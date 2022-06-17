Путин предложил пересмотреть основания для ареста предпринимателей и навсегда отменить большинство проверок бизнеса Статьи редакции
Владимир Путин выступил на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где в том числе рассказал о предложениях для бизнеса.
- Президент предложил навсегда отменить большинство проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда. О каких именно исключениях речь, он не уточнил, но поручил правительству подготовить конкретные параметры реформы в ближайшие месяцы. В апреле Госдума отменила плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, для акредитованных ИТ-компаний — до конца 2024 года.
- Путин заявил, что надо «аккуратно, но основательно» подойти к отмене наказания за некоторые экономические преступления — например, для тех, кто работает без лицензии или аккредитации. «Лицензия закончилась, западные партнёры не продлевают, ну что теперь сворачивать бизнес что ли? Как бы не так, пусть работает. Надо государству под контролем держать, но не мешать работать».
- Также нужно подумать о повышении порога для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату таможенных и других платежей.
- Нужно пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и продления сроков предварительного следствия по их делам, заявил президент. Он поручил подготовить поправки до 1 октября 2022 года.
- Путин попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима для промышленных кластеров: он должен заработать с 1 января 2023 года. Производители там должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке до 7% годовых в рублях, а также субсидии и минимум проверок.
- Он также предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на неё получат предприятия, готовые строить новые производства. О программе промышленной ипотеки в июне рассказывало правительство.
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Отличные предложения, серьёзно. Если б их делал не тот, кто 20 лет только обещает что то сделать.
Идеи интересные, но словно от какого-то другого человека, не того, который 24 февраля запарил кровавую баню, словно от кого-то из параллельной вселенной… Банкетный?
Так что он должен сделать? Его дело набросить, а там оно как-то всё само застревает, никто не знает где, и почему... так получилось в общем. С броневика, понимаешь, рукой машет, а он падла, не едет в светлое будущее и всё тут!
«Прикажут – и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут – и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях»
# Салтыков-Щедрин
на современном языке это называется "валять шольца" - постоянно обещать, но ничего не делать
Он сам эти проверки и вводил изначально
IT сектору тоже обещали рог изобилия. А воз и ныне там.
Вы понимаете, что таким путем возвращаемся в лихие 90-е, когда мелкому бизнесу было плевать на элементарные стандарты и правила? Хромая лошадь - лишь верхушка айсберга.
А чего в этом хорошего? Ну будет дикий запад, нарушения и вот это все. Ладно бы еще экономика стабильная была, но пока бизнес работает в условиях что ему надо накопить жира пока опять где-нибудь не рвануло - о каком отсутствии проверок речь вообще?
Скорее всё это будет касаться чьего надо бизнеса.
Всё давно сказали прямым текстом. Там, правда, речь про большую политику шла, но кто это определяет?
«...не уметь пользоваться таким оружием, как ложь, — профессиональная непригодность. Более того: говорить правду ... — это предавать свой народ».
То-то бизнес щас попрёт, просто 30 лет условий не было, а теперь точно пора.
Самое блять время ✨✨✨
Запад давил все это время, вы не понимаете
В РФ отличные возможности для создания бизнеса. Были и есть.
1. Регистрация компании легко
2. Рабочая сила - недорогая
3. Куча программ поддержки МСП. Буквально 3 мес назад делал заказную разработку для стартапа получившего гранд на решение ИИ. Ребята выступили с идеей, им дали денег для старта и ментора.
4. Первые три года твоя компания не попадает в планы налоговой проверки.
5. Цифровизация. Через госуслуги запрос в любое ведомство, ЭДО и пр. Все удалённо.
6. Налоговый режим, чтобы не говорили, легче и проще, чем на западе
Какие у вас проблемы с бизнесом в РФ??
