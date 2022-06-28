Суд в Москве впервые оштрафовал Internet Archive на 800 тысяч рублей за неудаление запрещённых материалов Статьи редакции
Судья признал, что Internet Archive и «Википедия» — «молодцы, но у нас вот так».
- Таганский суд Москвы оштрафовал Internet Archive по части 2 статьи 13.41 КоАП за неудаление запрещённых в России материалов. 800 тысяч — минимальный штраф по этой статье.
- Речь идёт об информации о способах изготовления «коктейля Молотова» и других взрывчатых веществ, а также некоторых экстремистских книг и статей, пишет «Коммерсантъ». Представители Роскомнадзора, который составил протокол на организацию, в заседании не участвовали.
- На заседании юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина заявила, что Internet Archive уже шесть лет сотрудничает с Роскомнадзором и удаляет запрещённые материалы. Часть материалов не удалили по случайности, и для организации просили отменить штраф и ограничиться предупреждением.
- Юрист апеллировала и к «миссии Internet Archive», и к тому, что суды признавали материалы, архивируемые сервисом, в качестве доказательств. Судья заявил, что «никто не сомневается, что они Internet Archive молодцы. И “Википедия” молодцы. Но у нас вот так».
- Internet Archive — это некоммерческая организация, основанная в 1996 году Брюстером Кейлом. Она собирает архивы сайтов, оцифрованные книги, аудио и видео, игры, программы и открывает их для бесплатного доступа.
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Оштрафовать интернет архив это успех. Так можно было?
Ждем, когда суд в Москве оштрафует Google Maps за неудаление запрещенных материалов.
Там уже забирать нечего
А центры принятия решений?
Ждем, когда суд оштрафует интернет
Ничто не искажает историю так, как рассекречивание архивов.
Ох уж эти московские суды... Имея в запасе один таганский суд, да ещё РКН, можно запретить и оштрафовать вообще всё, что угодно.
С нетерпением ждем запрета "Бойцовского клуба")))
Секретный рецепт изготовления коктейля Молотова. Никто не сможет его изготовить если удалить страницу из архива.
А с чего они решили, что "коктейль Молотова" взрывается? Может, с нитроглицерином перепутали?
Плоти налог
Сотрут Деда из архива 🤣 никто и не вспомнит.
Блять, как же я теперь узнаю, что нужна бутылка? (((((
В РФ бутылку доблестно предоставят сотрудники полиции
Вместо стула
💪🇷🇺
Не какой нибудь там ЕСПЧ! Тут всё серьёзно и "для людей" (сарказм) https://precedent-tv.turbopages.org/precedent.tv/s/article/35829?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FInvalidu-kolyasochniku_vnovosibirskoj_zone_ESPCH_prisudil_16000_evro--d69b4a74526e9de84483762be4995758
А как с америкосами бороться, если они в наше село пожалуют? Тут самое место коктейлями Молотова закидать ихние Абосрамсы, а мы и не будем знать, как эти коктейли приготовлять.
В США изготовление, получение (передача), ношение (транспортировка)[30], применение и совершение прочих действий с «коктейлем Молотова» без предварительного разрешения Бюро по алкоголю, табаку и оружию на указанные действия является преступлением
Ну а если я добавлю в оригинальную смесь немного смузи, и нареку коктейлем Смузехлёбова, уже считай не коктейль Молотова, значит под данный закон не попадает )
Но усли очень тебе надо https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/kak-sdelat-koktejl-molotova-i-o-drugih-sposobah-dlya-grazhdanskih-kak-ostanovit-rossijskuyu-tehniku
Удоли
🙈
Больше штрафов иностранным компаниям
Клиника продолжает карнавал. =)
Очередь за учебниками истории и памятниками?
Молочный коктейль Молотова