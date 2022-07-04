ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play Статьи редакции
Компания должна устранить нарушение до 4 августа.
- ФАС установила, что Google позволяет разработчикам брать плату за приложения только через Google Play, комиссия компании — 30%. Запрет на сторонние платёжные системы закреплён в правилах программы, а за нарушение приложение могут удалить или заблокировать его обновление.
- Действия компании «содержат признаки злоупотребления доминирующим положением». Если нарушение не устранят в течение месяца, служба может возбудить дело о нарушении антимонопольных законов.
- В августе 2021 года ФАС выдала похожее предупреждение Apple «по обращениям от пользователей», а до этого оштрафовала компанию на 906,29 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением. В октябре служба возбудила дело из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях. В декабре Apple подала в суд, чтобы оспорить решение ФАС.
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Гугл, после недавних событий:
Стоит человек с плакатом, на котором написано "Мне на всё похуй". К нему подходит журналист.
- Вам действительно на всё похуй?
- Похуй.
- И на власть?
- Похуй.
- И на детей?
- Похуй.
- И на будущее страны?
- Похуй.
- И на зарплату?
- Нет, на зарплату не похуй.
- Но ведь у вас на плакате написано, что вам на всё похуй!
- А мне похуй что там написано.
Ахахах, с такими претензиями Гугл скоро вообще заблочит доступ ко всем продуктам. Наглость чинушей не знает границ.
В ЕС же не закрылся
Я думаю Гуглу и прочим надо уйти с рынка РФ и напоследок так хлопнуть дверью, чтобы все эти наглецы содрогнулись...
С логикой и адекватностью в комменты на виси больше не пускают?
Но справедливости ради надо признать, что Гуглу и всем прочим придется признавать правила региональных рынков... Политики долгое время не замечали интернета и той жизни которая в нем текла, но по мере того как интернет развивается и его влияние на избирательную массу растёт, то не избежно придет и регулирование...
Прочитал заголовок и тут же строчить комментарий 🤦🏻♂️
На следующие сутки: Google ушел из России навсегда
На следующий день: Родителей и родственников Брина арестовали
На следующий день: Брин переносит Гугл в рашку
Вы предлагаете силовым методом Гуглу воздействовать? Пришел, взял рынок, а потом экономику рушить будешь? Ну, ок, методы разные бывают.
Люди вообще думать перестали, это же банальные законы физики, на каждое действие действует противодействие 🐱👤
Разве Гугл продолжает принимать платежи в РФ? Звучит как немного запоздавшее решение
Да бл, дайте хоть GOOGLE ONE оплатить
что это такое? Пользуюсь многими сервисами Гугла про это не слышал, облако может быть?
А не забьёт ли гугл на нас кривой с пробором? Было бы крайне прискорбно.
Да, прецеденты есть, apple вот недавно, например. Но там и не наши чиновники «обязывали».
Уже забил.
Что изменится?
Суды будут долгие, ну хотя бы юристы на этом зарабатывают. Гугл конечно ничего не добавит в РФ.
Вялым по губам ФАС получит, а не другие системы оплаты
Всё-таки я думаю, что Гугл вытравят из России или сделают так, чтобы он сам ушел, как того требует повестка.
Таки хуже от этого станет не Гуглу
Так Гугл вроде уже ликвидировался из юрисдикции ФАС... Против кого они там что возбуждать будут?
В конечном итоге, разумеется, против всех нас)) Гугл проигнорирует требования, наши отрубят окончательно доступ к Google Play))
Нет, заявление о признании банкротом ещё не было рассмотрено и даже первая процедура ещё не была введена) ещё не скоро, эта процедура может идти долго.
НДС 20% продолжают исправно брать
В принципе, сейчас нашим властям и прочим близким к ней органам можно Гуглу вообще любые требования вменять. Один фиг он их исполнять не будет.
Зато потом всегда можно будет сказать: "Ага, ну вот видите. Опять эта вражеская компания не исполняет законные требования. Ату её!".
Яблоки исполнили. Они хуже Гугла?
Просто ищут способы вынуть бабосы с оставшихся счетов Гуглв в России. Отсюда и миллиардные штрафы за абсурдные нарушения, типа блокировки канала Воронежского сельсовета.
Способ заставить всех пользоваться РуссСторами всякими они ищут.
Давно пора это было сделать
Угондошить экономику Роиссии?
Интересно, как они заставят гугл исполнять решение? 🤔
Заблокируют тогда
Гугл откажется-Гугл заблокируют-будем смотреть в окно
Ждём и наблюдаем, что из этого получится)))
Ну вот самсунг с картами мир работает и работает. И никто не трогает её. При этом в магазине приложений купить программу нельзя. В хуавей тоже нельзя. Но оплатить телефоном можно. Это я к тому, что можно оставить платёжные возможности, если захотеть.
Кое кто просто забывает что активировать любой телефон на Андроиде можно только с учетки Гугла, доиграетесь
Вообще-то нет О_о
Вы ошиблись
7 ярдов закончились уже?
Мне кажется Гуглу вообще как похер на решение российского фаса, гугл же ушел из России
А вообще интересно— за гугл цепляются, что оплаты нет, а за наши отечественные компании, как например банки и маркетплейсы, которые границ и законов не знают— не, это другое.
ФНС как всегда. К местным монополистам - никаких мер. Злому гуглу - ненависть и триллиард штрафов
В Кореи и Нидерладах даже Apple продавали вроде
Следующая новость: жестом доброй воли разрешаем гуглу принимать платежи как он хочет
то есть никак
Блин... Как собрать инфу, на каких сервисах я входила с аккаунтами Гугла? Как перегистрировать вход в этих сервисах на емейл? 😱
"ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play". Боюсь что после ухода гугл, обязывать ФАС должна уже сама себя.
Цена газа в Европе впервые с марта превысила $1700 за тыс. кубометров
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/62ab1a409a79473226eb5ca3?from=from_main_3