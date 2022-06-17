Право
Солдатский томагавк_два

Минцифры подтвердило заморозку проекта электронных паспортов — сейчас есть «более насущные проблемы» Статьи редакции

По данным Forbes, причиной заморозки стали боязнь, что проект не окупится и на него не хватит чипов.

  • «Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьёзные насущные проблемы. Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим», — рассказал «РИА Новости» глава Минцифры Максут Шадаев.
  • О заморозке проекта 10 июня сообщил Forbes. По данным издания, одной из причин такого решения стала нехватка чипов для паспортов, другой — сомнения, что проект вообще окупится, так как из-за цены документа россияне вряд ли будут готовы платить за него.
  • Цифровой паспорт — это альтернатива бумажного документа в виде пластиковой карты с бесконтактным чипом. Проект по их выдаче должен был стартовать в начале 2023 года в трёх регионах России: Москве, Подмосковье и Татарстане.
  • Кроме паспортных данных документ должен был содержать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.

#новость #цифровизация

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48 комментариев
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Андрей Донской

Напоминаю, сейчас идёт десятилетие науки и технологий по мнению нашего президента.

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Классный Данила

Велика страна, а голую жопу прикрыть нечем..

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Hnorr

В ОПК тоже есть своя наука и свои технологии. Видимо, десятилетие именно этих технологий

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switch138

совковое наследие? из современного разве что мультики для даунов.

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Сергей Щукин

мультики? вы про секретное оружие "том и джерри"??

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Тая

Не только. Откровенно пригодилось, лучше не изобрели, « любимое» детище кой-кого,,, ((( а инноватор чубайс помнится только носки с серебряной нитью презентовал, типа для вонючих ног, и к совку, мразь, не имеет отношения.

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Lizi L

В многострадальной и фактически нищей Украине внутренний цифровой паспорт выдают уже лет 5 как , а тут великая богатая сверхдержава .

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Слегка Придурковатый

Потому что у нас православная страна, а чипы - это сатанинское всё! (крестится)

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Пришелец

В Казахстане лет 20 уже точно.

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User User

Выводы как странно делаете.. Загранпаспорта с чипами делают уже давно в РФ. По сути тоже самое. Т.е. технических сложностей нет (сейчас их больше стало разумеется), а вот организационных/юридических - много. И чем меньше (и/или примитивнее/эффективнее адм. аппарат) - тем их меньше. Большая страна - большие проблемы :-)

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Псков Бурито

Лично я считаю, что иребовать постоянно носить с собой гиганскую бумажную книжку в 2022 это пипец какая серьезная проблема

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Сашка Тютин

Никто, вроде, не требует. Там даже на последней странице написано, что паспорт надо хранить и беречь %)
Хожу без паспорта уже хрен знает сколько лет. Где он очень сильно нужен (кроме гос.учреждений) - показываю фотографию паспорта, им норм

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Лимита

Фото паспорта не канает в Сбере, кадастровой, МФЦ.....

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Сашка Тютин

Я поэтому в скобках написал, что есть нюансы.
Купить бухлишко (да, спрашивают до сих пор, а мне 43 годика), пройти в какой-нибудь БЦ или иной объект, билет купить - работает худо-бедно

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Псков Бурито

- сейчас есть «более насущные проблемы»
- 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили в 2022?

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Vladislav S

Либо все думают как доставить табакерку в висок

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Kir Lazare

Вы давно видели табакерку? Где ее взять?

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Vladislav S

Вот мы и выяснили насущную проблему. Люди знают, что нужна табакерка, но не могут найти

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Тая

Это которые на гусеничном ходу?

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Псков Бурито

вроде их уже даже на Украине выдают уже лет 5-ть как

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Kir Lazare

Наш вариант будет более стильным и технологичным.

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Тая

Именно‼️

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Александр Соколов

У минцифры бюджет на СВО подрезали?

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Псков Бурито

Кто-нибудь может сказать, что Минцифра сделала полезного?