Может проблемы не в клозетах?? (с)
угу, "нет времени на раскачку"
Помните, что это тот же человек, который в своëм интервью приравнивал предпринимателей к жуликам
лицемерие - как основа государственного стоя
А что не так то?) Сказал,что пока не проверять их)
Простите, а какое уже по счету это обещание? Просто я на третьей сотне сбился...
Уже все сбились и сложили болт) о майских даже не вспоминают...
Если изучать действия президента не по СМИ, то картина будет другая
Просто иди нахуй.. Ничего не обещай, ничего от тебя не надо. Просто съеби с трона
Нет уж пусть теперь до 36 года сидит и расхлебывает, хочу чтоб при нем экономика развалилась и народ обнищал и народ понял что несменяемость это плохо....
И? Встанет Шойгу или Медведь, что поменялось?
Значит начнут всех сажать с удвоенной силой
Проверки бизнесов Тимченко,Векслера,Ротенбергов,Миллера,Сечина и прочих "друзей" отменить равно как и возможность их законно посадить. Остальных приравнять не к бизнесу а к коммерческой деятельности и усилить контроль увеличив сроки заключения. Это если переводить с плешивого на разговорный))
Поздно пить боржоми
В стране которая находится на полувоенном положении и враг всех нормальных стран нет смысла создавать новые производства и делать бизнес. Какая гарантия, что завтра не будет национализации и заморозки всех банковских счетов ? Скорее всего будет именно это.
Жду одного единственного ареста
Своего?)
Ждите, наряд выехал.
Кто то ещё верит этому сказочнику?)
Ой сколько лапши прилетело на уши)
Голод не грозит, значит
Ну хоть что-то полезное и позитивное)
Могу вам тоже пообещать что угодно.
Есть ли пожелания? мне нетрудно , а вам будет полезно и позитивно
Любите обещания?
Юлия, просто денег нет сейчас. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
Смешная шутка
а ситуация страшная
Как же он достал всё обещать и обещать!
С такими обещалками, вангую, любой ларёк в России будет считаться опасным предприятием и облагаться всеми проверками как было и даже хуже
Скоро будет тупо заявлять «вы живете ништяк, просто ох…но! Я дал распоряжение, указы. Это я сказал, Володя Путин» точка
Эх вот бы он был президентом когда Ходорковского сажали и на Чичваркина дело заводили.
Видимо, кончилось время на раскачку
22ой год обещаний....
115 фз отменят?
Ахахахаха
Умора
Поздно пить боржоми когда почки отвалились
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Комментарий удален модератором
🤦🤦🤦Бла Бла бла
Конечно же ничего из этого реализовано не будет. Бороться за свободу овец (предпринимателей), когда у волков (силовиков) поляна для прокорма сжимается, будет только самоубийца.
... будет только баран )
Как срать тогда бежать, предложения годные.
Но будут ли они выполнятся, это уже совсем другая история...
Правильно, а то воровать не у кого будет, если совсем всё встанет. Кого стричь товарищам?
Это называется "идиотизм". Вместо того, чтобы грамотно и планомерно выстраивать адекватную систему - действуют точечными подачками электорату, в зависимости от текущей коньюктуры. Сегодня отменили, завтра вернули, кручу-верчу-много-выиграть-хочу.
Хм. А зачем тогда раньше проверяли и сажали?
Вы понимаете, что работать это будет преимущественно на близких государевых? Думаете легче бизнес вести станет? В первую очередь руки развяжут около-монополистам на насиженных местах: отмывание денег и кумовство станет воистину всепроникающим. О снижении качества товаров и услуг, о сервисе и правах потребителя уже и говорить не приходится...
Да и не факт, что "слова" ВВП воплотятся в дела.
Давайте будем выполнять сначала уже данные обещания, а потом новые давать?
