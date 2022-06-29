Право
Субъективный микрофон

Госдума решила не блокировать СМИ за «фейки» сразу — вместо этого их работу будут приостанавливать на три месяца Статьи редакции

В случае второго нарушения — на полгода.

  • Госдума одобрила во втором чтении законопроект о «зеркальных мерах против дискриминации российских СМИ». В первом чтении предполагалось, что за «фейки» о военных, недостоверную информацию или данные, которые можно расценить, как «неуважение к власти» у издания будут сразу отзывать лицензию.
  • Во втором чтении Госдума приняла поправку к законопроекту: теперь за первую публикацию фейков или призывов к митингам Гепрокуратура будет направлять Роскомнадзору требование приостановить работу издания на три месяца — в этот срок «осуществлять предусмотренную законом о СМИ деятельность» не может ни редакция, ни главред, ни издатель СМИ.
  • Если издание устранит нарушение, оно может возобновить работу по решению Роскомнадзора. При втором нарушении работу приостанавливают на полгода, при третьем — отзывают лицензию.
  • Законопроект даёт Гепрокуратуре право запрещать в России иностранные СМИ тех стран, в которых ввели запрет на российские СМИ и отзывать аккредитацию у иностранных журналистов. Также он предполагает введение ответственности для журналистов за распространение «фейков» о военных во время «спецоперации», призывы к митингам и информацию, выражающую неуважение к власти.

#новость #сми

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34 комментария
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Действительный космос

3 месяца без прибыли это всёравно что закрыть

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Game Topia

Правильно! В такой ситуации все идеально быть не может. Это люди ощущают. Поэтому очень важно пресекать чьи-то извращенные и проплаченные фантазии, от которых людям станет только хуже. Ведь никто не будет жаловаться, если врача накажут за то, что он его ребенку скажет про его недостаточно развитое тело и увядающий организм? И ещё преукрасит чутка чтобы побольше денег срубить. Это этика. Так почему её не должно быть у сми?

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Счастливый цвет

Чего чего ? )) Вы бляди что уже нейронку подключили от Яндекса ?

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Leonid Murtazin

Похоже на то, генератор бреда

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Game Topia
Вы бляди

Чувак, тебе нужно голосовой набор отключать, когда с близкими разговариваешь.

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Алеоп

Не просите ебанатов не материться

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Счастливый цвет

О, еще один голубок

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Счастливый цвет

Слушай, защекан, ты сплюнь и обратно бери, твое дело малое

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Game Topia

Алгоритм впитанный вместе с молоком?

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Цифровые комплексы

Вы чего, тут наоборот демократию какую-то развели, отзыв на 3 месяца, на полгода..Для таких как вы лучше сразу сажать и расстреливать всю редакцию, не правда ли?

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Game Topia

Мне кажется если в сми появится пост о том, что вы участвуете в оргии с дикими животными, то вам этот закон покажется вполне приемлемым.

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Цифровые комплексы

Если это будет правдой, то что ж, так тому и быть, пусть публикуют. Но я не побегу засекречивать все данные об этом событии, а потом кричать про фейки и вводить цензуру

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Game Topia

Так правда это или нет, это не вам решать, а журналистам. Ведь вся информация которой они оперируют берется из их головы. А откуда ей ещё браться, если официально ни о чем не говорят?

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Ware Wow
Если это будет правдой, то что ж

Ну не знаю, имхо вмешательство в личную жизнь и явно переход норм морали такое про человека публиковать осознавая последствия

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Цифровые комплексы

А кто говорит про частную жизнь? У нас СМИ всегда и везде при любом удобном случае обсуждали грязное белье людей, особенно на федеральных каналах это любят делать. Но речь ведь про государство и информацию о его действиях. А государство - это уже не частное, а общественное

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Dimych Pupkin

т.е. с домашними можно? а с мертвыми? )

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Game Topia

Вас только это заинтересовало?

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Dimych Pupkin

конечно. ведь с мертвыми совершенно не интересно, да и попахивает. а уж пузырек раздавить с котом, что может быть ламповее и домашнее?

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Game Topia

Можете об этом пост на vc написать.

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Dimych Pupkin

думаю ценители западных ценностей не оценят. у них ведь всецело любовь к домашним животным (не та). котов кастрировать, кошек тоже. а после такого, у какого кота будет взаимопонимание с хозяином и принять по 5 капель?

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Босота

Ты же пошутил, ну ответь хоть что-нибудь!

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Цифровые комплексы

Сарказм, конечно. Вроде понятно написал (

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Dimych Pupkin

конечно пошутил, надо не расстреливать, а в муравейники закапывать. по шею, голыми

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Про Тиндер - Андрей Зажигалов

Не могу поставить дизлайк этому комментарию и вообще, если вы тоже можете ставить только лайки - используйте мой комментарий как дизлайк.

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Никита Лежневич

Так то у врача профессия - говорить про проблемы тела/организма 😅

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Dimych Pupkin

а я то думал, наивный, что лечить. или вы про диванного?

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ViktoRus

А у нас есть СМИ!? Еще остались разве!? Вот это новость. Все СМИ напичканы только пропагандой, ненавистью и желчью ко всему миру, а мы бл идеальные... Часть Инагентов оставшихся можно опрелелить как близкое к СМИ.

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Злой Полушубок
А у нас есть СМИ!? Еще остались разве!?

Да, ищутся по тегу: ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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Вадим Д.

«В случае второго нарушения — на полгода» — прогрессия довольно простая у них. А уж за это время и новые «нарушения» найдутся, долго ли умеючи-то?

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Timur Abbasov

*Картинка с пингвином*

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Денис Куликов

Все правильно сделал

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Некто съел 2 яблока

Добрые какие)

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Алеоп

Ну что Vc, если что 3 месяца не срок, рискнем?

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Статистический нос

То есть TJ скоро разблокируют?

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