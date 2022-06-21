Госдума приняла законопроект об отсутствии наказания за параллельный импорт Статьи редакции
И разрешила самозанятым вставать на налоговый учёт через Госуслуги.
- Депутаты приняли сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о легализации параллельного импорта.
- Это позволит защитить российские компании от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, если правообладатель увидит в параллельном импорте своих товаров нарушение прав и решит подать в суд.
- Правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года — но только тех, что входят в список Минпромторга.
- Глава министерства Денис Мантуров заявлял, что никто из владельцев брендов из списка пока не просил, чтобы их исключили оттуда. По его словам, их уберут из перечня после возобновления официальных поставок в Россию.
- Также депутаты разрешили самозанятым вставать на налоговый учёт через Госуслуги. Это позволит им оперативнее подавать заявления в ФНС о постановке на учёт или снятии с него, отметили в Госдуме. Сейчас зарегистрироваться самозанятым можно в приложении «Мой налог», зайти в которое можно в том числе через Госуслуги, и через уполномоченные банки.
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Этого мало в текущей ситуации.
Если они предполагают, что санкции на десятилетия, то надо разрешать промышленный шпионаж зарубежный и отменять действие патентов, корпоративного авторского права.
В краткосрочной перспективе, если это для внутреннего рынка, то даже финансовых потерь у правообладателя не будет.
Тупо все копировать и воспроизводить чужие технологии.
А государство может в этом помочь, с помощью спецслужб, то есть стать поставщиком на рынок закрытых технологий.
Потрясающе заходить в комментарии, ожидая насмешки над тем, что в стране легализовали нарушение закона, а видеть там советы о том, как его нарушать можно эффективнее.
Так реальность изменилась. Извините, в лаптях предлагаете пол века ходить? Китайцы делали полные копии Мерседесов внешние. В стране военное положение, пусть и необъявленное. Нужно выживать. Страну взяли в тиски.
Потом будем разбираться и откручивать все назад, но для того, чтобы был предмет для торга нужны нормальные позиции. Нужно пользоваться ситуацией пока есть возможность.
Уже нельзя испортить отношения.
Нельзя навлечь санкции.
Нельзя навлечь проблемы на граждан и бизнес.
Это УЖЕ всё есть.
Конкретно со мной играют против правил, я деньги потерял, базы, аккаунты, я не собираюсь правила соблюдать в одиночку.
Счас вам накидают... Что парралельный импорт разрешен в США и так далее...
В чем нарушение?
Это был один из самых тупых законов введеных в 00х.
Фактически он закреплял "делянки" на ввоз брендованных товаров за "нужными людьми и крепкими хозяйственниками"
Никогда не понимал, почему если я что-то купил, я не могу потом продать это там где захочу. А все эти "лицензии" ты можешь что-то купить, но ты не имеешь право это вскрывать или использовать чуть иначе чем так как мы придумали. Доходит до абсурда. Человек купил кошачью поилку, но заправлять ее должен определенной водой. Вскрыл и перепрописал чип - ты вне закона. Ну бред же.
БРАВО‼️‼️‼️‼️ я глазам своим не поверила - увидев коммент с ником « рухнул с дубу» про легализацию промышленного шпионажа. «Дураков не сеют и не жнут - они сами родятся». Народная мудрость
По тихому это и так делается и делалось там где это возможно, все страны заняты техническим шпионажем так или иначе, публично же легализовывать это глупо, они же все вычтут из нефтегазовых доходов без проблем, все суды выиграют.
И узаконить набеги на деревни врагов
Уже
То есть вы открыто предлагаете промышленный шпионаж? Это какой- то сюрррр, - . Вы с дубу рухнули? Вы понимаете значение слова - ШПИОНАЖ?
ну примерно как "параллельный" импорт :) это типа как у нас тут параллельная реальность, поэтому извиняйте, мы в нем будем импортировать
Это слово должно вводить в панику?
Ну так не надо разрешать промышленный шпионаж. Надо разрешить промышленную разведку. :)
В 2023 придет приемник и скажет: Все переделываем обратно.
Ага вернуть всё в зад!
Ставлю два шекеля на Димона.
Оперативно, молодцы.
Вот бы ещё нужные и полезные законы принимали оперативно. Хотя, чего это я (-:
Бесит прям, нет бы просто его разрешить полностью как во всех развитых странах и все, нет, они списки брендов какие-то делают, за которыми еще следить надо, а то, что ты наладил поставку, потратил время и силы, пофиг, следи за списками, а то груз может выслали уже, а бренд из списка пропал и нельзя его ввозить без разрешения.
Это характеристика текущей власти все сделать наполовину и от этой половины две трети уворовать...
Не говори можно было бы тут "Албанию" устроить контрабанда, оружие, наркотики, проститутки.... А они чето миндальничают))
Сначала разрешили, а потом отменили наказание? Т.е. раньше можно было, но тебя нашвабрят, а теперь не нашвабрят конкретно за это... Логично))
Могут ли ватники думать что "наШВАБрят" это введение чипов и новый мировой порядок по Клаусу Швабу?
)))) !
Предприниматели, не переживайте: всё что мы расхуячили вас и так накажет.
Эээх.
страшно
Параллельный импорт разрешили кому надо, или любой ИП имеет право?
Любой, в том же и логика параллельного. Главное в белую везти
доставайте бутылки рома, мы стали пиратами
А потом кто-то удивляется почему в стране в которой "право", "интеллектуальная собственность" пустой звук и обнулены ничего не создаётся и ничего никто не изобретает
Право и интеллектуальная собственность это русофобия и угроза национальному суверенитету! Да и изобретать и создавать тоже угроза, а то кто знает что эти вученые придумают, вдруг политтехнологию какую вражескую!
смешивать "право" и "интеллектуальная собственность" с монопольным анти-рыночным правом ввозить продукцию, за которую производитель по полной получил оплату может только совсем альтернативно одаренный
Органами когда разрешат торговать?
Церковными или правоохранительными?А?
Этими уже давно вовсю торгуют...
Почка и точка.
Ну что, отличная возможность заработать ребята...
С богом😬😬😬😬, главное успеть до « введения наказания»‼️
Было бы удивительно,если бы не приняли
Йо-хо-хо!
И бутылка рома
Подожди, пока рано.
Ура! Какое же счастье!
Хочется верить что закон обратной силы не будет иметь в будущем.