Речь идёт о тех, кто работает в российских аккредитованных ИТ-компаниях.

Иностранные ИТ-специалисты и члены их семей смогут получать вид на жительство для работы в России в упрощённом порядке. Депутаты приняли такой законопроект в третьем, окончательном чтении.

Для получения ВНЖ работникам не нужно будет иметь разрешение на временное проживание, сейчас для этого нужно не менее года прожить в России на основании такого документа.

Также документ позволит работодателям привлекать к работе иностранных ИТ-специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Сами специалисты смогут работать в России без соответствующего разрешения или патента.