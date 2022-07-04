Право
Маша Цепелева

ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play Статьи редакции

Компания должна устранить нарушение до 4 августа.

  • ФАС установила, что Google позволяет разработчикам брать плату за приложения только через Google Play, комиссия компании — 30%. Запрет на сторонние платёжные системы закреплён в правилах программы, а за нарушение приложение могут удалить или заблокировать его обновление.
  • Действия компании «содержат признаки злоупотребления доминирующим положением». Если нарушение не устранят в течение месяца, служба может возбудить дело о нарушении антимонопольных законов.
  • В августе 2021 года ФАС выдала похожее предупреждение Apple «по обращениям от пользователей», а до этого оштрафовала компанию на 906,29 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением. В октябре служба возбудила дело из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях. В декабре Apple подала в суд, чтобы оспорить решение ФАС.

#новость #google

3893 просмотров
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122 комментария
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 Михаил Толстых

Гугл, после недавних событий:

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Слегка Придурковатый

Стоит человек с плакатом, на котором написано "Мне на всё похуй". К нему подходит журналист.

- Вам действительно на всё похуй?
- Похуй.
- И на власть?
- Похуй.
- И на детей?
- Похуй.
- И на будущее страны?
- Похуй.
- И на зарплату?
- Нет, на зарплату не похуй.
- Но ведь у вас на плакате написано, что вам на всё похуй!
- А мне похуй что там написано.

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1 комментарий
Revenant

Ахахах, с такими претензиями Гугл скоро вообще заблочит доступ ко всем продуктам. Наглость чинушей не знает границ.

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Andre Macareno

В ЕС же не закрылся

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18 комментариев
Лимита

Я думаю Гуглу и прочим надо уйти с рынка РФ и напоследок так хлопнуть дверью, чтобы все эти наглецы содрогнулись...

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33 комментария
dikomm

С логикой и адекватностью в комменты на виси больше не пускают?

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1 комментарий
Лимита

Но справедливости ради надо признать, что Гуглу и всем прочим придется признавать правила региональных рынков... Политики долгое время не замечали интернета и той жизни которая в нем текла, но по мере того как интернет развивается и его влияние на избирательную массу растёт, то не избежно придет и регулирование...

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1 комментарий
Lombardian

Прочитал заголовок и тут же строчить комментарий 🤦🏻‍♂️

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1 комментарий
Юлия Баранова

На следующие сутки: Google ушел из России навсегда

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Кучкуду

На следующий день: Родителей и родственников Брина арестовали
На следующий день: Брин переносит Гугл в рашку

Вы предлагаете силовым методом Гуглу воздействовать? Пришел, взял рынок, а потом экономику рушить будешь? Ну, ок, методы разные бывают.

Люди вообще думать перестали, это же банальные законы физики, на каждое действие действует противодействие 🐱‍👤

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12 комментариев
Feofan Ilyushkin

Разве Гугл продолжает принимать платежи в РФ? Звучит как немного запоздавшее решение

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Марина Назарова

Да бл, дайте хоть GOOGLE ONE оплатить

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Venedikt Basov

что это такое? Пользуюсь многими сервисами Гугла про это не слышал, облако может быть?

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Джахор Дырдырдаев
Google обязал ФАС завалить ебало.
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Вадим Д.

А не забьёт ли гугл на нас кривой с пробором? Было бы крайне прискорбно.
Да, прецеденты есть, apple вот недавно, например. Но там и не наши чиновники «обязывали».

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Pavel Petel

Уже забил.

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Rnatery

Что изменится?

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1 комментарий
Stas Staritsyn

Суды будут долгие, ну хотя бы юристы на этом зарабатывают. Гугл конечно ничего не добавит в РФ.

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Я никто и звать меня никак

Вялым по губам ФАС получит, а не другие системы оплаты

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Резкий паук например

Всё-таки я думаю, что Гугл вытравят из России или сделают так, чтобы он сам ушел, как того требует повестка.

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Герман Воронов

Таки хуже от этого станет не Гуглу

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Евгений Фрост

Так Гугл вроде уже ликвидировался из юрисдикции ФАС... Против кого они там что возбуждать будут?

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Andrey Kulakov

В конечном итоге, разумеется, против всех нас)) Гугл проигнорирует требования, наши отрубят окончательно доступ к Google Play))

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1 комментарий
Уголовный турник
Так Гугл вроде уже ликвидировался из юрисдикции ФАС...

Нет, заявление о признании банкротом ещё не было рассмотрено и даже первая процедура ещё не была введена) ещё не скоро, эта процедура может идти долго.

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Герман Воронов

НДС 20% продолжают исправно брать

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Слегка Придурковатый

В принципе, сейчас нашим властям и прочим близким к ней органам можно Гуглу вообще любые требования вменять. Один фиг он их исполнять не будет.

Зато потом всегда можно будет сказать: "Ага, ну вот видите. Опять эта вражеская компания не исполняет законные требования. Ату её!".

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Chapaka

Яблоки исполнили. Они хуже Гугла?

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Rabbit Rabbin

Просто ищут способы вынуть бабосы с оставшихся счетов Гуглв в России. Отсюда и миллиардные штрафы за абсурдные нарушения, типа блокировки канала Воронежского сельсовета.

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Император Нолимоций

Способ заставить всех пользоваться РуссСторами всякими они ищут.

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Царь Преисподни

Давно пора это было сделать

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Телефунтик

Угондошить экономику Роиссии?

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3 комментария
Герман Воронов

Интересно, как они заставят гугл исполнять решение? 🤔

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Rnatery

Заблокируют тогда

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1 комментарий
Илья Ив

Гугл откажется-Гугл заблокируют-будем смотреть в окно

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Василий Логинов

Ждём и наблюдаем, что из этого получится)))

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Alexander Novikov

Ну вот самсунг с картами мир работает и работает. И никто не трогает её. При этом в магазине приложений купить программу нельзя. В хуавей тоже нельзя. Но оплатить телефоном можно. Это я к тому, что можно оставить платёжные возможности, если захотеть.

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Алексей Максимов

Кое кто просто забывает что активировать любой телефон на Андроиде можно только с учетки Гугла, доиграетесь

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Джахор Дырдырдаев

Вообще-то нет О_о

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Chapaka

Вы ошиблись

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ART

7 ярдов закончились уже?

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Алексей Максимов

Мне кажется Гуглу вообще как похер на решение российского фаса, гугл же ушел из России

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Печатный браслет

А вообще интересно— за гугл цепляются, что оплаты нет, а за наши отечественные компании, как например банки и маркетплейсы, которые границ и законов не знают— не, это другое.

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Рикардо Иванов

ФНС как всегда. К местным монополистам - никаких мер. Злому гуглу - ненависть и триллиард штрафов

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Alex Moren

В Кореи и Нидерладах даже Apple продавали вроде

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Илья Чирков

Следующая новость: жестом доброй воли разрешаем гуглу принимать платежи как он хочет

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Kirill Galkin

то есть никак

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Елизавета М

Блин... Как собрать инфу, на каких сервисах я входила с аккаунтами Гугла? Как перегистрировать вход в этих сервисах на емейл? 😱

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Александр

"ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play". Боюсь что после ухода гугл, обязывать ФАС должна уже сама себя.

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Chapaka

Цена газа в Европе впервые с марта превысила $1700 за тыс. кубометров

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/62ab1a409a79473226eb5ca3?from=from_main_3

Цена газа в Европе впервые с марта превысила…
РБК Инвестиции :: котировки, курсы валют, новости, компании.
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