Право
Присущий татарин

Клиент GeekBrains выиграл суд против сервиса из-за отказа возвращать деньги за курсы Статьи редакции

В январе против платформы подали коллективный иск.

  • Предприниматель Алексей Кротов в 2020 году купил курс у GeekBrains за 137 тысяч рублей и прошёл примерно половину его, но качество обучения ему не понравилось, поэтому он попросил вернуть деньги. Его историю рассказал Telegram-канал The Edinorog.
  • В разговоре с vc.ru Кротов уточнил, что сначала GeekBrains отказывался от каких-либо возвратов, ссылаясь на оферту, которую пользователь, по его словам, не принимал.
  • После отправки досудебной претензии сервис обязался вернуть примерно 44 тысячи рублей. Но в декабре 2021 года вместе с юристом Кротов обратился в суд и в итоге его выиграл.
  • При этом в июне 2022 года, до окончания суда, GeekBrains отправил ещё 33 тысячи рублей, рассказал Кротов. С учётом всех выплат суд обязал сервис перечислить ещё 18 тысяч, добавил он. Редакция vc.ru отправила запрос в GeekBrains.
  • В январе 2022 года коллективный иск к GeekBrains подала группа студентов также из-за отказов возвращать деньги за курсы. Общая сумма требований — 4,5 млн рублей, в мае выросла до 7 млн. Тогда в компании отказались комментировать иск, но отмечали, что готовы вернуть деньги, если кому-то не подходит конкретный курс. Опрошенные «Ъ» эксперты отмечали, что у истцов высокие шансы выиграть суд.

#новость #geekbrains

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23 комментария
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Иван Вознюк

Можно сразу поставить слоган «если не понравился курс, то увидимся в суде!»

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Tok Allen

Можно сразу деньги назад, умная компания сделает выводы и пересмотрит подход.... Но это не здесь похоже

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Revenant

Да все эти курсы сплошная цыганщина.

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Властный химик

Красавчик, отомстил за всех обманутых.

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Антон Антонов

Вот если 7 лямов выиграют, вот это будет от души.

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Властный химик

Ага, прямь респект пацанам будет, да и деньги поднимут.

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Саша Маяковский

Geekbrains, skillbox и иже с ними — лучше за километр обходить

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Сеня Смаков

А какой не обходить?

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Властный химик

Google и YouTube.

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gigacelitel

Фактически вся информация есть в открытом доступе. Надо только уметь использовать.

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Властный химик

Иногда кому-то сложно, да и не все найти. Тут больше дело во времени, довольно многовато уходит на гуглеж.

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Something Wrong

Вы правы, но курсы хороши тем, что в них материал структурирован, не нужно ничего искать, все на блюдечке с каемочкой. Мой опыт только javarush, ни разу не пожалел.

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Тбилисский сверчок

Нужен курс на гикбрейнс как её использовать

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gigacelitel

Ну, научить учиться, тоже иногда требуется наверное.

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Дмитрий Беговатов

Вроде как «Бизнес-Молодость» закрылась вскоре после того, как начала всем недовольным возвращать деньги году этак в 2019-м...
Ну вы поняли.

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Анастасия Шустова

Как судебный юрист, который вел дело Алексея, могу сказать, что ГикБреинс явно не самая клиентоориентированная компания!
Получение каждой выплаты денежных средств давалось с большим трудом: сначала путем отправки досудебной претензии, затем сбором полной доказательной базы, которая давала хорошие шансы в суде.
Выплата же gb части денег - это не желание сохранить имидж и договориться с клиентом, а попытка уйти от наложения законных штрафов и неустоек.
Будьте аккуратны при взаимодействии с коммерческими организациями в качестве потребителя!

Людям, которые попали в неприятную ситуацию, прочувствовали несправедливость на себе и готовы исправить положение дел через суд, оставляю свою почту: [email protected]

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Dmitrii Alekseevich

Минутка саморекламы?)

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Dmitriy

это копейки для такой огромной корпорации

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ArturJaan

Да недоразумения эти недокурсы.
Рыл поизвестнее напихали в рекламу, светятся до фига где, а по факту пшик. Толку от них нет. Либо ищи нормальное учебное заведение, либо ищи пути самообразования сам

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P P

Надо же такой антипиар себе устроить было…

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Властный химик

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Старший холод

Ждём завала судов тоннами такой фигни, но обоснованной теперь как <не понравилось>
Времена наступили тяжёлые, я потребитель, мне не понравилось, много людей захотят вернуть любые деньги.

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Nik

Я тоже выигрывал

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