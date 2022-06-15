Госдума разрешила упрощённую выдачу ВНЖ иностранным ИТ-специалистам Статьи редакции
Речь идёт о тех, кто работает в российских аккредитованных ИТ-компаниях.
Иностранные ИТ-специалисты и члены их семей смогут получать вид на жительство для работы в России в упрощённом порядке. Депутаты приняли такой законопроект в третьем, окончательном чтении.
Для получения ВНЖ работникам не нужно будет иметь разрешение на временное проживание, сейчас для этого нужно не менее года прожить в России на основании такого документа.
Также документ позволит работодателям привлекать к работе иностранных ИТ-специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Сами специалисты смогут работать в России без соответствующего разрешения или патента.
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Какой страны ВНЖ дают?)
Архипелаг Гулаг
Вот ты сейчас хихикаешь, а через год ребята, которые уехали из рф, хапнут лиха (ну бывает такое, когда разочаровывешься в стране) и решат вернуться, а тут - хуй, уже всё занято.
Индусы, таджики и пакистанцы на низком старте!
Пока коренные жители РФ умирают за Лисичанск, российских женщин будут развлекать новые чёрные программисты.
Нах индусом в РФ ехать? Они на английском разговаривают и могут спокойно в США или ЮК работать.
Киргизы,Таджики на низком старте!
А что, российские женщины без головы ходят?
Ну наконец-то, столько американцев и европейцев мечтали сюда переехать, но благодаря этому закону их мечты сбудутся.
От одного слова госдума тошнит
госдума
госдума
госдума
Дело за малым объявить все СМУ IT комапаниями, и можно толпами завозить.
ахахахаха... классная схема)
И епатеку им беспроцентную выдавать, чтоб статистику улучшить
Шах и мат, Калифорния!
Блудливая Калифорния!
на прошлой версии картинки более четкий программист
Это скорее всего сделано для тех кто уехал из рф и в процессе получения гражданства другой страны, например израиля, армении )
Еще бы русский язык не был таким сложным
думаешь, язык единственный минус?
пускай разговаривают на языке двоичного кода)))
Сложный… :) пусти выучит китайский.
Или лучше чтобы ничего не делал
Ойтишникам из КНДР
Им выездные визы не дадут. А то бы они уже всей страной здесь были..
Ну нахер
Расчёт на то, что вернуться старые-новые айтишники, которые в марте-апреле стали «иностранными» ИТ-специалистами?
Или думают прям весь цвет кремниевой долины и Индии заманить?
Ничего он не думают, не их дело думать. Они принимают законы.
А зачем им ВНЖ при наличии гражданства??
В Таджикистане есть айти специалисты?
ахах и все будут жить обязательно в центре Москвы,по 10 человек в квартире
С марта месяца — очень много
Есть много студентов из СНГ в российских вузах
Сбер игры же закрываются, неужели никого толкового там не было?
Так в Почту России все перешли!
Стартапам без сотрудников, как я понимаю, это не грозит
Ахаха. Они прям в очередь встанут )))
Сообщение удалено
Вот недавно почта стала IT-компанией.
Если ТСЖ, такси и стройка будут IT, всё логично.
85% своих уже вернулись, осталось найти 15%)
Серьезный удар по этим вашим кремниево-силиконовым долинам.
Сейчас маркетплейсы наберут себе тысячи айтишников из южных стран СНГ.
В этом году все чаще смеюсь над инициативами Госдумы.
Через 3 минуты после принятия решения
Щас кааак попрут!
Цифры - сколько и откуда - нам, конечно, не расскажут потом...
чиновники ждут первых иностранцев жаждущих российского внж