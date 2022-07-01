Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательных для компаний госзаказах в интересах армии Статьи редакции
По проекту, если компанию выбрало правительство, отказаться от оборонного заказа нельзя.
- На законопроект обратило внимание BBC. Правительство внесло его на рассмотрение в Госдуму 30 июня. Документ предполагает, что правительство получит право определять компании и давать им обязательные для исполнения госзаказы для «контртеррористических операций» за пределами России.
- В пояснительной записке указано, что в условиях «спецоперации» возникла «краткосрочная повышенная потребность ремонта вооружения и военной техники».
- Мера поможет «сократить сроки госконтрактов» и позволит закупать «у единственного поставщика продукцию, необходимую для выполнения государственного оборонного заказа». В законопроекте указано, что правительство сможет привлекать предприятия к работе ночью, в праздники и выходные.
- Отказаться от участия в таких заказах будет нельзя. Заказчиками могут выступить Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардия. В процессе заказ могут изменить — увеличить или сократить объём товара и в зависимости от этого изменить цену. Это «не повлечет социально-экономических и финансовых последствий» для бизнеса, указано в пояснительной записке.
- Законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета Госдумы по обороне.
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Ахахахахаахахахах, новое дно пробито
Принудиловка!)))
Не будем гасить бизнес, говорили они...
Правильно ли я понимаю. Что Армия России может придти в любую компанию и сказать что нужно сделать любые работы, от которых нельзя отказаться? При этом в процессе поменять цены и объемы работы, как им вздумается?
Да.
Это пиздец.
Более того, в России может кто угодно придти в любую компанию и сказать что нужно сделать любые работы, от которых нельзя отказаться. При этом, в процессе, поменять цены и объемы работы, как им вздумается.
В России может кто угодно прийти в компанию и сказать это компания теперь моя.
Юрьев День в новой обертке))) По факту это огромная возможность для воровства, просто огронейшая)
Это первый шаг к депутинизации. Разворуют остатки армии.
BBC обратило внимание? Я ещё в чешских новостях читал. А рос СМИ об этом говорят? Ведь это довольно важно.
Что-то как-то можно тут спекулировать по двум вариантам:
1. Заказ по завышенной цене у «проверенного» поставщика услуги.
2. Заказ по заниженной цене у просто рандомной коммерческой компании.
В первом случае понятно что будет. Во втором - соотвественно, бизнес получит себе такой якорь нехилый
А все равно ж войны нет
Да хорош. Ушли от тендеров. А вообще забавно. Выпускаешь ты Беломор канал, а тебе говорят делай патроны. Не поеюняткн вопрос о перепрофилировании предприятия. Суммы контракта. А то эти ещё и цену могут занизить со словами: ты чё хочешь как в америке
Ты Беломор-то не трожь, на святое не покушайся. Он канал, канает и будет канать🤙🏻
Это после того Z-камАЗа что ли, которому отказали, а потом у чувака сервис снесли?
Оставлю это здесь )
https://youtu.be/8Gof41rk_hc
Что по плановой экономике, пацаны?
Лёгким движением руки Яндекс превращается... в элегатный Обороняндекс!
Хотел поспать ночью после праздника? А вот хрен тебе, иди работай!