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Илья Ив

Предложило для ФСБ новые правила сбора личных данных
Заявили об отсутствии планов закрыть YouTube
Льготная ипотека для IT-специалистов
Освободили от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году

Больше особых новостей и нет

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Псков Бурито

там всего один человек работает?

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Илья Ив

робот "Максим" или как его там)Актёр, который каждое утро натягивает на себя костюм большого калькулятора и идёт кидать предложения

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Oleg Sukhoveev

"есть «более насущные проблемы» "и чуть ниже : одной из причин стала нехватка чипов АААААААААААА

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Vladislav S
сейчас есть «более насущные проблемы»

А что случилось?!

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Soulis

Так спортивным программированием заняты

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Андрей Рядькин

Чипы негде взять?

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Псков Бурито

там вроде простой RFID

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Илья Ив

На проездных и пропусках через турникет на работе-да, там памяти много не надо. Чипы более объёмные в этом плане, так что нужны именно чипы.

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Сашка Тютин
проект не окупится

Я извиняюсь, а с хрена ли ему вообще окупаться?
Это социально-значимый проект, на который министерству циферок скидывались налоги граждан, чтобы этим самым гражданам удобней было жить.
Теперь такие - НАМ НЕ ВЫГОДНО!
Бюрократы хреновы

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Тая

Чего- чего? Даже в шутку « социально- значимый» неуместно‼️👹

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Сашка Тютин

Почему же? Очень даже значимый.
Когда тебе для взаимодействия с органами власти не нужно таскать кипу бумаг и справок по форме 0001488-ПНХ, а чисто карточку.
Быстро, просто и качественно получать услуги - если это не социально-значимо, ну извинитепростите тогда

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Your tears

А что случилось ?

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Haswell

Объясните пожалуйста, если документ должен был содержать эцп, значит ли это что человек, у которого на руках мой паспорт, может распоряжаться моей подписью как ему заблагорассудится?

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Семен Смирнов

Судя по новостям о кредитах без ведома пользователей, и сейчас может

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User User

Были обсуждения объединить аутентификацию с биометрией, но и здесь неоднозначностей много. Возможно дабл чек (пин ввести или динамический код из альтернативного источника (смс, пуш, почта...). Лучше, действительно, не торопиться и сделать хорошо, чем абы как, но с чипом "и точка".
И да, и сейчас за вас могут квартиру продать, подписав договор вашей ЭП, если вы не озаботились ее сохранностью/ защитой. Дело не в паспорте с ЭП.

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Тая

То есть вы за то, чтобы ваш фейс, пальчики и тело принадлежали не вам⁉️ Так и пальчики можно перенести с очередного чикатилы на васю лаврова, ну, если, слелать « все хорошо»⁉️

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Igor Kowalski

Жаль.

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Стабильный теркин30см

Ага, другие проблемы – это отсутствие чипов? Или оборудования СОРМ, без которого не прожить нам?

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Vadim Berezhnoy

Дело не в чипах и иностранных комплектующих, просто "более насущные проблемы"

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Пришелец

Что, окупаемость посчитали, решили не очень рентабельный бизнес?)

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Тая

А что? Кто- то на госзаказах и на бабле из бюджета? Рентабельность считает⁉️⁉️⁉️😂😂😂😂 вы где живете??? И, блятььь, как к тому, что с вас снимут все данные, включая рожу и тело, употребимо слово «БИЗНЕС» или здесь отметились кадры из минцифры⁉️⁉️⁉️

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iMHO Tech

Вот сукu, у меня в оригинальном паспорте печать растеклась, дак дырявые-одноразовые кассирши во всяких замшелых банках, воротят нос и не хотят обслуживать.
Думал сделаю себе электронный и хрен им буду показывать на обороте

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Gustav Trokk123
что проект не окупится

Вот же я лошара: всегда думал, что паспорта (пешеходные переходы, парки, уличные фонари, еще какие госуслуги и т.д.) делаются для удобства людей, а не для заработка.

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