В Госдуме предложили ввести понятие «контрсанкционная информация» — данные о сделках, которые могут привести к санкциям Статьи редакции
Её нельзя будет распространять, в том числе и через СМИ.
- Комитет Госдумы одобрил поправку к законопроекту о концессионных соглашениях, которая вводит в него понятие «контрсанкционной информации», пишет «Интерфакс». Проект уже прошёл первое чтение.
- Под «контрсанкционной информацией» подразумеваются любые сведения о сделках, которые планируют провести физлица и юрлица — участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — и распространение которых может привести к санкциям против них.
- Распространять такую информацию запретят неопределённому кругу лиц, в том числе через СМИ и интернет. Делать это можно только с письменного разрешения обладателя этой информации — то есть участника сделки. Это не касается органов государственной власти, председателя ЦБ и его заместителей.
- Ограничение на распространение снимаются, если информацию озвучит её обладатель, либо сообщит о снятии ограничений, а также, если её сообщит председатель ЦБ и его заместители.
- Если порядок распространения «контрсанкционной информации» нарушен, участник сделки может потребовать возмещение убытков. Также за разглашение информации без разрешения предусмотрена такая же ответственность, как и за разглашение информации с ограниченным доступом.
- Такие нарушения влекут за собой административный штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет. Для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
1054 просмотров
Прям как контрреволюционная деятельность
"Плевали мы на эти санкции, пусть все санкции вводят" - Путин
Вводит закон о контрсанкционной информации...
https://youtube.com/shorts/ItW1wIf6L14?feature=share
Срам, стыд, тьфу. Вот и все эпитеты.
Нормальный лидер демократической страны же.
Все ввели санкции против россиян - и он тоже!
Бедные россияне...
Аранул!
Чем ближе крах империи, тем безумнее законы.
А если крах уже был а империи давно нет?
Я проколесил почти всю страну, от Калининграда до Камчатки, поверьте на слово, разваливаться есть куда, почти все ненавидят Москву, считают её паразитом забирающей все их ресурсы.
Та я уже понял, а где недовольные крестьяне с вилами-то?
Запаситесь терпением, сейчас лишь 1914, любовь к царю (но не к Москве) и подъем патриотизма, до 1917 еще будут зреть
Тогда просто пиздец всему.
Просто не будет. Набиулина сквзала 🤣
Секретность дает идеальные условия для гниения.
Бред выходит на новый уровень? Это прям контринтеллектуальная деятельность (-:
Когда уже объявят вообще любую информацию сов. секретной, замажут буквари, настроечную таблицу по всем каналам тв и белый шум по радио?
Это ж, блин, законодатели... Чё ж так стыдно из-за них?
Погоди, снизу доносятся сотни стуков.
Это да, снизу прям перфоратором секретарь совбеза молотит (-:
Стыдно должно быть, если на выборы не ходил.
Не понятно зачем оно. Санкции же нам только на пользу.
А как будут "определять", что разглашение такой информации может повлечь риск санкций?
Вот, например, стало известно, что председатель правления ЗАО "Промстройспецснаб" ссыт в рот своей уборщице и ебёт кота.
Это контрсанкционная информация или нет?
Это выяснится постфактум, когда введут санкции против кота и уборщицы
А волевым решением будут.
Это для кого надо закон. Иногда удивляюсь, для чего вме эти прелюдии с законами?
Это как вазелин. Что бы народу мягче входило, а то тереть начинает без смазки.
Все зависит от того чей кот. Если кот из кремля 🤣то да
Кто его, интересно, за это в санкционные списки включит. Древние египтяне и... я даже не знаю... производители сантехнической керамики?
И каждый раз стучат со дна,и доньям этим нет конца...
Ключевое тут - концессионные соглашения ( в закон о концессионных соглашениях внесли поправку) и участник ВЭД. Хотят засекретить информацию о том, что какой-то участник ВЭД, заключил концессионное соглашение, из-за которого его могут внести в санкционные списки и заблокировать ему ВЭД, либо связанным структурам. Но может быть это просто повод для того, чтобы засекретить "и всё". И тогда граждане не будут знать куда тратятся бюджетные средства из местного бюджета, точнее кому идут, кто тот самый счастливый концессионер. А как же быть с тем, что все итак знают, кто там что-то построил?
Ну завтра европа блоконет всех оптом и все 🤣 зря закон стряпали.
По понятиям, корочь!
ну т.е. если инфа засекречена то всех причастных можно смело банить. сами же маркируете красным флагом такие сделки... умно (нет)
Закон конечно дичь, но и наказание минимальное.Разве что штрафовать людей которые новости будут репостить.
Ничего, к следующему чтению дорисуют ноликов
"Это не касается органов государственной власти, председателя ЦБ и его заместителей". А ну этим можно. Они же не иногенты все же.
Чо?
Теперь, когда твою контору Потанин купит, ты этого ни от начальства, ни от коллег, ни даже из СМИ не узнаешь.
Если один участник сделки не против разглашения, а другой - против, и первый таки разгласил, считаю, штраф в этом случае нужно въебать обоим. Ну и конечно тем, кто эту информацию от первого лица "переразгласил", т.е. всяким СМИ и прочим иноагентам.
Это будет, во-первых, очень справедливо-патриотично, а во-вторых, бюджет получит больше деняк.
"Стучать западло"