отдичить

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

Поправочка: человеку нельзя будет )

Ответить
Развернуть ветку
Fedor Ko

Интернет по именным талонам. Талоны будут выдаваться на ЕС-госуслугах.

Ответить
Развернуть ветку
Валентин Солодченко

тут уже начнется война ИИ..... одни будут создавать дипфейки, другие определять где они
да победит сильнейший

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

Потому и париться не нужно, победителя не будет )

Ответить
Развернуть ветку
Петр Вавилов

Я вот один момент не могу понять. Кодекс действует в ЕС. Штраф 6 процентов от мирового оборота. Если и делать штраф то от оборота в ЕС.

Ответить
Развернуть ветку
Аккуратный американец

Человека невозможно обмануть, он верит во все.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Пускай берут пример с России. Все что можно сразу блокировать без проверки информации и без суда, в досудебном порядке!

Ответить
Развернуть ветку
Грузинский будильник

Это ж на сколько аккаунтов станет меньше в этих соцсетях?
Или они все враз станут адекватными и полезно-осознанными? Да не, не может такого быть (-:

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

1-2 оборотных штрафа кого хош образумят )

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Кириллов

Ну вот(( никакого праздника

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei P

А как будут отличать дипфейки от реальных фотокарточек?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Fedostsev

Маск все знал

Ответить
Развернуть ветку
Дэвид Шариф

Твиттеру хана

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Дипфейки - это только один момент! Для сеток типа Твиттера страшнее санкции за фейковые аккаунты и ботов.

Ответить
Развернуть ветку
Милая Мила

Ну как вариант, начнут учить ИИ за этим следить. Да и штраф конский, чтобы его игнорировать.

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

А за неудаление дикпиков?

Ответить
Развернуть ветку
Gosta KTB

Примеров информации котороя активно расспространялась, а в последствии официально признавалась фейком много. И что фейсбуку надо будет перелопатить все сообщения что бы удалить все, что было раньше по теме написано?
Или только вредные фейки будут удалять а полезные можно будет оставить?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
null