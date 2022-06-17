Право
Значимый якорь

Путин предложил пересмотреть основания для ареста предпринимателей и навсегда отменить большинство проверок бизнеса Статьи редакции

Владимир Путин выступил на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где в том числе рассказал о предложениях для бизнеса.

  • Президент предложил навсегда отменить большинство проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда. О каких именно исключениях речь, он не уточнил, но поручил правительству подготовить конкретные параметры реформы в ближайшие месяцы. В апреле Госдума отменила плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, для акредитованных ИТ-компаний — до конца 2024 года.
  • Путин заявил, что надо «аккуратно, но основательно» подойти к отмене наказания за некоторые экономические преступления — например, для тех, кто работает без лицензии или аккредитации. «Лицензия закончилась, западные партнёры не продлевают, ну что теперь сворачивать бизнес что ли? Как бы не так, пусть работает. Надо государству под контролем держать, но не мешать работать».
  • Также нужно подумать о повышении порога для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату таможенных и других платежей.
  • Нужно пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и продления сроков предварительного следствия по их делам, заявил президент. Он поручил подготовить поправки до 1 октября 2022 года.
  • Путин попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима для промышленных кластеров: он должен заработать с 1 января 2023 года. Производители там должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке до 7% годовых в рублях, а также субсидии и минимум проверок.
  • Он также предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на неё получат предприятия, готовые строить новые производства. О программе промышленной ипотеки в июне рассказывало правительство.

#новость #пмэф2022

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213 комментариев
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Макс Бруквин

Отличные предложения, серьёзно. Если б их делал не тот, кто 20 лет только обещает что то сделать.

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Hard Matatag

Идеи интересные, но словно от какого-то другого человека, не того, который 24 февраля запарил кровавую баню, словно от кого-то из параллельной вселенной… Банкетный?

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17 комментариев
ЯжПрограммист

Так что он должен сделать? Его дело набросить, а там оно как-то всё само застревает, никто не знает где, и почему... так получилось в общем. С броневика, понимаешь, рукой машет, а он падла, не едет в светлое будущее и всё тут!

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12 комментариев
Классный Данила

«Прикажут – и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут – и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях»
# Салтыков-Щедрин

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Мертвый крюк

на современном языке это называется "валять шольца" - постоянно обещать, но ничего не делать

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Печенька

Он сам эти проверки и вводил изначально

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1 комментарий
Степан Фадеев

IT сектору тоже обещали рог изобилия. А воз и ныне там.

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1 комментарий
Автостопом по Земному шарику

Вы понимаете, что таким путем возвращаемся в лихие 90-е, когда мелкому бизнесу было плевать на элементарные стандарты и правила? Хромая лошадь - лишь верхушка айсберга.

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26 комментариев
Rudolf Cunningham

А чего в этом хорошего? Ну будет дикий запад, нарушения и вот это все. Ладно бы еще экономика стабильная была, но пока бизнес работает в условиях что ему надо накопить жира пока опять где-нибудь не рвануло - о каком отсутствии проверок речь вообще?

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3 комментария
Сестра Агата

Скорее всё это будет касаться чьего надо бизнеса.

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Denis Bystruev

Всё давно сказали прямым текстом. Там, правда, речь про большую политику шла, но кто это определяет?

«...не уметь пользоваться таким оружием, как ложь, — профессиональная непригодность. Более того: говорить правду ... — это предавать свой народ».

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Skyray

То-то бизнес щас попрёт, просто 30 лет условий не было, а теперь точно пора.

Самое блять время ✨✨✨

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Комплексный ящик

Запад давил все это время, вы не понимаете

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5 комментариев
Dmitry Mok

В РФ отличные возможности для создания бизнеса. Были и есть.
1. Регистрация компании легко
2. Рабочая сила - недорогая
3. Куча программ поддержки МСП. Буквально 3 мес назад делал заказную разработку для стартапа получившего гранд на решение ИИ. Ребята выступили с идеей, им дали денег для старта и ментора.
4. Первые три года твоя компания не попадает в планы налоговой проверки.
5. Цифровизация. Через госуслуги запрос в любое ведомство, ЭДО и пр. Все удалённо.
6. Налоговый режим, чтобы не говорили, легче и проще, чем на западе

Какие у вас проблемы с бизнесом в РФ??
Может проблемы не в клозетах?? (с)

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28 комментариев
Мертвый крюк

угу, "нет времени на раскачку"

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Антон Гамаюнов

Помните, что это тот же человек, который в своëм интервью приравнивал предпринимателей к жуликам

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Ddd

лицемерие - как основа государственного стоя

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4 комментария
Дипломатический инструмент

А что не так то?) Сказал,что пока не проверять их)

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Мертвый крюк

Простите, а какое уже по счету это обещание? Просто я на третьей сотне сбился...

