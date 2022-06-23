Клиент GeekBrains выиграл суд против сервиса из-за отказа возвращать деньги за курсы Статьи редакции
В январе против платформы подали коллективный иск.
- Предприниматель Алексей Кротов в 2020 году купил курс у GeekBrains за 137 тысяч рублей и прошёл примерно половину его, но качество обучения ему не понравилось, поэтому он попросил вернуть деньги. Его историю рассказал Telegram-канал The Edinorog.
- В разговоре с vc.ru Кротов уточнил, что сначала GeekBrains отказывался от каких-либо возвратов, ссылаясь на оферту, которую пользователь, по его словам, не принимал.
- После отправки досудебной претензии сервис обязался вернуть примерно 44 тысячи рублей. Но в декабре 2021 года вместе с юристом Кротов обратился в суд и в итоге его выиграл.
- При этом в июне 2022 года, до окончания суда, GeekBrains отправил ещё 33 тысячи рублей, рассказал Кротов. С учётом всех выплат суд обязал сервис перечислить ещё 18 тысяч, добавил он. Редакция vc.ru отправила запрос в GeekBrains.
- В январе 2022 года коллективный иск к GeekBrains подала группа студентов также из-за отказов возвращать деньги за курсы. Общая сумма требований — 4,5 млн рублей, в мае выросла до 7 млн. Тогда в компании отказались комментировать иск, но отмечали, что готовы вернуть деньги, если кому-то не подходит конкретный курс. Опрошенные «Ъ» эксперты отмечали, что у истцов высокие шансы выиграть суд.
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Можно сразу поставить слоган «если не понравился курс, то увидимся в суде!»
Можно сразу деньги назад, умная компания сделает выводы и пересмотрит подход.... Но это не здесь похоже
Да все эти курсы сплошная цыганщина.
Красавчик, отомстил за всех обманутых.
Вот если 7 лямов выиграют, вот это будет от души.
Ага, прямь респект пацанам будет, да и деньги поднимут.
Geekbrains, skillbox и иже с ними — лучше за километр обходить
А какой не обходить?
Google и YouTube.
Фактически вся информация есть в открытом доступе. Надо только уметь использовать.
Иногда кому-то сложно, да и не все найти. Тут больше дело во времени, довольно многовато уходит на гуглеж.
Вы правы, но курсы хороши тем, что в них материал структурирован, не нужно ничего искать, все на блюдечке с каемочкой. Мой опыт только javarush, ни разу не пожалел.
Нужен курс на гикбрейнс как её использовать
Ну, научить учиться, тоже иногда требуется наверное.
Вроде как «Бизнес-Молодость» закрылась вскоре после того, как начала всем недовольным возвращать деньги году этак в 2019-м...
Ну вы поняли.
Как судебный юрист, который вел дело Алексея, могу сказать, что ГикБреинс явно не самая клиентоориентированная компания!
Получение каждой выплаты денежных средств давалось с большим трудом: сначала путем отправки досудебной претензии, затем сбором полной доказательной базы, которая давала хорошие шансы в суде.
Выплата же gb части денег - это не желание сохранить имидж и договориться с клиентом, а попытка уйти от наложения законных штрафов и неустоек.
Будьте аккуратны при взаимодействии с коммерческими организациями в качестве потребителя!
Людям, которые попали в неприятную ситуацию, прочувствовали несправедливость на себе и готовы исправить положение дел через суд, оставляю свою почту: [email protected]
Минутка саморекламы?)
это копейки для такой огромной корпорации
Да недоразумения эти недокурсы.
Рыл поизвестнее напихали в рекламу, светятся до фига где, а по факту пшик. Толку от них нет. Либо ищи нормальное учебное заведение, либо ищи пути самообразования сам
Надо же такой антипиар себе устроить было…
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Ждём завала судов тоннами такой фигни, но обоснованной теперь как <не понравилось>
Времена наступили тяжёлые, я потребитель, мне не понравилось, много людей захотят вернуть любые деньги.
Я тоже выигрывал