Это ежегодные слова. Ничего нового. И сроки нормальные для подготовки предложений - до 1 октября... как будто ничего в стране не происходит. Просто до октября. И всего лишь предложения. Потом их надо будет рассмотреть до 1 марта 23 года, потом может быть принять, а может и не принять. Но вот пилораму под 5% годовых, думаю быстрее всего освоят :)))
Пятничные новости для нытиков - бородачей. Пора идти пить пиво и обсуждать президента, рабочий день кончито. Ах, забыл что 50% vc безработных, там и проверять то нечего)
Не безработные, а самозанятые
каждый новый дизлайк под моим комментом +1 безработный аха. заценим профили
Чето уже подобное было, не?
Норм новость. Только аресты чаще были связаны с корпоративными разборками. С этим, что делать? Можно трактовать как "не защищать предпринимателей от кидалова".
Видимо из активов всё выжали. Нужна новая кровь. Сейчас взрастят очередные Магниты, Евросети, а после их нужным ребятам раздадут
Cказочник. Гореть ему в аду
что этот обещалкин делал 22 года? пока петух в жопу не клюнет, дедок не перекрестится?
Опять лето, опять хочется в Париж!
А прошлым летом вы были в Париже?
Нет , но тоже хотелось.
Предложил пересмотреть основания для пересмотра предложений об основании предложений пересмотра.
Ага.
Посмотрим, что будет в реальности. Не верю, конечно, но оставлю надежду, что бизнесу дадут нормально вздохнуть.
перед смертью не надышишься
Меня конечно закидают дизами, но ощущение, что VC превратился в брюжащее болото. Вы что тут все горе бизнесмены, которым государство работать не давало? Вы все здесь лишившиеся бизнесов? Какая то вечно недовольная толпа. Прекратите все видеть в плохом свете.
И вправду что это вдруг? Подумаешь, всего лишь страна превратилась в изгоя и стала отрезанной от всего мира и его технологий, инвестиций и культуры.
А может просто проверки должны быть по делу, а не с целю вымогательства? Или такой вариант всё ещё рано рассматривать.
А почему тогда русские Илоны Маски умирали в СИЗО-то? Почему опомнились только сейчас? Там реально надежда "ну щас бизнес нас из жопы вытащит, йопта"?
Где он раньше был?
Дайте льготы под вторичку и ИЖС под 6-9%. А, хрен, столичные и не только строительные компании глотнут тунца сразу.
Поддерживаем, но свой крупный бизнес.
А почему должны быть льготные кредиты на недвигу? )) тогда каждый второй продаст квартиру родственнику а кредитные деньги пропьёт или положить в банк на вклад
Никаких арестов и проверок, если 50% твоего бизнеса будут принадлежать государству. Или или)
Так всем будет спокойнее, %юзернейм%. Вариантов всё равно нет. Разве что верёвка и мыло.
полагаю, что ИП Пупкин, который печёт булки, несёт огромный риск причинения вреда! А ИП Васькин, который торгует книжками - тем более!
Сажать за пост ВКонтакте или осуждение СВО в личном разговоре по телефону перестанут?
Предлагаю навсегда отменить (блин, опять забанят)
Встаём с колен получается
"Надо престать кошмарить бизнес" (и музыка из "Санта-Барбары")
Ждём предложений по пресеканию кумовства и коррупции, и легализацию игорного бизнеса или продажи наркотиков, лишь бы бизнес не свалил из страны)
Недавно приняли закон об особых условиях забоя животных. Тем самым скосили почти всех частных фермеров. Для забоя 10 кур многим просто невозможно ехать в спец. отведённые места. Как всегда у нас, сначала запретить, а потом создать условия. Вы сначала сделайте эти места доступные для всех мелких фермеров/частных небольших хозяйств, а потом вводите свои драконьи указы. Всё продолжают только вредительствовать. Повернитесь уже к людям лицом.
Это уже лицо.
конечно, а то совсем без друзей останется)
Аудитория VC окончательно превратились в TJournal.
Комментарии невозможно читать...
ура товарищи теперь заживем
Чо-т у меня тремор.
И читать приятно, и страшно чо-т.