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Лимита

Уже все сбились и сложили болт) о майских даже не вспоминают...

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3 комментария
Семен Смирнов

Если изучать действия президента не по СМИ, то картина будет другая

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RobinzonCruzo

Просто иди нахуй.. Ничего не обещай, ничего от тебя не надо. Просто съеби с трона

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Лимита

Нет уж пусть теперь до 36 года сидит и расхлебывает, хочу чтоб при нем экономика развалилась и народ обнищал и народ понял что несменяемость это плохо....

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1 комментарий
Алексей Родной

И? Встанет Шойгу или Медведь, что поменялось?

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4 комментария
Jiko

Значит начнут всех сажать с удвоенной силой

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Рикардо Иванов
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Александр Кремлёв

Проверки бизнесов Тимченко,Векслера,Ротенбергов,Миллера,Сечина и прочих "друзей" отменить равно как и возможность их законно посадить. Остальных приравнять не к бизнесу а к коммерческой деятельности и усилить контроль увеличив сроки заключения. Это если переводить с плешивого на разговорный))

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Dmitry Pasyutin
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ProtoMan123ww

Поздно пить боржоми

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Anton Beloborodov

В стране которая находится на полувоенном положении и враг всех нормальных стран нет смысла создавать новые производства и делать бизнес. Какая гарантия, что завтра не будет национализации и заморозки всех банковских счетов ? Скорее всего будет именно это.

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Виталий Васильев

Жду одного единственного ареста

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Дипломатический инструмент

Своего?)

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Знатный Тролль

Ждите, наряд выехал.

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Максим Абдрахманов

Кто то ещё верит этому сказочнику?)

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Лелик Плотников

Ой сколько лапши прилетело на уши)

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Ил Масков

Голод не грозит, значит

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Юлия Баранова

Ну хоть что-то полезное и позитивное)

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Михаил Желтухин

Могу вам тоже пообещать что угодно.

Есть ли пожелания? мне нетрудно , а вам будет полезно и позитивно

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11 комментариев
Комплексный ящик

Любите обещания?

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Mikhail Stroev

Юлия, просто денег нет сейчас. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

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Ivan Ognev

Смешная шутка

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Михаил Желтухин

а ситуация страшная

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Глубокий самолет

Как же он достал всё обещать и обещать!
С такими обещалками, вангую, любой ларёк в России будет считаться опасным предприятием и облагаться всеми проверками как было и даже хуже

Скоро будет тупо заявлять «вы живете ништяк, просто ох…но! Я дал распоряжение, указы. Это я сказал, Володя Путин» точка

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Лысый криптоинвестор
Нужно пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу

Эх вот бы он был президентом когда Ходорковского сажали и на Чичваркина дело заводили.

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Александр Смирнов

Видимо, кончилось время на раскачку

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Лимита

22ой год обещаний....

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Юлия Бабенко

115 фз отменят?

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Leha Shum

Ахахахаха
Умора

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Печенька

Поздно пить боржоми когда почки отвалились

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Комментарий удален модератором

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unknown

🤦🤦🤦Бла Бла бла

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Артем Зарикянц
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Сергей С.

Конечно же ничего из этого реализовано не будет. Бороться за свободу овец (предпринимателей), когда у волков (силовиков) поляна для прокорма сжимается, будет только самоубийца.

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Александр А.

... будет только баран )

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Ростислав Давыдкин

Как срать тогда бежать, предложения годные.
Но будут ли они выполнятся, это уже совсем другая история...

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Аркадий Чумаков

Правильно, а то воровать не у кого будет, если совсем всё встанет. Кого стричь товарищам?

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Автостопом по Земному шарику

Это называется "идиотизм". Вместо того, чтобы грамотно и планомерно выстраивать адекватную систему - действуют точечными подачками электорату, в зависимости от текущей коньюктуры. Сегодня отменили, завтра вернули, кручу-верчу-много-выиграть-хочу.

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Евгений Трофимов

Хм. А зачем тогда раньше проверяли и сажали?

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Vlad o s t o v ъ

Вы понимаете, что работать это будет преимущественно на близких государевых? Думаете легче бизнес вести станет? В первую очередь руки развяжут около-монополистам на насиженных местах: отмывание денег и кумовство станет воистину всепроникающим. О снижении качества товаров и услуг, о сервисе и правах потребителя уже и говорить не приходится...
Да и не факт, что "слова" ВВП воплотятся в дела.

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Ян Полянский

Давайте будем выполнять сначала уже данные обещания, а потом новые давать?

