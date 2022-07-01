Право
Молчаливый кофе

В Госдуме предложили ввести понятие «контрсанкционная информация» — данные о сделках, которые могут привести к санкциям Статьи редакции

Её нельзя будет распространять, в том числе и через СМИ.

  • Комитет Госдумы одобрил поправку к законопроекту о концессионных соглашениях, которая вводит в него понятие «контрсанкционной информации», пишет «Интерфакс». Проект уже прошёл первое чтение.
  • Под «контрсанкционной информацией» подразумеваются любые сведения о сделках, которые планируют провести физлица и юрлица — участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — и распространение которых может привести к санкциям против них.
  • Распространять такую информацию запретят неопределённому кругу лиц, в том числе через СМИ и интернет. Делать это можно только с письменного разрешения обладателя этой информации — то есть участника сделки. Это не касается органов государственной власти, председателя ЦБ и его заместителей.
  • Ограничение на распространение снимаются, если информацию озвучит её обладатель, либо сообщит о снятии ограничений, а также, если её сообщит председатель ЦБ и его заместители.
  • Если порядок распространения «контрсанкционной информации» нарушен, участник сделки может потребовать возмещение убытков. Также за разглашение информации без разрешения предусмотрена такая же ответственность, как и за разглашение информации с ограниченным доступом.
  • Такие нарушения влекут за собой административный штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет. Для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

#новость #законы

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39 комментариев
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 Алексей Полюсов

Прям как контрреволюционная деятельность

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Лимита

"Плевали мы на эти санкции, пусть все санкции вводят" - Путин

Вводит закон о контрсанкционной информации...

https://youtube.com/shorts/ItW1wIf6L14?feature=share

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Вадим Д.

Срам, стыд, тьфу. Вот и все эпитеты.

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Я никто и звать меня никак

Нормальный лидер демократической страны же.
Все ввели санкции против россиян - и он тоже!

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Лимита

Бедные россияне...

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Александр Голубев

Аранул!

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Лимита

Чем ближе крах империи, тем безумнее законы.

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Timur Rossiev

А если крах уже был а империи давно нет?

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Денис Демидов

Я проколесил почти всю страну, от Калининграда до Камчатки, поверьте на слово, разваливаться есть куда, почти все ненавидят Москву, считают её паразитом забирающей все их ресурсы.

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Andre Macareno

Та я уже понял, а где недовольные крестьяне с вилами-то?

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Денис Демидов

Запаситесь терпением, сейчас лишь 1914, любовь к царю (но не к Москве) и подъем патриотизма, до 1917 еще будут зреть

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Aleksandr Makarov

Тогда просто пиздец всему.

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Антон Толстой

Просто не будет. Набиулина сквзала 🤣

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Денис Демидов

Секретность дает идеальные условия для гниения.

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Вадим Д.

Бред выходит на новый уровень? Это прям контринтеллектуальная деятельность (-:
Когда уже объявят вообще любую информацию сов. секретной, замажут буквари, настроечную таблицу по всем каналам тв и белый шум по радио?
Это ж, блин, законодатели... Чё ж так стыдно из-за них?

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Липовый мёд

Погоди, снизу доносятся сотни стуков.

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Вадим Д.

Это да, снизу прям перфоратором секретарь совбеза молотит (-:

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Александр Бердышев

Стыдно должно быть, если на выборы не ходил.

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Липовый мёд
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Dima

Не понятно зачем оно. Санкции же нам только на пользу.

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Я никто и звать меня никак

А как будут "определять", что разглашение такой информации может повлечь риск санкций?
Вот, например, стало известно, что председатель правления ЗАО "Промстройспецснаб" ссыт в рот своей уборщице и ебёт кота.
Это контрсанкционная информация или нет?

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Salena_ya

Это выяснится постфактум, когда введут санкции против кота и уборщицы

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Вадим Д.

А волевым решением будут.

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Timur Rossiev

Это для кого надо закон. Иногда удивляюсь, для чего вме эти прелюдии с законами?

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Антон Толстой

Это как вазелин. Что бы народу мягче входило, а то тереть начинает без смазки.

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Антон Толстой

Все зависит от того чей кот. Если кот из кремля 🤣то да

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Император Нолимоций

Кто его, интересно, за это в санкционные списки включит. Древние египтяне и... я даже не знаю... производители сантехнической керамики?

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Prosto Zurab

И каждый раз стучат со дна,и доньям этим нет конца...

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Маньяна Туморова

Ключевое тут - концессионные соглашения ( в закон о концессионных соглашениях внесли поправку) и участник ВЭД. Хотят засекретить информацию о том, что какой-то участник ВЭД, заключил концессионное соглашение, из-за которого его могут внести в санкционные списки и заблокировать ему ВЭД, либо связанным структурам. Но может быть это просто повод для того, чтобы засекретить "и всё". И тогда граждане не будут знать куда тратятся бюджетные средства из местного бюджета, точнее кому идут, кто тот самый счастливый концессионер. А как же быть с тем, что все итак знают, кто там что-то построил?

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Антон Толстой

Ну завтра европа блоконет всех оптом и все 🤣 зря закон стряпали.

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Александр Голубев

По понятиям, корочь!

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Aleksei M

ну т.е. если инфа засекречена то всех причастных можно смело банить. сами же маркируете красным флагом такие сделки... умно (нет)

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Ярослав

Закон конечно дичь, но и наказание минимальное.Разве что штрафовать людей которые новости будут репостить.

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Бублик

Ничего, к следующему чтению дорисуют ноликов

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Владимир Кондратьев

"Это не касается органов государственной власти, председателя ЦБ и его заместителей". А ну этим можно. Они же не иногенты все же.

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Адекватный самолет

Чо?

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Император Нолимоций

Теперь, когда твою контору Потанин купит, ты этого ни от начальства, ни от коллег, ни даже из СМИ не узнаешь.

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Слегка Придурковатый

Если один участник сделки не против разглашения, а другой - против, и первый таки разгласил, считаю, штраф в этом случае нужно въебать обоим. Ну и конечно тем, кто эту информацию от первого лица "переразгласил", т.е. всяким СМИ и прочим иноагентам.

Это будет, во-первых, очень справедливо-патриотично, а во-вторых, бюджет получит больше деняк.

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Zamir Saidov

"Стучать западло"

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