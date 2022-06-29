Госдума решила не блокировать СМИ за «фейки» сразу — вместо этого их работу будут приостанавливать на три месяца Статьи редакции
В случае второго нарушения — на полгода.
- Госдума одобрила во втором чтении законопроект о «зеркальных мерах против дискриминации российских СМИ». В первом чтении предполагалось, что за «фейки» о военных, недостоверную информацию или данные, которые можно расценить, как «неуважение к власти» у издания будут сразу отзывать лицензию.
- Во втором чтении Госдума приняла поправку к законопроекту: теперь за первую публикацию фейков или призывов к митингам Гепрокуратура будет направлять Роскомнадзору требование приостановить работу издания на три месяца — в этот срок «осуществлять предусмотренную законом о СМИ деятельность» не может ни редакция, ни главред, ни издатель СМИ.
- Если издание устранит нарушение, оно может возобновить работу по решению Роскомнадзора. При втором нарушении работу приостанавливают на полгода, при третьем — отзывают лицензию.
- Законопроект даёт Гепрокуратуре право запрещать в России иностранные СМИ тех стран, в которых ввели запрет на российские СМИ и отзывать аккредитацию у иностранных журналистов. Также он предполагает введение ответственности для журналистов за распространение «фейков» о военных во время «спецоперации», призывы к митингам и информацию, выражающую неуважение к власти.
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3 месяца без прибыли это всёравно что закрыть
Правильно! В такой ситуации все идеально быть не может. Это люди ощущают. Поэтому очень важно пресекать чьи-то извращенные и проплаченные фантазии, от которых людям станет только хуже. Ведь никто не будет жаловаться, если врача накажут за то, что он его ребенку скажет про его недостаточно развитое тело и увядающий организм? И ещё преукрасит чутка чтобы побольше денег срубить. Это этика. Так почему её не должно быть у сми?
Чего чего ? )) Вы бляди что уже нейронку подключили от Яндекса ?
Похоже на то, генератор бреда
Чувак, тебе нужно голосовой набор отключать, когда с близкими разговариваешь.
Не просите ебанатов не материться
О, еще один голубок
Слушай, защекан, ты сплюнь и обратно бери, твое дело малое
Алгоритм впитанный вместе с молоком?
Вы чего, тут наоборот демократию какую-то развели, отзыв на 3 месяца, на полгода..Для таких как вы лучше сразу сажать и расстреливать всю редакцию, не правда ли?
Мне кажется если в сми появится пост о том, что вы участвуете в оргии с дикими животными, то вам этот закон покажется вполне приемлемым.
Если это будет правдой, то что ж, так тому и быть, пусть публикуют. Но я не побегу засекречивать все данные об этом событии, а потом кричать про фейки и вводить цензуру
Так правда это или нет, это не вам решать, а журналистам. Ведь вся информация которой они оперируют берется из их головы. А откуда ей ещё браться, если официально ни о чем не говорят?
Ну не знаю, имхо вмешательство в личную жизнь и явно переход норм морали такое про человека публиковать осознавая последствия
А кто говорит про частную жизнь? У нас СМИ всегда и везде при любом удобном случае обсуждали грязное белье людей, особенно на федеральных каналах это любят делать. Но речь ведь про государство и информацию о его действиях. А государство - это уже не частное, а общественное
т.е. с домашними можно? а с мертвыми? )
Вас только это заинтересовало?
конечно. ведь с мертвыми совершенно не интересно, да и попахивает. а уж пузырек раздавить с котом, что может быть ламповее и домашнее?
Можете об этом пост на vc написать.
думаю ценители западных ценностей не оценят. у них ведь всецело любовь к домашним животным (не та). котов кастрировать, кошек тоже. а после такого, у какого кота будет взаимопонимание с хозяином и принять по 5 капель?
Ты же пошутил, ну ответь хоть что-нибудь!
Сарказм, конечно. Вроде понятно написал (
конечно пошутил, надо не расстреливать, а в муравейники закапывать. по шею, голыми
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Так то у врача профессия - говорить про проблемы тела/организма 😅
а я то думал, наивный, что лечить. или вы про диванного?
А у нас есть СМИ!? Еще остались разве!? Вот это новость. Все СМИ напичканы только пропагандой, ненавистью и желчью ко всему миру, а мы бл идеальные... Часть Инагентов оставшихся можно опрелелить как близкое к СМИ.
Да, ищутся по тегу: ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
«В случае второго нарушения — на полгода» — прогрессия довольно простая у них. А уж за это время и новые «нарушения» найдутся, долго ли умеючи-то?
*Картинка с пингвином*
Все правильно сделал
Добрые какие)
Ну что Vc, если что 3 месяца не срок, рискнем?
То есть TJ скоро разблокируют?