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Валентин Слободчиков

Это ежегодные слова. Ничего нового. И сроки нормальные для подготовки предложений - до 1 октября... как будто ничего в стране не происходит. Просто до октября. И всего лишь предложения. Потом их надо будет рассмотреть до 1 марта 23 года, потом может быть принять, а может и не принять. Но вот пилораму под 5% годовых, думаю быстрее всего освоят :)))

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Ilia

Пятничные новости для нытиков - бородачей. Пора идти пить пиво и обсуждать президента, рабочий день кончито. Ах, забыл что 50% vc безработных, там и проверять то нечего)

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DN

Не безработные, а самозанятые

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2 комментария
Ilia

каждый новый дизлайк под моим комментом +1 безработный аха. заценим профили

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1 комментарий
DN

Чето уже подобное было, не?

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Dmitry Mok

Норм новость. Только аресты чаще были связаны с корпоративными разборками. С этим, что делать? Можно трактовать как "не защищать предпринимателей от кидалова".

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Диванный аналитеГ

Видимо из активов всё выжали. Нужна новая кровь. Сейчас взрастят очередные Магниты, Евросети, а после их нужным ребятам раздадут

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Жаркий каякер

Cказочник. Гореть ему в аду

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Dmitriy

что этот обещалкин делал 22 года? пока петух в жопу не клюнет, дедок не перекрестится?

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Владимир Часов

Опять лето, опять хочется в Париж!
А прошлым летом вы были в Париже?
Нет , но тоже хотелось.

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Лаврентий Петренко

Предложил пересмотреть основания для пересмотра предложений об основании предложений пересмотра.

Ага.

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Soulis

Посмотрим, что будет в реальности. Не верю, конечно, но оставлю надежду, что бизнесу дадут нормально вздохнуть.

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Ddd

перед смертью не надышишься

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1 комментарий
Петр Иванов

Меня конечно закидают дизами, но ощущение, что VC превратился в брюжащее болото. Вы что тут все горе бизнесмены, которым государство работать не давало? Вы все здесь лишившиеся бизнесов? Какая то вечно недовольная толпа. Прекратите все видеть в плохом свете.

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Лысый криптоинвестор
VC превратился в брюжащее болото

И вправду что это вдруг? Подумаешь, всего лишь страна превратилась в изгоя и стала отрезанной от всего мира и его технологий, инвестиций и культуры.

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ЯжПрограммист

А может просто проверки должны быть по делу, а не с целю вымогательства? Или такой вариант всё ещё рано рассматривать.

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Anton Prokhorov

А почему тогда русские Илоны Маски умирали в СИЗО-то? Почему опомнились только сейчас? Там реально надежда "ну щас бизнес нас из жопы вытащит, йопта"?

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Сергей Барбашов

Где он раньше был?

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Алексей Родной

Дайте льготы под вторичку и ИЖС под 6-9%. А, хрен, столичные и не только строительные компании глотнут тунца сразу.
Поддерживаем, но свой крупный бизнес.

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Leha Shum

А почему должны быть льготные кредиты на недвигу? )) тогда каждый второй продаст квартиру родственнику а кредитные деньги пропьёт или положить в банк на вклад

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1 комментарий
Кадастр

Никаких арестов и проверок, если 50% твоего бизнеса будут принадлежать государству. Или или)
Так всем будет спокойнее, %юзернейм%. Вариантов всё равно нет. Разве что верёвка и мыло.

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Миша Магадан
навсегда отменить большинство проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда.

полагаю, что ИП Пупкин, который печёт булки, несёт огромный риск причинения вреда! А ИП Васькин, который торгует книжками - тем более!

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Leha Shum

Сажать за пост ВКонтакте или осуждение СВО в личном разговоре по телефону перестанут?

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Kiss MySnikers

Предлагаю навсегда отменить (блин, опять забанят)

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Green Base

Встаём с колен получается

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ilia

"Надо престать кошмарить бизнес" (и музыка из "Санта-Барбары")

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Никита

Ждём предложений по пресеканию кумовства и коррупции, и легализацию игорного бизнеса или продажи наркотиков, лишь бы бизнес не свалил из страны)

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Гаянэ Капланова

Недавно приняли закон об особых условиях забоя животных. Тем самым скосили почти всех частных фермеров. Для забоя 10 кур многим просто невозможно ехать в спец. отведённые места. Как всегда у нас, сначала запретить, а потом создать условия. Вы сначала сделайте эти места доступные для всех мелких фермеров/частных небольших хозяйств, а потом вводите свои драконьи указы. Всё продолжают только вредительствовать. Повернитесь уже к людям лицом.

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Лаврентий Петренко

Это уже лицо.

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Виктория Никанорова

конечно, а то совсем без друзей останется)

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Фагиз Мавлютов

Аудитория VC окончательно превратились в TJournal.
Комментарии невозможно читать...

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Slava Reznor

ура товарищи теперь заживем

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Страшный рубин

Чо-т у меня тремор.
И читать приятно, и страшно чо-т.

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