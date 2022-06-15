Право
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Госдума разрешила упрощённую выдачу ВНЖ иностранным ИТ-специалистам Статьи редакции

Речь идёт о тех, кто работает в российских аккредитованных ИТ-компаниях.

Иностранные ИТ-специалисты и члены их семей смогут получать вид на жительство для работы в России в упрощённом порядке. Депутаты приняли такой законопроект в третьем, окончательном чтении.

Для получения ВНЖ работникам не нужно будет иметь разрешение на временное проживание, сейчас для этого нужно не менее года прожить в России на основании такого документа.

Также документ позволит работодателям привлекать к работе иностранных ИТ-специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Сами специалисты смогут работать в России без соответствующего разрешения или патента.

#новость #законы

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92 комментария
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Andrey Kulakov

Какой страны ВНЖ дают?)

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Хозяин

Архипелаг Гулаг

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Павел Воронов
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Иван Засунько

Вот ты сейчас хихикаешь, а через год ребята, которые уехали из рф, хапнут лиха (ну бывает такое, когда разочаровывешься в стране) и решат вернуться, а тут - хуй, уже всё занято.

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21 комментарий
Озверевший Фукуяма

Индусы, таджики и пакистанцы на низком старте!
Пока коренные жители РФ умирают за Лисичанск, российских женщин будут развлекать новые чёрные программисты.

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Dimitri

Нах индусом в РФ ехать? Они на английском разговаривают и могут спокойно в США или ЮК работать.

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8 комментариев
Михаил Кондратьев

Киргизы,Таджики на низком старте!

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1 комментарий
Алексей Никитенко

А что, российские женщины без головы ходят?

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Prosto Zurab

Ну наконец-то, столько американцев и европейцев мечтали сюда переехать, но благодаря этому закону их мечты сбудутся.

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ROME

От одного слова госдума тошнит

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умный человек

госдума
госдума
госдума

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2 комментария
under construction

Дело за малым объявить все СМУ IT комапаниями, и можно толпами завозить.

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Pavel Loginov

ахахахаха... классная схема)

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Владимир Часов

И епатеку им беспроцентную выдавать, чтоб статистику улучшить

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Ivan Smekalov

Шах и мат, Калифорния!

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Миша Магадан

Блудливая Калифорния!

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Abnatop Sky
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Yaroslav m13

на прошлой версии картинки более четкий программист

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1 комментарий
Ручной динозавр

Это скорее всего сделано для тех кто уехал из рф и в процессе получения гражданства другой страны, например израиля, армении )

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Алеоп

Еще бы русский язык не был таким сложным

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morgan

думаешь, язык единственный минус?

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6 комментариев
Murfan

пускай разговаривают на языке двоичного кода)))

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Иван

Сложный… :) пусти выучит китайский.

Или лучше чтобы ничего не делал

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Кадастр

Ойтишникам из КНДР

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Тактический пистолет

Им выездные визы не дадут. А то бы они уже всей страной здесь были..

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Алеоп

Ну нахер

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Фактический фонарь

Расчёт на то, что вернуться старые-новые айтишники, которые в марте-апреле стали «иностранными» ИТ-специалистами?
Или думают прям весь цвет кремниевой долины и Индии заманить?

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Автостопом по Земному шарику

Ничего он не думают, не их дело думать. Они принимают законы.

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Dmitry Mok

А зачем им ВНЖ при наличии гражданства??

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Влад Эфиров

В Таджикистане есть айти специалисты?

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Дмитрий Одинцов

ахах и все будут жить обязательно в центре Москвы,по 10 человек в квартире

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1 комментарий
Pavel Loginov

С марта месяца — очень много

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Иван Саблин

Есть много студентов из СНГ в российских вузах

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Норрин Радд

Сбер игры же закрываются, неужели никого толкового там не было?

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Тактический пистолет

Так в Почту России все перешли!

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5 комментариев
Иван Мартьянов

Стартапам без сотрудников, как я понимаю, это не грозит

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Artem Borisenko

Ахаха. Они прям в очередь встанут )))

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Сергей Бевз

Сообщение удалено

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Skyray

Вот недавно почта стала IT-компанией.
Если ТСЖ, такси и стройка будут IT, всё логично.

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Творческий мангал

85% своих уже вернулись, осталось найти 15%)

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Лаврентий Петренко
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Alexei Ageyev

Серьезный удар по этим вашим кремниево-силиконовым долинам.

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Sergey Furtaev

Сейчас маркетплейсы наберут себе тысячи айтишников из южных стран СНГ.

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Иван Петрович

В этом году все чаще смеюсь над инициативами Госдумы.

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Den

Через 3 минуты после принятия решения

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ilia

Щас кааак попрут!

Цифры - сколько и откуда - нам, конечно, не расскажут потом...

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Max Krou

чиновники ждут первых иностранцев жаждущих российского внж

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